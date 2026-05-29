México

Vinculan a proceso a mujer que intentó viajar con una pistola abastecida en el AICM

La FGR obtuvo un plazo de dos meses para la investigación complementaria

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Primer plano de una mujer con cabello oscuro y una barra negra cubriendo sus ojos, con una imagen de rayos X de una pistola al fondo.
Autoridades localizaron el arma en su equipaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de control vinculó a proceso a Silvia “N” por el delito de transporte de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, luego de que elementos de la Secretaría de Marina la detuvieran en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una pistola tipo escuadra cargada en su maleta.

La decisión judicial fue lograda luego de que agentes del ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) expusieran datos de prueba solidos contra la mujer.

Fue dictado un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El arma fue detectada el pasado 26 de mayo durante una revisión de rayos X que la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) aplica de forma rutinaria al equipaje de los pasajeros.

Arma asegurada en el AICM. Crédito: FGR
Arma asegurada en el AICM. Crédito: FGR

Las imágenes compartidas tras el aseguramiento muestran cartuchos dorados cuyo tamaño y forma son similares a la munición de 9mm. Las autoridades, sin embargo, no especificaron el calibre en ninguno de sus comunicados.

La Marina retiró el equipaje y ubicó a la pasajera antes de la apertura

Reportes previos de este medio informaron que la UNAPAP, adscrita a la Armada de México por conducto de la Región Naval Central, retiró la maleta del área de revisión para localizar a su propietaria.

La corporación precisó que el procedimiento establece que la apertura del equipaje debe realizarse en presencia del pasajero, por lo que primero se identificó a Silvia “N” entre los usuarios de la terminal.

El arma de fuego fue detectada gracias a la inspección de Rayos X obligatoria para todos los equipajes Foto: Marina
El arma de fuego fue detectada gracias a la inspección de Rayos X obligatoria para todos los equipajes Foto: Marina

Una vez presente, el personal naval procedió a abrir la maleta de forma formal. El hallazgo fue confirmado: en el interior había una pistola tipo escuadra abastecida con 17 cartuchos útiles.

Tras esa verificación, la mujer fue asegurada de inmediato y se le leyeron sus derechos.

Una mujer intentaba viajar con un arma de fuego y balas en su maleta Foto: Marina
Una mujer intentaba viajar con un arma de fuego y balas en su maleta Foto: Marina

La Marina señaló que el operativo fue ejecutado por personal especializado en tareas de protección aeroportuaria, una función orientada a reforzar los controles de seguridad en áreas de acceso y revisión de pasajeros.

La dependencia también recordó que portar armas de calibres no legales para civiles constituye un delito federal y reiteró el llamado a respetar las normas de seguridad aeroportuaria en todas las terminales del país.

El incidente generó movilización de elementos federales dentro de la terminal, aunque las actividades en el aeropuerto continuaron con normalidad.

La FGR formuló imputación en audiencia inicial y obtuvo la vinculación a proceso

La detenida y los objetos asegurados fueron entregados al Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Esa instancia fue la encargada de integrar la carpeta de investigación, establecer el origen del arma y revisar si la pasajera contaba con autorización para su portación.

El MPF recabó los datos de prueba suficientes para llevar a cabo la audiencia inicial.

Fotografía de Silvia "N" compartida por las autoridades federales. Crédito: FGR
Fotografía de Silvia "N" compartida por las autoridades federales. Crédito: FGR

En ella formuló imputación en contra de Silvia “N” por su posible participación en el delito de transporte de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y obtuvo ante un juez de control la vinculación a proceso.

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Junto con la vinculación, el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo, la FGR deberá profundizar en las circunstancias del caso, incluido el origen del arma y la trayectoria que siguió antes de ser detectada en el aeropuerto.

La FGR precisó que a Silvia “N” se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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