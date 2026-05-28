México

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

La mandataria nacional había asegurado que existía una ficha roja contra el gobernador de Sinaloa con licencia y otros funcionarios de ese estado, sin embargo, la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, corroboró la información y dijo que no existía tal ficha

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Retrato de Claudia Sheinbaum a la izquierda y Rocha Moya a la derecha, con el logo azul de Interpol en el centro. Al fondo se distingue una bandera mexicana.
La mandataria aseguró el pasado jueves 21 de mayo que había una ficha roja de la Interpol contra Rocha Moya, algo que desmintió la SSPC.

Este jueves, en la conferencia de prensa matutina, se le volvió a preguntar a la presidenta de México, Claudia Sheiunbaum Pardo, si existía una ficha roja de la Interpol contra los funcionarios de Sinaloa acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos, a lo que la mandataria pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el tema.

“Que lo informe la Fiscalía, vamos a pedirle a la Fiscalía que informe en su relación con Interpol para que puedan conocer todos y que se transparente”, dijo la presidenta.

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Esto, luego de que hubiera una confunsión, luego de que la misma presidenta dijera, el pasado jueves 21 de mayo, que ni Rubén Rocha Moya ni los otros funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico podían salir del país, pues corrían el riesgo de ser detenidos, ya que, señaló, había una ficha roja de la Interpol contra ellos.

Harfuch dice desconocer que Sheinbaum había afirmado que existía ficha roja de la Interpol contra Rocha Moya

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo este jueves, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, que no sabía que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había dicho que existía una ficha roja de la Interpol contra el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con la delincuencia organizada.

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Harfuch recordó que el pasado miércoles se le cuestionó si existía una ficha roja de la Interpol contra Rocha Moya, a lo que él respondió que se verificaría y, una vez revisado, se confirmó que no existía.

Harfuch dijo desconocer que Sheinbaum había asegurado que había una ficha roja de la Interpol contra los funcionarios de Sinaloa. EFE/José Méndez
Harfuch dijo desconocer que Sheinbaum había asegurado que había una ficha roja de la Interpol contra los funcionarios de Sinaloa. EFE/José Méndez

“¿La presidenta había dicho que había ficha roja, no?“, preguntó la periodista, a lo que el funcionario federal señaló que ”no sé si lo había dicho, pero no hay".

Recordó el procedimiento que se lleva a cabo cuando un país solicita la detención de alguien con fines de extradición, como es el caso de Rocha Moya con EEUU. “Si Estados Unidos solicita a través de Relaciones Exteriores, como nosotros solicitamos a Estados Unidos la extradición, primero la orden de detención con fines de extradición (...) ¿Relaciones Exteriores qué hace? Lo pasa a FGR y FGR inicia su investigación para ver si hay las pruebas suficientes, y lo mismito es cuando nosotros lo hacemos en Estados Unidos, hemos solicitado cualquier cantidad de extradiciones y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no dice sí de inmediato, nosotros lo solicitamos y el Departamento de Justicia hace su investigación, eso es lo mismo que está ocurriendo en México".

Recalcó que ni el gobierno de México, ni la Secretaría de Seguridad, ni el Gabinete de Seguridad iba a proteger a nadie.

Cabe destacar que el pasado miércoles se le preguntó a la presidenta en la conferencia de prensa matutina la razón por la que no se había detenido a Rocha Moya al asistir a la Fiscalía General de la República a comparecer sobre las acusaciones de Estados Unidos en su contra, ya que ella había asegurado que existía una ficha roja de la Interpol contra el gobernador con licencia y contra los demás funcionarios acusados en el país vecino del norte de nexos con el Cártel de Sinaloa.

Ante la pregunta, la mandataria le pasó la palabra a Harfuch, quien explicó el procedimiento que se lleva a cabo cuando había una ficha roja contra algún mexicano. Luego se le cuestionó si era un hecho que había una ficha roja contra el gobernador con licencia, a lo que respondió que desconocía si la FGR había recibido la solicitud.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum pidió a la FGR que aclarara el tema. (Presidencia)

Más tarde, la SSPC lanzó un comunicado en el que negaba que existiera la ficha roja de la Interpol contra Rocha Moya y los demás funcionarios.

Sheinbaum dice que sí hay ficha roja de la Interpol contra Rocha Moya

El pasado 21 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico tienen fichas rojas activas por parte de la Interpol.

Esto lo anunció durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre si alguno de los acusados había abandonado el país, en la que señaló que, al contar con fichas rojas, las autoridades de otros países podrían detenerlos si abandonan México.

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, dijo Sheinbaum.

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