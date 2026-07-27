América Latina

Brasil decidirá en 48 horas si toma nuevas medidas por las declaraciones de Milei sobre Lula da Silva

El canciller Mauro Vieira dijo a Infobae que las palabras del presidente argentino constituyeron una “provocación sin precedentes” y que ofendieron al “pueblo brasileño”. El miércoles será un día clave para saber si el conflicto diplomático escala

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, antes de reunirse con la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings Simon, en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026 (Reuters)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, antes de reunirse con la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings Simon, en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026 (Reuters)

La Cancillería de Brasil escuchará este lunes a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli quien arribó en horas de la mañana a la capital del país luego de ser llamado a consultas por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, tras la crisis diplomática originada en San Pablo el pasado sábado. Allí, el presidente Javier Milei calificó en duros términos a su par brasileño Lula da Silva durante un acto político del candidato presidencial opositor Flávio Bolsonaro.

En un breve intercambio con Infobae, Vieira criticó las palabras del jefe de Estado argentino y consideró que sus conceptos no sólo ofendieron al Poder Ejecutivo y Judicial, sino a todo “el pueblo brasileño”.

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Vino en un viaje privado a Brasil para participar de uu evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, dijo Vieira a Infobae.

Para el jefe de Itamaraty, lo del presidente Milei fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”. Por último, subrayó: “Pero no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.

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Pese a que la reunión entre Vieira y Glinternick Bitelli está programada para hoy, no será en las próximas horas que se sabrá qué otras medidas podría tomar la cancillería brasileña respecto a la Argentina. Fuentes de Itamaraty indicaron que se tomarán por lo menos 48 horas antes de decidir nuevos pasos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ofrece una declaración durante la Reunión Trilateral de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con Brasil, al margen de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en la ciudad de Pasay, Filipinas, el 22 de julio de 2026 (Reuters)
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ofrece una declaración durante la Reunión Trilateral de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con Brasil, al margen de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en la ciudad de Pasay, Filipinas, el 22 de julio de 2026 (Reuters)

La brecha de tiempo no es casual. En las primeras horas de este lunes arribó al país el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien asumió su cargo en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol. “Eso nos tomará todo el día, es muy importante. Y este martes iremos a la asunción de la presidenta Keiko Fujimori en Perú. Hasta el miércoles no habrá novedades”, remarcaron fuentes de la cancillería brasileña.

El inicio del conflicto

Este domingo, desde el entorno de Vieira, habían calificado de “irresponsabilidad histórica” a las palabras de Milei de este sábado junto a Flávio Bolsonaro, en un acto al que el presidente argentino se sumó para apoyar al candidato presidencial brasileño, opositor de Lula.

Durante ese mitin político, Milei lanzó duras palabras hacia Lula. El mandatario argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y entre otras palabras calificó a su par brasileño de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula”, fue una de las frases del libertario.

Asimismo, el jefe de estado argentino también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”, luego de que el organismo le prohibiera visitar a Jair Bolsonaro en su domicilio, donde cumple una pena, en su caso, por intento de golpe de Estado.

Esa referencia judicial de Milei tuvo una respuesta inmediata ese mismo sábado por parte del presidente de ese tribunal, Luiz Edson Fachin: “Al reafirmar la plena autonomía del Poder Judicial brasileño, la Presidencia del STF deplora manifestaciones incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados”.

Las próximas 48 horas serán cruciales para saber si tanto el gobierno de Lula como el de Milei están dispuestos a continuar la escalada diplomática entre los dos socios comerciales más importantes del Mercosur.

X: @TotiPI

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