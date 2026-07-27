La policía de Seattle busca a dos hombres que saltaron en paracaídas desde la icónica torre Space Needle

La policía de Seattle busca a dos hombres que saltaron en paracaídas desde la Space Needle y podrían enfrentar cargos de allanamiento (ABC7)

La policía de Seattle busca a dos hombres que el viernes por la noche saltaron en paracaídas desde la torre Space Needle, una estructura de 184 metros de altura, en un episodio por el que podrían enfrentar cargos de allanamiento y que volvió a poner atención sobre una práctica extrema que consiste en lanzarse desde edificios, antenas, puentes o formaciones terrestres.

Los dos sospechosos no fueron localizados después del salto. El personal de seguridad de la reconocida torre no pudo determinar dónde aterrizaron, y las autoridades solo los describieron como hombres blancos de veintitantos años.

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La investigación preliminar indica que las cámaras captaron a los dos hombres en el nivel más alto de observación antes del salto (REUTERS/Agustín Marcarian)

Según Associated Press, los hombres compraron entradas e ingresaron a la atracción alrededor de las 20:50 del viernes. Más tarde, a las 21:21, agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso de que dos personas se habían lanzado desde la parte superior, de acuerdo con lo informado por la Policía de Seattle a USA Today.

La investigación preliminar indica que ambos fueron captados por cámaras en el nivel más alto de observación. Allí permanecieron un momento y luego entraron a un baño, del que salieron con cascos puestos, según la versión policial.

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Los sospechosos ingresaron a la Space Needle con entradas compradas y el salto fue reportado a la Policía de Seattle a las 21:21 del viernes (X/Bubblebathgirl)

Las cámaras registraron la maniobra antes del salto

Después, corrieron hacia una ventana de vidrio orientada al norte, treparon al otro lado de la barrera y saltaron. La policía indicó que los hombres llegaron al borde e hicieron una voltereta hacia atrás antes de abrir sus paracaídas.

La Space Needle tiene una plataforma de observación circular rodeada por altos paneles de vidrio y abierta al cielo. Esa configuración fue el escenario de la maniobra, que quedó además reflejada en videos que circulan en internet y que, según USA Today, parecen mostrar a dos hombres mientras escalaban el vidrio antes del salto.

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Las cámaras registraron que los dos hombres hicieron una voltereta hacia atrás desde la Space Needle antes de abrir sus paracaídas (ABC7/SherPachai)

El deporte practicado en este caso es el BASE jumping, una disciplina extrema que consiste en lanzarse desde objetos fijos y abrir un paracaídas en descenso. El nombre forma el acrónimo en inglés de las plataformas desde las que se salta: edificios, antenas, vanos de puentes y tierra.

El oficial de asuntos públicos Brian Pritchard informó, citado por la agencia AP, que los implicados se exponen a cargos de allanamiento. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a ninguno de los dos individuos.

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El episodio volvió a poner atención sobre el BASE jumping, una práctica extrema que consiste en saltar desde edificios (ABC7/SherPachai)

El salto ocurrió semanas después de un accidente fatal en Utah

El episodio en Seattle ocurrió poco más de un mes después de un accidente mortal vinculado con la misma práctica en Utah. El 14 de junio, dos personas murieron en una zona remota del cañón Mineral Bottom, cerca de Moab, según anunció el mes pasado la oficina del sheriff del condado de Grand.

La primera víctima fue identificada como Andy Lewis, un atleta de deportes extremos de 39 años que participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVI junto a Madonna. También era propietario de BASE Jump Moab en Utah y de Moab Swingers, una soga de salto instalada en ese estado. La segunda víctima fue Danny Joe Kregle, de 68 años, oriundo de Arizona.

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El caso de Seattle ocurrió semanas después de un accidente fatal de BASE jumping en Utah en el que murieron Andy Lewis y Danny Joe Kregle (Captura de video: Madonna)

En el caso de Seattle, la Policía de Seattle pidió a cualquier persona con información sobre los dos hombres que se comunique al 206-625-5011. La torre no respondió de inmediato a consultas enviadas por medios estadounidenses que siguen el caso.