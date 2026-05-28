México

Asesinan a dos personas y detienen a seis sujetos tras balacera en Iztapalapa, CDMX

Agentes de seguridad acudieron a la Unidad Ejército De Oriente

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Dos casquillos percutidos en el asfalto mojado de una calle en la Ciudad de México, con policías y una patrulla detrás de una cinta amarilla "No pasar".
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por la tarde del 28 de mayo fue informada la detención de seis personas al parecer relacionadas con detonaciones de arma de fuego en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Las autoridades confirmaron que dos individuos fueron ubicados sin signos vitales.

En un primer momento, a través de sus canales oficiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el arresto de seis individuos y el aseguramiento de armas.

“Policías de la #SSC acudieron a la colonia Unidad #EjércitoDeOriente, en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, debido al reporte de disparos y de dos personas lesionadas; tras una persecución, se detuvo a seis probables responsables y se aseguraron armas de fuego”, destaca el reporte de las autoridades.

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Mientras que el posterior reporte de la policía capitalina indica que las dos personas murieron en el sitio. “Paramédicos que acudieron al apoyo diagnosticaron a las personas de 18 y 17 años de edad, sin signos vitales”.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los disparos el sitio fue acordonado. Reportes periodísticos señalaron que en el lugar había dos cuerpos y casquillos, el portal Nmás detalla que los hechos sucedieron en la calle Antonio Estévez.

Los reportes de dicho portal indican que si bien los uniformados solicitaron el apoyo de unidades médicas, los cuerpos ya no contaban con signos vitales, según indicaron los paramédicos.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran una motocicleta cerca de los cuerpos, además, al lugar llegó un vehículo de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX).

Información compartida por el periodista Carlos Jiménez establece que las personas asesinadas fueron identificadas como

Ataque armado en Iztapalapa deja tres muertos y varios heridos

Por su parte, el pasado 10 de mayo ocurrió un ataque armado en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa que dejó tres personas muertas y nueve heridas. Los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Reforma Política, en el cruce de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria, donde una familia celebraba una reunión con presencia de mariachis.

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cinta de acordonamiento, criminales detenidos, patrullas mexicanas, investigación forense, operativo táctico, unidad especial, seguridad pública, captura en flagrancia, control urbano, combate al crimen - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos tres sujetos armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra los asistentes a la celebración. Los propios familiares de las víctimas trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la CDMX por sus propios medios.

Horas después fue conformada la muerte de dos jóvenes de 16 y 23 años, así como de una tercera persona. Entre los nueve lesionados por disparos de arma de fuego figuran cuatro mujeres de entre 21 y 60 años, y cinco hombres de entre 35 y 72 años.

La SSC informó que sus elementos fueron alertados por operadores del C2 Oriente ante la detonación de armas de fuego en el inmueble. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre que les relató que durante una convivencia familiar tres sujetos dispararon contra los presentes.

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