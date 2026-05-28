Robo millonario a bodega de medicamentos con tractocamiones deriva en cateos y detenciones en Edomex y CDMX

Parte de lo hallado por las autoridades (X/@PabloVazC)

Un robo de medicamentos y aparatos tecnológicos valorado en más de 200 millones de pesos derivo en diversas detenciones e incautaciones tanto en el Estado de México como en la capital del país.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades indicaron que los operativo sucedieron como respuesta al robo registrado el 10 de mayo pasado en el municipio de Lerma, lugar al que acudieron hombres armados para sustraer medicamentos controlados y aparatos tecnológicos con la ayuda de vehículos de carga.

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Para lograr el robo los sujetos habrían secuestrado a un chofer de la empresa afectada. Por los hechos anteriores fue revisado el material del C5, mientras que la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) ubicó las unidades vehiculares que participaron en los hechos.

Este video documenta un operativo policial que muestra un vehículo de la Policía de la Ciudad de México y personal con chalecos de la Fiscalía del Estado de México. Se observan grandes volúmenes de paquetes envueltos en plástico negro y numerosas cajas de cartón apiladas en espacios interiores. La operación incluyó la ejecución de tres órdenes de cateo en inmuebles presuntamente vinculados al robo y almacenamiento de medicamento controlado, resultando en la detención de seis personas y la recuperación de mercancía. Es una cobertura de evento oficial.

Algunas de las unidades fueron ubicadas en la carretera Toluca-CDMX y otra pasó por los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac y Toluca hasta un inmueble tipo pensión. A dicho sitio llegaron agentes de seguridad mexiquenses y escucharon gritos de auxilio, entraron al inmueble y rescataron a una persona. De igual manera, fueron arrestados nueve sujetos, entre ellos un menor de edad.

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Por lo anterior, el 19 de mayo pasado, Mauricio “N”, Christian “N”, Mario “N”, Carlos “N” y Yulissa “N” y un adolescente de 16 años, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Al interior del inmueble había 38 vehículos, una docena de vehículos particulares, un par de máquinas para construcción, tres autobuses de pasajeros y 19 tractocamiones. A su vez, dentro de los camiones estaban parte de los medicamentes robados.

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(FGJEM)

Operativos se extendieron a CDMX

Las investigaciones llegaron hasta la capital del país. El 13 de mayo fue arresto un hombre que manejaba una camioneta Mazda, unidad en la que había 80 cajas con medicamento, al parecer del que fue sustraído en Lerma, además de 49 dosis de presunta marihuana.

Las investigaciones continuaron, con lo que pudo conocerse que otra parte de los medicamentos robados estaban en otros inmuebles. Lo anterior derivó en un cateo en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa.

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Como resultado delas revisiones en el sitio fueron detenidas dos mujeres y un hombre, también fueron aseguradas presuntas drogas, armas de fuego y 23 cajas de medicamento controlado.

Ahora bien, para el 27 de mayo fue realizado otro cateo en un inmueble de la calle Sahuayo, colonia Janitzio, alcaldía Venustiano Carranza que terminó con la incautación de un camión, una hoja de distribución y dos montacargas.

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(FGJEM)

Otros dos predios fueron revisados, encontraron más de mil cajas con medicamentos

En la colonia San Bartolo de Azcapotzalco fue asegurado un camión blanco, mientras que en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, había mil 100 cajas con medicamento y 5 mil piezas individuales.

Cabe destacar que el inmueble en Benito Juárez fue identificado como una clínica de “medicina de primer contacto”.

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