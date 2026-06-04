AMLO publica carta: apoya a Sheinbaum ante prácticas intervencionistas y cuestiona cambio de Trump 

AMLO reaparece y respalda a Sheinbaum ante tensión con Estados Unidos.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió meses de discreción pública para cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzar una dura crítica a la política de Estados Unidos hacia México.

En una extensa carta, acusó intentos de intervención, cuestionó el papel de funcionarios estadounidenses y expresó su desconcierto por el cambio de actitud del presidente Donald Trump.

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AMLO rompe el silencio y sale en defensa de Sheinbaum

Con un mensaje de fuerte contenido político, Andrés Manuel López Obrador reapareció este 3 de junio para respaldar “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos.

Desde su residencia en Palenque, Chiapas, el exmandatario difundió una carta en la que denunció lo que considera una nueva embestida de Washington contra México bajo los argumentos del combate a la migración y al narcotráfico.

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Para López Obrador, las recientes acciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos no obedecen a un interés real por atender esos problemas, sino a cálculos políticos y electorales.

Incluso sostuvo que existen sectores dentro del gobierno estadounidense que buscan debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación y favorecer a la oposición mexicana.

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“Se trata de un asunto de carácter político y electoral”, afirmó el exjefe del Ejecutivo al advertir que algunos funcionarios estadounidenses estarían intentando influir en la vida pública nacional.

Acusa una estrategia para debilitar a Morena

Uno de los puntos más contundentes del documento es la acusación de que existe una operación política contra el gobierno mexicano.

López Obrador aseguró que algunos actores de Estados Unidos pretenden construir una narrativa que responsabilice a México de diversos problemas internos, particularmente aquellos relacionados con el narcotráfico y la migración.

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Según su visión, el objetivo sería doble:

Debilitar políticamente a Morena .

Fortalecer a la oposición mexicana .

Recuperar influencia sobre las decisiones del gobierno federal.

Utilizar el tema de seguridad como herramienta de presión.

Influir en la opinión pública estadounidense rumbo a futuras elecciones.

El expresidente sostuvo que estas prácticas forman parte de una tradición intervencionista que históricamente ha marcado la relación de Washington con América Latina.

“El Trump que conocí no era así”

La mayor parte de la carta está dedicada a contrastar al Donald Trump con el que convivió durante su mandato y el que hoy encabeza la Casa Blanca.

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López Obrador aseguró que durante su gobierno la relación bilateral estuvo marcada por el diálogo directo, el respeto mutuo y la búsqueda de acuerdos, incluso en momentos de tensión.

Recordó que el episodio más delicado ocurrió cuando Trump amenazó con imponer aranceles a México por temas migratorios, una medida que finalmente no se concretó tras negociaciones entre ambos gobiernos.

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Asimismo, destacó varios momentos de cooperación:

La firma del tratado comercial que sustituyó al TLCAN .

El respeto a la soberanía energética mexicana .

La colaboración durante la pandemia de COVID-19 .

La disposición al diálogo en asuntos de seguridad .

El reconocimiento público a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

A juicio del exmandatario, aquella relación permitió resolver diferencias sin confrontaciones abiertas y construir un canal de comunicación eficaz entre ambos países.

Cienfuegos, DEA y narcoterrorismo: los episodios que AMLO volvió a poner sobre la mesa

La carta también recupera algunos de los momentos más polémicos de su sexenio.

López Obrador recordó la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos y aseguró que intervino directamente ante Trump para solicitar una revisión de las pruebas que sustentaban la acusación.

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Según relató, el entonces presidente estadounidense accedió a que el caso fuera enviado a México, donde finalmente se determinó que no existían elementos suficientes para sostener los cargos.

Otro tema central fue la clasificación de grupos criminales como organizaciones terroristas.

AMLO reveló que durante su mandato Trump le consultó si era conveniente adoptar esa medida. Su respuesta fue negativa debido a las implicaciones que podría tener para la soberanía de distintos países.

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En la carta advirtió que etiquetar a personas o grupos como “narcoterroristas” puede convertirse en una justificación para realizar acciones fuera de las fronteras estadounidenses sin procesos judiciales previos.

La pregunta que atraviesa toda la carta: ¿qué le pasó a Trump?

Más que una confrontación directa, el documento está construido alrededor de una interrogante que López Obrador plantea de manera reiterada: ¿por qué cambió tanto Donald Trump?

El expresidente descarta que la explicación se encuentre en el comportamiento del gobierno mexicano. Por el contrario, defendió la actuación de Claudia Sheinbaum y afirmó que ha conducido la relación bilateral con eficiencia, prudencia y respeto.

Incluso fue más allá al asegurar que la actual mandataria ha demostrado ser “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”.

Frente a ello, atribuyó el giro de Trump a la influencia de asesores y grupos políticos que, según su perspectiva, lo han empujado hacia posiciones más agresivas.

“Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros”, escribió.

Un respaldo total a Sheinbaum en medio de la tensión bilateral

El pronunciamiento ocurre apenas unos días después de que Claudia Sheinbaum denunciara una presunta injerencia de Estados Unidos tras las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de la entidad.

La presidenta sostuvo recientemente que detrás de esas acciones existirían grupos de la ultraderecha estadounidense interesados en deteriorar la relación entre ambos países.

La carta de López Obrador no sólo coincide con ese diagnóstico, sino que refuerza el mensaje político de Palacio Nacional en uno de los momentos más delicados de la relación México-Estados Unidos.

Con una frase que resume el tono de todo el documento, el exmandatario cerró su reflexión con un deseo y una advertencia: que Donald Trump recupere el estilo de liderazgo que, según él, permitió construir una etapa de entendimiento bilateral.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.