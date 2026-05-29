Mujer confiesa haber fingido su propio secuestro en Puebla: fue localizada sana y salva

Los familiares de Margarita "N" denunciaron su secuestro tras ser vista por última vez el 24 de mayo. Crédito: FGE Puebla

Una mujer de 32 años que fue reportada como secuestrada en el municipio de Atempan, Puebla, confesó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que ella misma había planeado su desaparición. Las autoridades la localizaron sana y salva en el municipio de San Juan Acateno, un día después de que sus familiares presentaran la denuncia y se activara un operativo de búsqueda en la región.

Tras ser encontrada, Margarita “N” fue trasladada a las instalaciones de la FGE, donde se reunió con sus familiares.

Autoridades revelaron que la falsa víctima y sus parientes recibieron orientación sobre el alcance legal de los hechos y las consecuencias jurídicas que podían derivarse de haber simulado un delito.

Margarita “N” salió de casa y no regresó

El 24 de mayo de 2026, Margarita “N” salió de su domicilio ubicado en la localidad de Maloapan con dirección a la cabecera municipal de Atempan con motivo del traslado era realizar compras.

Al no regresar en el tiempo esperado, sus familiares iniciaron su búsqueda de manera directa, sin obtener resultados.

Ante la ausencia prolongada y sin rastro de la mujer, los familiares mantuvieron la búsqueda durante el resto del día. Fue durante la madrugada del 25 de mayo cuando recibieron mensajes en los que se afirmaba que Margarita “N” se encontraba retenida.

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En esos mensajes se exigía dinero a cambio de su liberación. Ante esa circunstancia, los familiares solicitaron el apoyo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, que de inmediato activó las labores de búsqueda.

Los agentes investigadores rastrearon parques, hoteles y distintas comunidades de la región serrana de Puebla.

El operativo concluyó cuando localizaron a la mujer en el municipio de San Juan Acateno, en buenas condiciones físicas.

En la entrevista ministerial, la mujer admitió que los hechos fueron planeados por ella

Una vez localizada, Margarita “N” fue trasladada a las instalaciones de la FGE para ser sometida a una entrevista ministerial. Fue en ese momento cuando manifestó que no estuvo privada de la libertad en ningún momento y que los hechos habían sido organizados por ella misma.

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La confesión descartó la hipótesis del secuestro que había motivado el operativo. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades y posteriormente se reunió con sus familiares dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

Margarita "N" confesó su plan a las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese encuentro, las autoridades les explicaron a ambas partes el alcance legal de la simulación de un delito. Les informaron también sobre las posibles consecuencias jurídicas que podían enfrentar como resultado de los hechos denunciados, las cuales no fueron reveladas.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que mantiene atención permanente a reportes relacionados con posibles hechos delictivos, con prioridad en la búsqueda y localización inmediata de personas reportadas como desaparecidas o privadas de la libertad.