Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2022, que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. EFE/ Juan Carlos Cruz

El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó que ni Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ni los otros funcionarios cuentan con ficha roja de la Interpol.

A través de un mensaje en video del 28 de mayo, el funcionario habló sobre el caso de las averiguaciones respecto a 10 ciudadanos que son acusados por Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Podemos informar que cinco de ellos ya comparecieron y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito. Es importante referir que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol”, comentó Lara López.

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Lara López agregó que la FGR usará los obtenidos hasta el momento para desarrollar las líneas de investigación, estas últimas enfocadas en aclarar la situación.

Que informe la Fiscalía: Sheinbaum

Cabe destacar que el mensaje de la FGR fue compartido luego de que en su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada sobre la situación de las personas acusadas por EEUU.

Ante la pregunta, la mandataria prefirió remitir a la institución encabezada por Ernestina Godoy.

"Que lo informe la Fiscalía, vamos a pedirle a la Fiscalía que informe en su relación con Interpol para que puedan conocer todos y que se transparente”, expuso la jefa del Ejecutivo.

Las declaraciones anteriores son parte de una serie de informes contradictorios sobre la situación de los acusados, pues el 22 de mayo pasado la presidenta Sheinbaum había confirmado que diversas personas contaban con orden de captura.

"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, comentó.

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