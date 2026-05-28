Combate al robo de vehículos; autoridades aseguran 11 toneladas de autopartes y aparente droga en Iztapalapa

Agentes de la Policía Nacional realizan un cateo en una bodega llena de autopartes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la realización de cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, autoridades capitalinas aseguraron alrededor de 11 toneladas de autopartes, aparente droga y diversas placas de circulación, resultado de trabajos de investigación en torno a la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y con el apoyo de las Secretarías de Defensa y de la Secretaría de Marina (SEMAR), se llevaron a cabo allanamientos en sitios ubicados en la alcaldía Iztapalapa en seguimiento a una investigación por el delito de robo de vehículos, desmantelamiento y venta de autopartes.

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El personal policial ejecutó labores de investigación de gabinete y campo, así como vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar varios locales que se localizan en diversas colonias de la alcaldía Iztapalapa, que probablemente eran utilizadas como bodegas para el almacenamiento de piezas y vehículos robados.

Más tarde. los datos de prueba, obtenidos en las indagatorias, se entregaron por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir en los inmuebles, para ello se realizaron despliegues operativos en el que se operó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.

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Policías realizan un cateo como estrategia al combate al robo de vehículos y autopartes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera interferencia ocurrió en la calle Jonote, de la colonia El Manto: los efectivos aseguraron 20 bolsitas de plástico que contenían material sólido que tendría parentesco a metanfetamina, una báscula gramera, dos placas de circulación, una identificación oficial, varios engomados vehiculares, un automóvil, una motocicleta y una tonelada de autopartes, aproximadamente.

La segunda intervención sucedió en un domicilio situado en la calzada Ermita Iztapalapa, de la colonia San Lucas, donde se aseguró una tarjeta de circulación, un par de placas emitidas en el Estado de México, un permiso de circulación del estado de Guerrero, dos motores de vehículos y alrededor de dos toneladas de autopartes.

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En otro local, de la misma ubicación, se cumplimentó el tercer cateo, en él se aseguraron casi tres toneladas de autopartes, un motor de automóvil, un objeto con un número de serie y una placa de circulación del Estado de México.

La cuarta y última revisión domiciliaria, suscitó en bodegas ubicadas en la calle Orozco y la Calzada Ermita Iztapalapa, en la misma colonia. Las autoridades aseguraron alrededor de cinco toneladas de autopartes, cuatro placas y tres tarjetas de circulación.

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Un amplio contingente policial se despliega en Iztapalapa para realizar cateos en cuatro domicilios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debito a lo expuesto previamente, los cuatro lugares fueron sellados y se encuentran bajo vigilancia policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá la situación jurídica y continuará con las investigaciones de este caso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el rubro de sus atribuciones y funciones, refrendan su compromiso de continuar con las investigaciones conjuntas y en coordinación con instancias del Gobierno de México, así como el intercambio de información que lleven a identificar a los generadores de violencia que causan daño y atentan contra la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la CDMX.

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