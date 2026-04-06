Identifican al noveno minero que fue secuestrado en Concordia, Sinaloa

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

La empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó que ya fue identificado el cuerpo del noveno de los 10 mineros que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa.

“Se han encontrado fallecidos nueve compañeros. Mantiene un contacto estrecho con la familia de un compañero que sigue desaparecido y continúa colaborando con las autoridades en la investigación en curso”, es parte de lo compartido por la empresa.

A través de un comunicado compartido el 6 de abril, el director ejecutivo de la corporación, Michael Konnert, expresó:

“Es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas. Les brindamos nuestro apoyo constante mientras lamentamos la pérdida de nuestros colegas y amigos”.

Suman nueve hombres identificados (Jesús Aviles - Infobae México)

Cabe recordar que el pasado 1 de abril la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó sobre la identificación de un hombre de origen chihuahuense y que fue hallado muerto en Sinaloa.

Los otros mineros ya identificados

Fue el pasado 1 de abril que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó sobre los servicios de acompañamiento a los familiares de un trabajador minero que fue identificado. Se trató del octavo trabajador de la mina.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y la Fiscalía de Distrito Zona Sur, brindan acompañamiento integral a la familia del minero chihuahuense Saúl Alberto O. P., quien fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida en el estado de Sinaloa", es parte del reporte de las autoridades.

Mientras que, de manera previa, el pasado mes de marzo fue informada la identificación de dos mineros que laboraban para la empresa Vizsla Silver. Se trató de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela.

Detrás del crimen estaría el Cártel de Sinaloa (Jovanni Pérez/Infobae)

Los otros cinco trabajadores del sector minero son:

José Ángel Hernández Vélez José Manuel Castañeda Hernández Ignacio Aurelio Salazar Flores Aurelio Salazar Flores Un hombre cuyos familiares solicitaron a esta casa editorial no difundir su identidad

El Cártel de Sinaloa estaría detrás del secuestro y muerte de los mineros

Las averiguaciones de las autoridades federales apuntan a que los trabajadores fueron secuestrados por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa al ser confundidos con un grupo rival.

Sin embargo, desde febrero pasado, en una entrevista con el medio local Reporte 100 Sonora, dos mineros aseguraron que sujetos armados ya habían sido alertados de manera directa por grupos criminales de la zona.

“Tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos… ellos nos dijeron literalmente: ‘Por favor, sálganse, que no podemos garantizar su seguridad’. Los grupos delictivos son los que nos dijeron eso. Realmente la empresa no tuvieron esa delicadeza", comentaron.

Si bien Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que no contaban con reportes previos de inseguridad en el caso, la empresa admitió en abril de 2025 que tuvo que frenar actividades por la situación de seguridad.