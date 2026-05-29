Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrán una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, confirmó este jueves 28 de mayo a medios de comunicación que la etapa intermedia del juicio contra Hernán Bermúdez Requena se celebrará el próximo lunes 1 de junio.

La declaración contrasta con lo que el vicefiscal de Delitos Comunes de Tabasco, Gilberto Melquiades Miranda, había anunciado el pasado 14 de mayo, cuando presentó esa misma fecha como el inicio del juicio oral.

Reséndez subrayó en declaraciones a medios de comunicación que Bermúdez Requena enfrenta un juicio “normal como cualquier ciudadano” y que la justicia es “pareja”.

Ante la pregunta de si la audiencia del 1 de junio era algo protocolario, el magistrado fue directo: “No, es parte del proceso”.

Es acusado por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa agravada.

Hernán Bermúdez, también conocido como “El abuelo”, es señalado como presunto líder de “La Barredora”, grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los crímenes imputados a Hernán habrían sido realizados cuando se desempeñaba como secretario de seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López.

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Audiencia sin testigos, sin dispositivos y con acceso libre a medios

El magistrado precisó que la audiencia de etapa intermedia no contemplaría presencia de testigos ni mayores apuntaciones.

Sobre el acceso de la prensa, aclaró que los periodistas pueden ingresar siempre y cuando no lleven cámaras ni dispositivos, en respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Video de la captura del exsecretario de Seguridad de Tabasco.

“Siempre ha habido acceso libre”, dijo Reséndez Bocanegra al ser cuestionado al respecto.

El magistrado también recordó que Bermúdez Requena era un ciudadano con los mismos derechos que cualquier otro ante la ley. “Recuerden que la justicia es pareja”, reiteró.

Melquiades Miranda había anunciado el 1 de junio como inicio del juicio oral

El vicefiscal de Delitos Comunes declaró el pasado 14 de mayo que ya existía el auto de apertura a juicio oral y que en esa etapa se desahogarían las pruebas de ambas partes.

“Ya tenemos el pronunciamiento del auto de apertura a juicio oral, el cual precisamente deriva en que se turne a un tribunal de juicio para desahogar precisamente las pruebas. Esto ya tiene una fecha de realización. Precisamente es el 1 de junio”, señaló.

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Melquiades Miranda agregó que las penas, en caso de condena, serían “bastante severas”, aunque se abstuvo de precisar cifras para respetar el debido proceso.

Lo dicho por el vicefiscal difiere de lo confirmado este 28 de mayo por Reséndez Bocanegra, quien afirmó que la audiencia del 1 de junio corresponde a la etapa intermedia, una fase previa al juicio oral.

Qué es la etapa intermedia en el sistema penal acusatorio

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia es la fase en que el Ministerio Público, la víctima y la defensa presentan las pruebas que respaldan su versión de los hechos, y el juez de control decide cuáles son admisibles.

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Inicia con el escrito de acusación y concluye con el auto de apertura a juicio oral.

En esta fase no se desahogan pruebas ni se escuchan testigos. Su propósito es depurar los hechos, los derechos y los medios de prueba que las partes podrán usar en el juicio oral.

También es la última oportunidad para acordar salidas alternativas al proceso.

Bermúdez está acusado de extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa agravada, dentro de la causa penal 213/2025.

El pasado 4 de abril fue procesado por desaparición forzada y el 13 de abril por peculado.

Hernán Bermúdez llegando a México tras su captura en Paraguay. (SSPC)

El exsecretario fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay y trasladado a México seis días después.

Desde su llegada a territorio mexicano, Bermúdez Requena ha permanecido recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como Altiplano.

Desde ese reclusorio promovió un amparo contra una posible extradición a Estados Unidos, luego de que afirmó haber escuchado a sus custodios decir que existía un proceso abierto en su contra para ser enviado a ese país.