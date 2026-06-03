Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

El arresto fue informado por la FGR (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades informaron sobre la detención de Antonio Molina Díaz, quien fuera coordinador General de Centros Federales en el periodo comprendido entre 2013 y 2018. Los reportes de inteligencia señalan que es un hombre que estuvo ligado a la estructura delictiva de Genaro García Luna.

El informe de la Fiscalía General de la República (FGR), compartido el 3 de junio, destaca que el arresto del hombre es derivado de una investigación sobre una red delictiva relacionado con el desvío de recursos públicos.

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El sujeto estaría relacionado con delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social fue asegurado en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país.

Al momento de sus captura el hombre llevaba identificaciones falsas con varios nombres, además de celulares y dinero en moneda nacional y en dólares de Estados Unidos.

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Detención de Antonio 'N'. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión en la Ciudad de México. La acción se relaciona con los delitos de peculado y delincuencia organizada. Durante la diligencia, se incautaron identificaciones apócrifas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición en el CEFERESO No. 1 Altiplano.

Detención de Antonio 'N'. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión en la Ciudad de México. La acción se relaciona con los delitos de peculado y delincuencia organizada. Durante la diligencia, se incautaron identificaciones apócrifas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición en el CEFERESO No. 1 Altiplano.

La persona capturada y los indicios fueron llevados ante las autoridades judiciales del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como El Altiplano.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...