Asesinan al empresario restaurantero Luis Ballardo López Corral en Morelia: qué se sabe del crimen

El empresario Luis Ballardo fue visto con vida por última vez el 18 de julio. Su cuerpo apareció dos días después en un camino de terracería cerca de la carretera Morelia-Pátzcuaro. (Facebook: Luis Ballardo)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Luis Ballardo López Corral, empresario de 31 años vinculado al sector de restaurantes y bares en Morelia, cuyo cuerpo fue hallado el lunes 20 de julio en un camino de terracería del poblado Cuanajillo del Toro, en las inmediaciones de la carretera federal Morelia-Pátzcuaro.

López Corral había sido reportado como desaparecido desde el pasado 18 de julio. Sus familiares y amigos lanzaron una campaña de búsqueda en redes sociales acompañada de un cartel con sus características físicas: estatura de 1.75 metros, complexión atlética, tez morena clara, cabello castaño oscuro corto, barba poblada y un tatuaje en el antebrazo derecho.

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¿Qué se sabe del crimen?

Ficha de búsqueda que circuló en redes sociales. (X/@azucenau)

La necropsia practicada por peritos criminalistas de la FGE reveló que la causa de muerte fue un fuerte impacto en la región torácica. El golpe no dejó marcas externas visibles, lo que llevó a los investigadores a considerar en un primer momento la hipótesis de un paro cardiorrespiratorio. Los estudios forenses posteriores descartaron esa versión y confirmaron el homicidio.

El cadáver fue localizado en una brecha de terracería en el poblado Cuanajillo del Toro, en la zona sur de la capital michoacana.

La familia opera una cadena de bares y restaurantes

Fuentes de la fiscalía informaron que la familia de López Corral es propietaria de la cadena de bares Beer Pong, con una sucursal ubicada sobre la avenida Madero Poniente, frente al Palacio de Gobierno estatal, en el Centro Histórico de Morelia. La familia también está relacionada con los establecimientos La Casa de Lucky y El Ahogado, ambos en la avenida Ventura Puente.

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El Gobierno Municipal de Tacámbaro emitió un mensaje de condolencias dirigido a Cela Corral, Jefa de Tenencia de San Juan de Viña y madre de la víctima.

Qué se sabe del asesinato del empresario Luis Ballardo en Michoacán. (X/@azucenau)

“Nuestras condolencias, los acompañamos en estos difíciles y dolorosos momentos, reciban un fraternal abrazo deseando en todo momento resignación, paz y el descanso eterno para él”, publicó el ayuntamiento en sus redes sociales.

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El cuerpo de López Corral fue velado en la casa familiar Corral Guízar la tarde de este martes 21 de julio.

El 8 de marzo pasado, el nombre e imagen de Luis Ballardo circularon en cuentas de Facebook en donde era señalado como presunto deudor alimentario en agravio de un menor de edad. Una página dedicada a exhibir a personas en esa situación publicó que López Corral “se declara insolvente para evitar el cumplimiento de la pensión alimenticia, pese a que se menciona que mantiene un estilo de vida con viajes, consumo de alcohol y otros gastos personales”.

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La fiscalía michoacana mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan arrestos ni se ha vinculado el caso a alguna organización criminal de la región.