FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

El mensaje fue realizado por el vocero oficial de la institución. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 28 de mayo la presencia de agentes extranjeros en el operativo que desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, el cual fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).

Ulises Lara López, vocero de la institución, señaló mediante un comunicado que la intervención del pasado 17 y 18 de abril y el posterior accidente mortal “dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros”.

Extraoficialmente se ha señalado que los cuatro agentes extranjeros forman parte de la CIA. Dos de ellos fallecieron en un accidente junto con elementos mexicanos y los otros dos fueron expulsados del país tras los hechos.

Imágenes del narcolaboratorio localizado en la sierra de Chihuahua. Foto: Infobae

En el mismo mensaje Ulises Lara confirmó que la gobernadora Maru Campos no aportó información tras ser citada a declarar, sino que entregó un escrito en el que manifestó su indisposición para declarar, amparada en su inmunidad constitucional.

Según el mensaje, tanto Campos como el exfiscal general del estado, César Jáuregui, fueron citados en calidad de testigos con el único fin de allegarse elementos para la investigación sobre la participación de esos agentes en actividades de seguridad en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

La FGR también confirmó que concluyó el proceso de desmantelamiento del sitio clandestino, que incluyó el embalaje y traslado de las sustancias localizadas para su posterior destrucción.

La FGR distingue entre inmunidad procesal y obligación de informar

Lara López reconoció en el mensaje que la inmunidad procesal impide procesar penalmente a ciertos servidores públicos, entre ellos una gobernadora en funciones.

Sin embargo, sostuvo que esa protección “no impide que la persona servidora pública aporte información” para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Maru Campos entregó un documento a la FGR durante su comparecencia. | X- Maru Campos

El escrito que Campos entregó en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México —a donde acudió en lugar de presentarse en Ciudad Juárez, como indicaba el citatorio— argumentó que el Ministerio Público “carece de atribuciones” para someter al titular de un Poder Ejecutivo estatal a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional prevista en el artículo 111 de la Constitución.

PUBLICIDAD

Además, la gobernadora afirmó previamente que el escrito estaba mal hecho y solicitó que cualquier requerimiento futuro se tramite por la vía de colaboración institucional entre autoridades.

Información en desarrollo...