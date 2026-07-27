Estados Unidos

La policía de Seattle busca a dos hombres que saltaron en paracaídas desde la icónica torre Space Needle

Los sospechosos compraron boletos y entraron a la atracción el viernes, luego subieron al mirador más alto y escaparon tras lanzarse desde 184 metros de altura

Guardar
Google icon

La policía de Seattle busca a dos hombres que saltaron en paracaídas desde la Space Needle y podrían enfrentar cargos de allanamiento (ABC7)

La policía de Seattle busca a dos hombres que el viernes por la noche saltaron en paracaídas desde la torre Space Needle, una estructura de 184 metros de altura, en un episodio por el que podrían enfrentar cargos de allanamiento y que volvió a poner atención sobre una práctica extrema que consiste en lanzarse desde edificios, antenas, puentes o formaciones terrestres.

Los dos sospechosos no fueron localizados después del salto. El personal de seguridad de la reconocida torre no pudo determinar dónde aterrizaron, y las autoridades solo los describieron como hombres blancos de veintitantos años.

PUBLICIDAD

La investigación preliminar indica que las cámaras captaron a los dos hombres en el nivel más alto de observación antes del salto (REUTERS/Agustín Marcarian)
La investigación preliminar indica que las cámaras captaron a los dos hombres en el nivel más alto de observación antes del salto (REUTERS/Agustín Marcarian)

Según Associated Press, los hombres compraron entradas e ingresaron a la atracción alrededor de las 20:50 del viernes. Más tarde, a las 21:21, agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso de que dos personas se habían lanzado desde la parte superior, de acuerdo con lo informado por la Policía de Seattle a USA Today.

La investigación preliminar indica que ambos fueron captados por cámaras en el nivel más alto de observación. Allí permanecieron un momento y luego entraron a un baño, del que salieron con cascos puestos, según la versión policial.

PUBLICIDAD

Vista trasera de dos hombres con cascos equipados con cámara y arneses, de pie frente a un ventanal con vista a la ciudad de Seattle y un puerto
Los sospechosos ingresaron a la Space Needle con entradas compradas y el salto fue reportado a la Policía de Seattle a las 21:21 del viernes (X/Bubblebathgirl)

Las cámaras registraron la maniobra antes del salto

Después, corrieron hacia una ventana de vidrio orientada al norte, treparon al otro lado de la barrera y saltaron. La policía indicó que los hombres llegaron al borde e hicieron una voltereta hacia atrás antes de abrir sus paracaídas.

La Space Needle tiene una plataforma de observación circular rodeada por altos paneles de vidrio y abierta al cielo. Esa configuración fue el escenario de la maniobra, que quedó además reflejada en videos que circulan en internet y que, según USA Today, parecen mostrar a dos hombres mientras escalaban el vidrio antes del salto.

Persona saltando en paracaídas. Vista aérea de ciudad con edificios y cuerpo de agua. Cristales con reflejos de personas y teléfonos móviles
Las cámaras registraron que los dos hombres hicieron una voltereta hacia atrás desde la Space Needle antes de abrir sus paracaídas (ABC7/SherPachai)

El deporte practicado en este caso es el BASE jumping, una disciplina extrema que consiste en lanzarse desde objetos fijos y abrir un paracaídas en descenso. El nombre forma el acrónimo en inglés de las plataformas desde las que se salta: edificios, antenas, vanos de puentes y tierra.

El oficial de asuntos públicos Brian Pritchard informó, citado por la agencia AP, que los implicados se exponen a cargos de allanamiento. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a ninguno de los dos individuos.

Cielo azul con una persona en un paracaídas rectangular blanco y negro. A la derecha, parte superior de una torre de celosía beige y verde
El episodio volvió a poner atención sobre el BASE jumping, una práctica extrema que consiste en saltar desde edificios (ABC7/SherPachai)

El salto ocurrió semanas después de un accidente fatal en Utah

El episodio en Seattle ocurrió poco más de un mes después de un accidente mortal vinculado con la misma práctica en Utah. El 14 de junio, dos personas murieron en una zona remota del cañón Mineral Bottom, cerca de Moab, según anunció el mes pasado la oficina del sheriff del condado de Grand.

