México

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

También fue capturada otra mujer, identificada como pareja de “Lic. Vallarta”

Guardar
Google icon
Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex
Las mujeres detenidas (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de dos mujeres por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, amabas son identificadas como posibles integrantes del grupo criminal conocido como Los Vallarta, este último presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de Jazmín “N”, alias La China y Leslie Elisa “N”, alias La Güera, fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 3 de junio.

PUBLICIDAD

Las averiguaciones de las autoridades establecen que la mujer apodada La China, el 26 de abril pasado, habría ordenado a dos sujetos asesinar a una persona que estaba al interior de un bar en el municipio de La Paz, hechos para los que les facilitó un arma de fuego.

Tras lo anterior, los sujetos acudieron al sitio y dispararon contra la víctima, quien murió en el sitio. Además, antes de huir del sitio los agresores dejaron una cartulina firmada por “Lic. Vallarta”.

PUBLICIDAD

Primer plano de manos de mujer con esposas metálicas, piel detallada, y un fondo oscuro desenfocado, bajo iluminación de alto contraste.
"La China" fue vinculada a proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una célula presuntamente ligada al CJNG

Posterior a su detención, Jazmín “N” fue ingresada al penal de Nezahualcóyotl, además de que fue vinculada a proceso y se le determinó la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones.

Las autoridades también señalan que La China es hermana de un sujeto identificado como líder de una estructura criminal al parecer ligada con el CJNG.

“De acuerdo con información de esta Fiscalía, alias “La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula vinculada a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, y quien era el principal enlace entre los Centros Penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos", es parte del reporte.

Es importante señalar que Fernando “N” ya fue capturado y actualmente está recluido en el penal de Nezahualcóyotl, incluso ya fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el homicidio de dos policías municipales.

Tlatlaya Edomex policías
(X/@HRS4NTOS)

Detenida pareja de “Lic. Vallarta”

Ahora bien, respecto a la otra persona detenida, La Güera es señalada por las autoridades como pareja de El F1. La mujer fue detenida por su posible relación con un homicidio registrado el 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl.

de manera similar que con La China, Leslie Elisa habría sido la encargada de ordenar a dos hombres el asesinato de una persona, acciones que fueron realizadas en un negocio de venta de pollo.

En otras acciones, el pasado 1 de junio fue detenido Omar “N”, quien es señalado como supuesto autor material del asesinato de Francisco Rojas Cano, este último un exdiputado local atacado en inmediaciones del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) ene enero de 2025.

Temas Relacionados

EdomexHomicidioLos VallartaCJNGNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esto le pasa a tu corazón cuando abusas del refresco y las grasas: los principales responsables de la crisis de salud en México

Una comida alta en grasas puede deteriorar vasos sanguíneos pequeños apenas dos horas después, según estudios en Canadá y Montreal que explican por qué el riesgo cardiovascular empieza mucho antes de subir de peso

Esto le pasa a tu corazón cuando abusas del refresco y las grasas: los principales responsables de la crisis de salud en México

Madres buscadoras se manifiestan afuera del Estadio Nemesio Díez previo al partido México vs Serbia

Aseguran que su protesta no es contra el Mundial 2026, sino para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones en el país

Madres buscadoras se manifiestan afuera del Estadio Nemesio Díez previo al partido México vs Serbia

López Obrador acusa debilitamiento de Morena desde EEUU

El expresidente publicó una carta en apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual reflexiona sobre la actitud de Donald Trump

López Obrador acusa debilitamiento de Morena desde EEUU

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: San Antonio Abad cerrada por obras

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: San Antonio Abad cerrada por obras

AMLO publica carta: apoya a Sheinbaum ante prácticas intervencionistas y cuestiona cambio de Trump

En un extenso mensaje, el exmandatario aseguró que los señalamientos contra México tienen motivaciones políticas y electorales

AMLO publica carta: apoya a Sheinbaum ante prácticas intervencionistas y cuestiona cambio de Trump 
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

“El Bukanas” y “El Fósil”, hermanos y líderes del huachicol, son procesados por homicidios en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México

La Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México

Qué significa mezclar minúsculas y mayúsculas al escribir, según la psicología

Yeri Mua explica por qué fue captada llorando en el aeropuerto: “Mi psiquiatra aumentó mi medicación”

México Canta llega a la recta final de registro: concurso del gobierno busca encontrar jóvenes talentos

Captan a Eduin Caz a bordo de una moto y sin casco en CDMX: “Muy imprudente”

DEPORTES

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón

Malagón fue el primero en agradecer André Jardine tras salir del América: Henry Martin guarda silencio

Cómo fue la última vez que el Azteca recibió la inauguración de un Mundial

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo