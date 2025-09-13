México

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena? Presunto líder de “La Barredora”

Omar García Harfuch anunció la detención del exfuncionario en Paraguay

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El exfuncionario está ligado a
El exfuncionario está ligado a La Barredora. Foto: (Infobae)

Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “Requena” o “El Abuelo”, es un exfuncionario público mexicano señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, que opera en Tabasco.

Durante años, Bermúdez ocupó diversos cargos clave en materia de seguridad en Tabasco, hasta alcanzar el puesto de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, y posteriormente, bajo la administración de Carlos Manuel Merino Campos.

Antes de llegar a esa posición, Bermúdez Requena fue director del Centro de Readaptación Social de Tabasco, subsecretario de Seguridad y más adelante, director de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado. También fue encargado de despacho de la Fiscalía y, finalmente, asumió como titular de la SSP estatal, cargo que ocupó hasta enero de 2024, cuando renunció en medio de una ola de violencia, robos y bloqueos en la entidad.

Hernán Bermúdez Requena esta presuntamente
Hernán Bermúdez Requena esta presuntamente al frente de La Barredora. Foto: (Archivo)

En febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión en su contra, acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Sin embargo, la noticia de esta orden solo fue difundida públicamente en julio, cuando el general de brigada Miguel Ángel López Martínez reveló que Bermúdez había abandonado el país el mismo día que se emitió la orden.

Se informó que partió desde Yucatán rumbo a Panamá, hizo escala en España y posteriormente fue buscado en Brasil. Interpol México emitió una ficha roja en su contra.

Finalmente, este 12 de septiembre, autoridades mexicanas confirmaron su captura en Paraguay como resultado de una operación internacional coordinada entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las autoridades paraguayas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que esta detención forma parte de la política de “cero tolerancia a la corrupción” instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La detención de Bermúdez Requena
La detención de Bermúdez Requena representó un golpe fuerte contra La Barredora. Foto: (iStock)

Además de su historial como funcionario, Hernán Bermúdez es señalado como el presunto fundador del cártel La Barredora, una organización criminal implicada en tráfico de drogas, homicidios dolosos, extorsión y robo de combustible. Informes de inteligencia militar revelaron que en 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar sus presuntas actividades ilícitas.

A lo largo de tres décadas, según Animal Político, Hernán Bermúdez también construyó junto a sus hermanos una red empresarial que incluye al menos 28 empresas activas en sectores como la construcción, entretenimiento, seguridad privada, energía y bienes raíces. La estructura operaba como una red de sociedades anónimas entrelazadas, lo que dificultaba rastrear su propiedad. Varios de estos negocios obtuvieron contratos con Pemex.

Actualmente, Bermúdez Requena permanece detenido y enfrenta cargos por presuntos delitos graves. Su captura representa un golpe significativo contra La Barredora y plantea cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública.

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaDetenciónLa BarredoraNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Seis maneras de cuidar tus articulaciones para prevenir su desgaste y dolor

La salud articular podría depender de ciertos hábitos y prácticas de la vida cotidiana

Seis maneras de cuidar tus

“Cereza”, la perra que fue rescatada de la explosión en Iztapalapa muestra recuperación junto a sus crías

Aunque su pronósticos es reservado, Cereza muestra una aparente mejoría que le ha permitido convivir con sus cachorros

“Cereza”, la perra que fue

La última foto que compartió la señora Alicia Matías con su nieta, antes de la explosión en Iztapalapa

La historia de Alicia Matías Teodoro resaltó como la historia de amor y valentía de una abuela que dio todo por poner a salvo a su nieta

La última foto que compartió

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad símica este sábado 13 de septiembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Paraguay a Hernán

Capturan en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Podría reabrirse investigación sobre la muerte de “El Mijis”, según la activista Frida Guerrera

Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

ENTRETENIMIENTO

Fiestas patrias llegan a La

Fiestas patrias llegan a La Casa de los Famosos en una celebración llena de sorpresas

Paola Rojas explota contra Ángela Aguilar y Christian Nodal por su actitud en importante evento: “Esos modales y ese civismo”

La Casa de los Famosos México 2025: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación

Mariana Echeverría ofrece 10 mil pesos a la persona que le demuestre que escondía la comida en La Casa de los Famosos México

Fans de Alexis Ayala se preocupan por su salud dentro de La Casa de los Famosos 3: “Tiene un temblor en la mano”

DEPORTES

Resultados de Worlds Collide 2025,

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid