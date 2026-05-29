Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

Uno de los autos hallados (SSEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de un sujeto de 19 años de edad y el hallazgo de dos personas muertas tras acudir a Almoloya de Juárez por reportes sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

El sujeto capturado fue identificado como Luis “N” a quien se le acusa de participación en el delito de disparo de arma de fuego.

“Las investigaciones apuntan a su posible relación con una célula delictiva generadora de violencia”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 28 de mayo.

Los agentes que realizaron la detención realizaban tarea dentro del marco del denominado Operativo Argos. Los uniformados llegaron a la comunidad de La Dilatada Sur tras ser avisados sobre las detonaciones, en dicho lugar al parecer había ocurrido un enfrentamiento.

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En el sitio fue hallado un auto de color azul con reporte de robo y una inspección metros más adelante fue localizada una camioneta roja sin placas en un camino de terracería.

El sujeto detenido (SSEM)

Fue de dicho vehículo que salieron seis sujetos que se internaron en una zona boscosa, lo que derivó en la detención de Luis “N”. Cuando los uniformados revisaron los autos fue hallada un arma de fuego, además de que fueron incautadas motocicletas.

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Tanto la persona detenida como los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para que sea determinada su situación jurídica.

Detenido presunto miembro de la Familia Michoacana

De igual manera, la SSEM informó el 17 de mayo sobre la detención de Enrique “N”, un hombre de 43 años presuntamente relacionado con actividades de extorsión en la zona norte de Toluca. Al momento de su arresto, el sujeto tenía en su poder dinero en efectivo que las autoridades vinculan con dichas actividades delictivas.

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El sujeto detenido (SSEM)

De acuerdo con el reporte oficial, “mediante investigaciones preliminares, se cuenta con indicios que la persona detenida podría pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, dedicada al delito de extorsión en la zona norte de Toluca“.

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de la delegación de Santa María Totoltepec, en la capital del Estado de México, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de sujetos armados que exigían cuotas a comerciantes de la zona.

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Según el reporte ciudadano que detonó la intervención policial, los presuntos extorsionadores amenazaban con incendiar los puestos de los comerciantes que se negaran a pagar las cuotas exigidas. Elementos de la SSEM que patrullaban el área respondieron al llamado, procedieron a revisar a Enrique “N” y le hallaron el dinero que las autoridades asocian con las actividades de extorsión documentadas en el sector.