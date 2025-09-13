¿Quién es Hernán Bermúdez Requena? Presunto líder de “La Barredora”

El exfuncionario está ligado a La Barredora. Foto: (Infobae)

Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “Requena” o “El Abuelo”, es un exfuncionario público mexicano señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, que opera en Tabasco.

Durante años, Bermúdez ocupó diversos cargos clave en materia de seguridad en Tabasco, hasta alcanzar el puesto de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, y posteriormente, bajo la administración de Carlos Manuel Merino Campos.

Antes de llegar a esa posición, Bermúdez Requena fue director del Centro de Readaptación Social de Tabasco, subsecretario de Seguridad y más adelante, director de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado. También fue encargado de despacho de la Fiscalía y, finalmente, asumió como titular de la SSP estatal, cargo que ocupó hasta enero de 2024, cuando renunció en medio de una ola de violencia, robos y bloqueos en la entidad.

Hernán Bermúdez Requena esta presuntamente al frente de La Barredora. Foto: (Archivo)

En febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión en su contra, acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Sin embargo, la noticia de esta orden solo fue difundida públicamente en julio, cuando el general de brigada Miguel Ángel López Martínez reveló que Bermúdez había abandonado el país el mismo día que se emitió la orden.

Se informó que partió desde Yucatán rumbo a Panamá, hizo escala en España y posteriormente fue buscado en Brasil. Interpol México emitió una ficha roja en su contra.

Finalmente, este 12 de septiembre, autoridades mexicanas confirmaron su captura en Paraguay como resultado de una operación internacional coordinada entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las autoridades paraguayas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que esta detención forma parte de la política de “cero tolerancia a la corrupción” instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La detención de Bermúdez Requena representó un golpe fuerte contra La Barredora. Foto: (iStock)

Además de su historial como funcionario, Hernán Bermúdez es señalado como el presunto fundador del cártel La Barredora, una organización criminal implicada en tráfico de drogas, homicidios dolosos, extorsión y robo de combustible. Informes de inteligencia militar revelaron que en 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar sus presuntas actividades ilícitas.

A lo largo de tres décadas, según Animal Político, Hernán Bermúdez también construyó junto a sus hermanos una red empresarial que incluye al menos 28 empresas activas en sectores como la construcción, entretenimiento, seguridad privada, energía y bienes raíces. La estructura operaba como una red de sociedades anónimas entrelazadas, lo que dificultaba rastrear su propiedad. Varios de estos negocios obtuvieron contratos con Pemex.

Actualmente, Bermúdez Requena permanece detenido y enfrenta cargos por presuntos delitos graves. Su captura representa un golpe significativo contra La Barredora y plantea cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública.