Gema Garoa habla de la muerte de su padre al entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Soy huérfana”

Durante el brindis de la primera noche en La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Gema Garoa tomó la palabra y contó, sin pausas dramáticas ni lágrimas, que su madre murió hace tiempo, que conoció a su padre apenas hace dos años y que se enteró de su fallecimiento el día antes de entrar al reality.

Lo dijo con la voz serena de quien ya procesó lo que no puede cambiar, y remató con una advertencia que arrancó risas y aplausos de sus 17 nuevos compañeros.

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Garoa entró a la cuarta temporada del programa como habitante sorpresa, revelada en vivo por la conductora Galilea Montijo durante la gala de estreno del domingo 26 de julio. Su nombre completo es Gema García Figueroa, tiene 35 años y es originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas.

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

La noticia del fallecimiento de su padre, David García Chavira, había circulado en redes sociales horas antes del estreno. Lo que no se sabía hasta el brindis es que Garoa también perdió a su madre tiempo atrás, y que la relación con su padre era reciente: lo conoció apenas dos años antes de su muerte.

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“...Que viva el duelo con su familia”

Garoa habló durante el brindis grupal con una cadencia directa, sin buscar conmiseración. Primero puso el contexto: “Hace tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá”.

Luego vino el dato que nadie esperaba: “Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré que acababa de fallecer”.

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Aclaró de inmediato la naturaleza de esa relación: “No tengo una convivencia con él de padre e hija”. Y antes de que el peso de la confesión se instalara en el ambiente, lanzó la frase que cambió el tono del momento: “No quiero que me salgan con la mamad* de que: ‘La nomino para que viva el duelo con su familia’”.

Gema Garoa es una actriz mexicana. (Instagram: gemagaroa)

La sala respondió con vítores y aplausos. Garoa los dejó terminar y remató: “No tengo familia, no tengo familia. Soy huérfana, entonces quiero vivir mi duelo con ustedes.”

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Quién es Gema Garoa y qué trayectoria tiene la actriz

Gema Garoa se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde se graduó en 2013. Debutó en televisión al año siguiente y desde entonces ha participado en producciones como Pasión y poder, Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Como tú no hay 2, Contigo sí, Eternamente amándonos y Fugitivas, en busca de la libertad.

En 2015 consiguió su primer papel en los melodramas de la televisora en Pasión y poder, producida por José Alberto “El Güero” Castro, donde compartió créditos con Fernando Colunga, Jorge Salinas, Susana González y Marlene Favela. A partir de ahí, su presencia en la pantalla chica se volvió constante.

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Su proyecto más reciente antes de entrar al reality fue Hermanas, un amor compartido (2026), producida por Silvia Can, donde interpretó a Marcela, una mujer que enfrenta una relación marcada por la violencia emocional. Para construir el personaje realizó un proceso de investigación sobre el tema. Compartió créditos con Osvaldo Benavides, Danna García, Adriana Louvier y Rossana Nájera, entre otros.

Gema Garoa (Instagram: gemagaroa)

Su llegada como habitante sorpresa no es un detalle menor. En la tercera temporada, el habitante revelado en el estreno fue Abelito, quien terminó por alcanzar el tercer lugar de la competencia. Los habitantes sorpresa han demostrado tener peso dentro del juego.

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Antes de que comenzara la gala de estreno, Garoa había publicado en Instagram una dinámica que desconcertó a sus seguidores: dejó como foto de perfil el mensaje “¿Quién ching es Gema Garoa?” y compartió un video en el que una niña narraba su biografía, con datos sobre su origen tamaulipeco y su telenovela favorita, María la del Barrio. La publicación llegó en medio de mensajes de condolencias por la muerte de su padre, y los comentarios mezclaron el pésame con el apoyo para su entrada al programa: “Mis condolencias y mucho éxito en la casa”, escribieron varios usuarios.

Durante la gala, Galilea Montijo la recibió en el escenario con un abrazo antes de que ingresara a la casa. Garoa agradeció con la voz entre cortada. En su presentación ante las cámaras fue directa sobre su carácter: “Como buena norteña, hablo recio y no me voy a quedar callada ni por nada, ni por nadie”, dijo.

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También advirtió que está lista para las traiciones: “Algo que me puede jugar en contra es mi radar con las personas, luego pienso que todos son buena onda... y después me va de la ching*ada”. Antes de ingresar agregó: “Para mí la vida es todo y nada”.

Declaró que está dispuesta a ser la fiesta de esta cuarta temporada, a llevarse buenos amigos y, de ser posible, a ganar los 4 millones de pesos del premio mayor.

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Garoa no fue la única habitante sorpresa de la noche: a ella se unieron Luis Chaparro, creador de contenido con 8.3 millones de seguidores en TikTok, y Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, quien cantó en vivo antes de ingresar y provocó que ella y Yahir comenzaran a recordar los temas más famosos del grupo dentro de la casa.