La primera víctima fue identificada como Andy Lewis, un atleta de deportes extremos de 39 años que participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVI junto a Madonna. También era propietario de BASE Jump Moab en Utah y de Moab Swingers, una soga de salto instalada en ese estado. La segunda víctima fue Danny Joe Kregle, de 68 años, oriundo de Arizona.

Madonna con un vestido oscuro y botas altas actuando en el escenario del Super Bowl junto a un acróbata en el aire, vestido de blanco y oro, y bailarines abajo
El caso de Seattle ocurrió semanas después de un accidente fatal de BASE jumping en Utah en el que murieron Andy Lewis y Danny Joe Kregle (Captura de video: Madonna)

En el caso de Seattle, la Policía de Seattle pidió a cualquier persona con información sobre los dos hombres que se comunique al 206-625-5011. La torre no respondió de inmediato a consultas enviadas por medios estadounidenses que siguen el caso.

Temas Relacionados

SeattleSpace NeedleUtahParacaidismoSalto extremoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Mundial desató un boom de cerveza en Los Ángeles, pero el impacto económico quedó corto: la advertencia para los Juegos Olímpicos 2028

Las ventas en bares, restaurantes y estadios crecieron 15% en California durante el torneo, según el Beer Institute, mientras la hotelería sumó cerca de USD 100 millones, lejos de los USD 160 millones estimados

El Mundial desató un boom de cerveza en Los Ángeles, pero el impacto económico quedó corto: la advertencia para los Juegos Olímpicos 2028

Nueva York retira el emblemático cartel de Macy’s en Herald Square tras más de 60 años: así se despide un símbolo urbano

La estructura con forma de bolsa de compras comenzó a desarmarse en la semana del 24 de julio de 2026 en Broadway y West 34th Street, y ya deja a la vista la fachada del edificio “Million Dollar Corner” por primera vez en décadas

Nueva York retira el emblemático cartel de Macy’s en Herald Square tras más de 60 años: así se despide un símbolo urbano

Nueva York eliminará el impuesto estatal sobre los primeros USD 25.000 en propinas: a quiénes beneficia y desde cuándo aplica la medida

Kathy Hochul anunció una exención de gravamen sobre una parte de las gratificaciones, con un alivio estimado en USD 67 millones este año para personal de gastronomía, hotelería y servicios, según comunicó la gobernadora

Nueva York eliminará el impuesto estatal sobre los primeros USD 25.000 en propinas: a quiénes beneficia y desde cuándo aplica la medida

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto

El Comando Sur confirmó la salida de los últimos efectivos desplegados tras la catástrofe y aseguró que la ayuda continuará mediante el Departamento de Estado y organizaciones humanitarias

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto

Ola de calor en el sur de California: alivio temporal y nuevas advertencias para las familias

Los pronósticos anticipan un descenso breve al inicio de la semana, pero el Servicio Meteorológico Nacional prevé otro repunte hacia el jueves, con alertas vigentes por estrés térmico y recomendaciones de hidratación y refugio

Ola de calor en el sur de California: alivio temporal y nuevas advertencias para las familias

TECNO

Reclámalo hoy y te lo quedas para siempre: el juego de zombis que está gratis en Steam

Reclámalo hoy y te lo quedas para siempre: el juego de zombis que está gratis en Steam

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 27 de julio?

Modo seguridad de Google Maps: cómo seguir el camino de alguien en tiempo real desde celular

Juegos borrados Microsoft Store: Xbox elimina tres títulos y revoca licencias de descarga

Remake de Halo en Steam arranca mal: 80 euros y problemas de servidor

ENTRETENIMIENTO

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda en una de las apuestas argentinas del año

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda en una de las apuestas argentinas del año

Los Goombas y las Pink Ladies: las pandillas escolares reales detrás de “Grease”

Los 10 avances con más visualizaciones en las primeras 24 horas

James Norton reveló cómo la diabetes tipo 1 lo obligó a frenar un evento con estrellas de Hollywood

Jim Carrey le dedica un emotivo mensaje a Chuck Russell, director que lo catapultó a la gama con ‘La Máscara’

MUNDO

Irán dijo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio

Irán dijo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio

Tenía 16 años y lo asesinaron de 11 puñaladas tras una pelea en la que no participó

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones