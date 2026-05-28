Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

La comunidad tiene más de 500 años desde su fundación. Crédito: Facebook - H. Ayuntamiento de Aquila.

Un ataque armado contra la comunidad indígena de Pomaro, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, cobró la vida de personas inocentes durante la tarde de este miércoles 28 de mayo.

El presidente municipal, José María Valencia Guillén, condenó enérgicamente el atentado a través de un comunicado oficial del ayuntamiento y exigió justicia a las autoridades estatales y federales. El documento oficial no reveló la cifra de víctimas.

Valencia Guillén calificó los hechos como “inaceptables” y señaló que la violencia de este día enlutó al municipio y al estado de Michoacán. El alcalde expresó que las vidas arrebatadas representan una herida profunda para todo el municipio y reiteró que la comunidad de Pomaro no está sola.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, comunidades indígenas de Aquila han denunciado diversas agresiones y responsabilizan al Cártel Jalisco Nueva Generación, quien presuntamente tiene un pacto con mineras para desplazar a las personas.

El comunicado publicado por el gobierno municipal no atribuye las responsabilidades al cartel jalisciense.

Alcalde de Aquila pide un alto a la impunidad

El presidente municipal pidió a las autoridades estatales y federales una investigación “rápida e inmediata, transparente, exhaustiva y con pertinencia cultural” para identificar a los responsables intelectuales y materiales del ataque.

A la izquierda el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de lado derecho José María Valencia, alcalde de Aquila. Crédito: H. Ayuntamiento de Aquila.

Advirtió que la violencia no puede arremeter contra los mecanismos de seguridad municipal ni contra la población civil.

Valencia Guillén demandó el fin de la impunidad y señaló que el ayuntamiento de Aquila coadyuvará en las investigaciones correspondientes y manifestó su respaldo absoluto a la comunidad indígena de Pomaro y a todo el municipio.

El alcalde afirmó que comparte el dolor con las familias que perdieron a sus seres queridos en el atentado.

Ataques contra comunidades indígenas del municipio de Aquila apuntan al CJNG

El ataque en Pomaro se registró en medio de una escalada de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación contra comunidades indígenas del municipio de Aquila.

La comunidad nahua de Santa María Ostula denunció previamente dos ataques armados del CJNG en un lapso de tres días contra su encargatura de La Cofradía: el martes 19 de mayo a las 9:00 horas y el jueves 21 a las 6:20 horas.

PUBLICIDAD

El pasado 27 de mayo, Ostula reportó al menos dos nuevas agresiones del mismo cártel, una en la mañana y otra en la tarde, que provocaron daños en viviendas y vehículos.

Los daños registrados en vehículos de los habitantes. (Facebook/Comunicación Ostula)

La comunidad acusa que el CJNG habría generado tratos con empresas mineras para despojar a los habitantes de sus territorios y que, al menos desde 2020, el grupo delictivo ha ocupado poblaciones de manera progresiva en la región de la sierra y la costa michoacana.

PUBLICIDAD

La comunidad nahua exigió al gobierno federal y al de Michoacán poner fin a lo que calificó como “una guerra no declarada en contra de los pueblos originarios de México para desplazarlos de sus territorios, para provocar su muerte”.

Entre sus demandas figura el castigo a los responsables intelectuales y materiales de 42 asesinatos de comuneros de Santa María Ostula, así como la presentación con vida de 5 comuneros desaparecidos.