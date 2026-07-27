Quién es Luis Rodríguez, el novio de Cynthia Klitbo: cineasta, fotógrafo y casi tres décadas menor que la actriz

La pareja hizo pública su relación a finales de mayo de 2026. (@laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo, de 59 años, tiene como novio al cineasta mexicano Luis Rodríguez, un fotógrafo, productor y director de fotografía aproximadamente 30 años menor que ella, con quien hizo pública su relación a finales de mayo de 2026. La actriz, ahora participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, ha defendido el vínculo ante las críticas por la diferencia de edad y ha subrayado que la edad no determina la estabilidad de una pareja.

Rodríguez se mantiene lejos de las alfombras rojas y los eventos del espectáculo. Klitbo explicó a los medios que su pareja “desarrolla su carrera fuera del medio televisivo” y que está enfocado en su trabajo como cineasta y sociólogo, por lo que no busca protagonismo mediático. Uno de sus proyectos conocidos es la película El Tigre, de la que es director.

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Rodríguez mantiene una buena relación con Elisa, la hija de la actriz

Cynthia Klitbo entró a La Casa de los Famosos México acompañada por su novio. (Captura de pantalla @lacasadelosfamososmx)

La actriz ha declarado que la buena relación entre su pareja y su hija Elisa ha contribuido al desarrollo del noviazgo. La joven estudia en Canadá y pasa temporadas en México, donde convive con su madre. Ese vínculo entre el cineasta y la hija de Klitbo es uno de los elementos que la actriz ha destacado al hablar de su relación.

Ante las críticas por la brecha generacional —cerca de tres décadas—, la famosa actriz ha sido directa. Respondió a los señalamientos con la postura de que la diferencia de edad no le preocupa y que la calidad del vínculo no depende de ese factor.

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Mientras la actriz se alistaba para su ingreso al reality de convivencia televisiva, Luis Rodríguez continúa enfocado en sus proyectos cinematográficos. No obstante su romance a provocado gran revuelo en redes sociales y medios de entretenimiento, donde comenzó a circular el apodo “colágeno” para referirse a él, término que Klitbo rechazó con molestia.

“Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”, declaró la actriz, quien calificó la expresión como despectiva hacia las mujeres que tienen parejas más jóvenes. “Se me hace así como: ‘trae su colágeno la anciana’”, agregó, y pidió que ese lenguaje no se normalice en el discurso público.

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Cynthia Klitbo rechaza el término “colágeno” para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. - (Instagram)

Rodríguez, por su parte, optó por no alimentar el debate. “La verdad no le presto atención, no me interesa”, dijo, y aseguró que su prioridad es su trabajo y la estabilidad de la relación. Sobre la diferencia de edad, fue directo: “Va más allá de ese criterio”.

Klitbo enmarcó la situación en un contexto más amplio. “Yo no sé por qué cuando los hombres se enamoran de una más joven, no pasa nada”, cuestionó, y se posicionó en contra de lo que llama una doble moral. “Voy armando camino para las que siguen atrás de mí”, afirmó.

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Cuatro matrimonios y una historia sentimental marcada por la traición

El noviazgo con Rodríguez llega después de una trayectoria conyugal que los medios han resumido como “cuatro matrimonios, cuatro engaños”, según videos de Univision Famosos y El Gordo y la Flaca. Sus cuatro esposos fueron el actor Jorge Antolín, el actor cubano Francisco Gattorno, Rubén Lira y el escultor David Gerstein.

Luis Rodríguez suele evitar la exposición mediática y se concentra en sus proyectos de cine - (Instagram)

El primer matrimonio, con Antolín, ocurrió cuando Klitbo tenía 23 años. Según declaraciones pasadas de la actriz, él presuntamente la engañó con un hombre, lo que convirtió ese vínculo en un episodio especialmente doloroso dentro de su historia sentimental.

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Con Gattorno, aunque se divorciaron hace décadas, Cynthia Klitbo y él mantienen una amistad cercana. Han vuelto a coincidir frente a las cámaras y se brindan apoyo mutuo.

Sobre su matrimonio con Lira, Univision Famosos recoge que la propia Klitbo lo describió como una relación breve. No trascendieron mayores detalles sobre las razones de la ruptura ni sobre la duración exacta del vínculo.

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El matrimonio con el escultor David Gerstein duró cuatro años, fue la actriz quien anunció el divorcio mediante un comunicado.

Más allá de sus matrimonios, Klitbo también habló de su noviazgo con el actor Juan Vidal, al que calificó como “bastante difícil” en entrevista con la periodista Matilde Obregón. Según sus palabras, Vidal solo veía en ella “el digno de pesos”, es decir, la concebía en función de su dinero. Harta de esa dinámica, decidió terminar la relación.

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