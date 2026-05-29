México

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Ulises Lara López compartió información sobre el caso a través de un video

Guardar
Google icon
Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2022, que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. EFE/ Juan Carlos Cruz
Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2022, que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. EFE/ Juan Carlos Cruz

El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó que ni Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ni los otros funcionarios cuentan con ficha roja de la Interpol.

A través de un mensaje en video del 28 de mayo, el funcionario habló sobre el caso de las averiguaciones respecto a 10 ciudadanos que son acusados por Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Podemos informar que cinco de ellos ya comparecieron y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito. Es importante referir que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol”, comentó Lara López.

PUBLICIDAD

Lara López agregó que la FGR usará los obtenidos hasta el momento para desarrollar las líneas de investigación, estas últimas enfocadas en aclarar la situación.

Que informe la Fiscalía: Sheinbaum

Cabe destacar que el mensaje de la FGR fue compartido luego de que en su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada sobre la situación de las personas acusadas por EEUU.

Ante la pregunta, la mandataria prefirió remitir a la institución encabezada por Ernestina Godoy.

"Que lo informe la Fiscalía, vamos a pedirle a la Fiscalía que informe en su relación con Interpol para que puedan conocer todos y que se transparente”, expuso la jefa del Ejecutivo.

Las declaraciones anteriores son parte de una serie de informes contradictorios sobre la situación de los acusados, pues el 22 de mayo pasado la presidenta Sheinbaum había confirmado que diversas personas contaban con orden de captura.

"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, comentó.

PUBLICIDAD

INFORMCIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaSinaloaFGRInterpolNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pemex reporta incendio controlado en complejo petroquímico de Cosoleacaque

La empresa aseguró que el fuego fue sofocado de inmediato por personal especializado

Pemex reporta incendio controlado en complejo petroquímico de Cosoleacaque

Hombre de 60 años es detenido por policías tras presunta agresión a una mujer en Tláhuac

Esta persona cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo simple en 2003

Hombre de 60 años es detenido por policías tras presunta agresión a una mujer en Tláhuac

Temblor hoy 28 de mayo en México: sismo magnitud 4.0 en Ciudad Altamirano, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de mayo en México: sismo magnitud 4.0 en Ciudad Altamirano, Guerrero

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

La fiscalía federal también informó el desmantelamiento del laboratorio clandestino donde se produjeron drogas sintéticas en la Sierra del Pinal

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Las 6 razas ideales para ser perros de asistencia emocional

Los especialistas resaltan cómo la personalidad y sensibilidad de ciertas mascotas ofrecen una ayuda emocional genuina a quienes lo necesitan

Las 6 razas ideales para ser perros de asistencia emocional
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrán una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca

Estos son los últimos golpes de la Marina contra Los Mayos en Sinaloa: más de mil millones en afectación económica

ENTRETENIMIENTO

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Chumel Torres ofrece disculpas tras burlarse de persona con Síndrome de Down: “La súper regué”

Justicia de EEUU define el destino de Natanael Cano por presunta posesión de un auto robado

Eugenio Derbez revela cómo sería la nueva Familia P. Luche y genera expectativa sobre el regreso de la serie

Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

DEPORTES

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América