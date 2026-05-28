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CIDH concede medidas cautelares a ingeniero desaparecido en Concordia el mismo día que los 10 mineros secuestrados

La institución señala que las labores de las autoridades no han resultado en la localización del hombre

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Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. (Redes sociales)
Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. (Redes sociales)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre el otorgamiento de medidas cautelares para Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero del que no se conoce su paradero desde el 23 de enero pasado cuando trabajaba en Concordia, Sinaloa, entidad donde fueron secuestrados mineros que posteriormente fueron hallados sin vida.

Osorio Sánchez es un ingeniero civil originario de Guerrero que trabajaba en Concordia cuando fue interceptado por sujetos que lo retuvieron y posteriormente no hubo comunicación con el trabajador. Además, la pareja del hombre fue testigo de parte de estas acciones, púes mantenía llamada con él.

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Luego del análisis de los hechos, la CIDH determinó el otorgamiento de medidas debido a que considera que el hombre está en una situación de gravedad y urgencia.

No han sido realizados los estudios de ADN, a pesar de que fue hallada una fosa

Días después de la desaparición, el 29 de enero, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas - CEDHAPI solicitó a la CIDH las medidas cautelares con el objetivo de proteger los derechos e integridad de Pablo Osorio.

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Ficha de búsqueda de Pablo Osorio, uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia. (Comisión de Búsqueda de Personas)
Ficha de búsqueda de Pablo Osorio, uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia. (Comisión de Búsqueda de Personas)

“La parte solicitante alegó una simultaneidad de desapariciones de ingenieros y profesionales en la zona, así como el hallazgo de una fosa clandestina. No obstante, señala que, hasta la fecha, no se ha realizado la confrontación de muestras de ADN con la familia del beneficiario", es parte del informe publicado el 28 de mayo.

Mientras, las autoridades argumentan que tras conocer la situación del hombre fueron realizadas acciones para hallarlo, las cuales continúan. Sin embargo, la CIDH establece que las labores de búsqueda no han derivado en el hallazgo de la persona, a pesar de haber pasado meses de su no localización. Es por ello que la Comisión insta a México a que:

  • Adopte medidas necesarias para proteger los derechos de Pablo Osorio
  • Realice mayores esfuerzos para determinar el paradero del hombre, lo anterior a través de un plan de búsqueda con resultados medibles
  • Concierte las medidas a implementarse con sus familiares y su representación
  • Informe sobre las acciones adoptadas.

"La Comisión considera que el presente asunto reúne prima facie [a primera vista] los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento", aparece en el informe.

CIDH concede medidas cautelares a ingeniero desaparecido en Concordia el mismo día que los 10 mineros
El informe fue compartido a través de los canales oficiales de la Comisión (X/@CIDH)

Papel del crimen organizado y el Estado

Parte del documento establece que en contextos de crimen organizado hay actos de grupos delictivos que únicamente pudieron concretarse en situaciones en las que el Estado conocía o debía conocer el riesgo de los hechos y a pesare de ello no actuó para mitigarlo.

El propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que el secuestro de los mineros en Concordia fue por pugnas entre facciones del Cártel de Sinaloa.

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