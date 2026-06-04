Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Las mujeres detenidas (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de dos mujeres por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, amabas son identificadas como posibles integrantes del grupo criminal conocido como Los Vallarta, este último presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de Jazmín “N”, alias La China y Leslie Elisa “N”, alias La Güera, fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 3 de junio.

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Las averiguaciones de las autoridades establecen que la mujer apodada La China, el 26 de abril pasado, habría ordenado a dos sujetos asesinar a una persona que estaba al interior de un bar en el municipio de La Paz, hechos para los que les facilitó un arma de fuego.

Tras lo anterior, los sujetos acudieron al sitio y dispararon contra la víctima, quien murió en el sitio. Además, antes de huir del sitio los agresores dejaron una cartulina firmada por “Lic. Vallarta”.

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"La China" fue vinculada a proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una célula presuntamente ligada al CJNG

Posterior a su detención, Jazmín “N” fue ingresada al penal de Nezahualcóyotl, además de que fue vinculada a proceso y se le determinó la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones.

Las autoridades también señalan que La China es hermana de un sujeto identificado como líder de una estructura criminal al parecer ligada con el CJNG.

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“De acuerdo con información de esta Fiscalía, alias “La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula vinculada a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, y quien era el principal enlace entre los Centros Penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos", es parte del reporte.

Es importante señalar que Fernando “N” ya fue capturado y actualmente está recluido en el penal de Nezahualcóyotl, incluso ya fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el homicidio de dos policías municipales.

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(X/@HRS4NTOS)

Detenida pareja de “Lic. Vallarta”

Ahora bien, respecto a la otra persona detenida, La Güera es señalada por las autoridades como pareja de El F1. La mujer fue detenida por su posible relación con un homicidio registrado el 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl.

de manera similar que con La China, Leslie Elisa habría sido la encargada de ordenar a dos hombres el asesinato de una persona, acciones que fueron realizadas en un negocio de venta de pollo.

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En otras acciones, el pasado 1 de junio fue detenido Omar “N”, quien es señalado como supuesto autor material del asesinato de Francisco Rojas Cano, este último un exdiputado local atacado en inmediaciones del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) ene enero de 2025.