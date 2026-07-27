México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: hoy se realizará la marcha de aspirantes a la UNAM

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar
Google icon
11:34 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 27 de julio

Este lunes 27 de julio de 2026, la Ciudad de México se prepara para un día con intensa actividad social y política, según lo previsto en la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En total, se anticipan al menos una marcha, seis concentraciones, ocho eventos de esparcimiento y once plantones que podrían impactar el tránsito y la dinámica cotidiana de la capital.

Principales movilizaciones:

  • Marcha de aspirantes a la UNAM: Aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México convocaron a una marcha a las 11:00 horas desde las estaciones “Universidad” (línea 3 del Metro) y “Ciudad Universitaria” (línea 1 del Metrobús), rumbo a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, Coyoacán. Demandarán transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026, tras la polémica por la publicación de puntajes considerados “inusuales”. También pedirán el regreso a exámenes 100% presenciales. Se prevé una asistencia de hasta 300 personas y posibles afectaciones viales en la zona.
  • Protesta de policías activos y pensionados: A las 10:00 horas, un centenar de policías activos y pensionados se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Alcaldía Cuauhtémoc) para exigir el “bono mundialista 2026”, anunciado por la Jefa de Gobierno. Existe la posibilidad de que se sumen otras organizaciones policiales.
  • Manifestación animalista y ambiental: El grupo “Todos Somos Franciscanos” se manifestará a las 11:00 horas frente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), en Medellín 202, Roma Norte. Acusan corrupción y falta de preparación académica entre funcionarios de la dependencia y denuncian malos tratos a animales en el Refugio Franciscano. Prevén la presencia de 50 personas, con posible respaldo de otras organizaciones defensoras de animales.

Concentraciones y actividades adicionales:

  • Durante la jornada, está prevista la instalación de mesas de recolección de firmas del Movimiento de Regeneración Sindical en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez) y de la Plataforma 4:20, que promoverá los derechos cannábicos y talleres en el Monumento a la Madre.
  • En el Metro El Rosario, el Frente de Liberación Ciudadana denunciará fallas en la movilidad y seguridad del STC Metro, exigiendo alternativas de transporte.
  • Familiares y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior solicitarán esclarecer el fallecimiento de un docente del plantel Carmen Serdán, en Miguel Hidalgo.

Plantones activos:

La ciudad mantiene hasta once plantones en diferentes puntos. Destacan los instalados por familiares de extrabajadores de Pemex en Plaza de la Mexicanidad (por una indemnización laboral), el Frente Internacional Obradorista (para exigir juicios contra expresidentes y el fin de la corrupción), y comunidades indígenas ante el INPI.

Además, continúan plantones de familias desalojadas en predios de la Roma y Centro Histórico, así como por grupos en apoyo a causas sociales y políticas, como la libertad de dirigentes o la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa.

Eventos culturales y deportivos:

La agenda también incluye actividades familiares y de esparcimiento, como la fiesta patronal en Santiago Zapotitlán, festividades religiosas en Iztapalapa y partidos de béisbol en el Estadio Alfredo Harp Helú, además de filmaciones y eventos de verano.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosaccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXUNAMmexico-noticiasmexico-servicios

Últimas noticias

Quién es Luis Rodríguez, el novio de Cynthia Klitbo: cineasta, fotógrafo y casi tres décadas menor que la actriz

La pareja hizo pública su relación a finales de mayo de 2026

Quién es Luis Rodríguez, el novio de Cynthia Klitbo: cineasta, fotógrafo y casi tres décadas menor que la actriz

Gema Garoa habla de la muerte de su padre al entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Soy huérfana”

Gema García Figueroa, de 35 años, entró al reality horas después de enterarse del fallecimiento de su padre

Gema Garoa habla de la muerte de su padre al entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Soy huérfana”

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Lo que pasó tras la gala de estreno

Los 18 habitantes ya ingresaron al reality y comenzó la convivencia marcada por alianzas, estrategias y conflictos

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Lo que pasó tras la gala de estreno

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de julio?

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 27 de julio

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 27 de julio

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 27 de julio?

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 27 de julio?

Desde Italia, Nora Colosimo fue tajante con Mauro Icardi: “¿Por qué les jodés la vida a dos menores inocentes?"

Crisis entre Milei y Lula: la trama política, personal y geopolítica detrás del mayor choque diplomático entre Argentina y Brasil

Ortografía y redacción: no das más de ti, no no das más de sí

El avance de la transparencia fiscal arrincona la privacidad patrimonial en todo el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Brasil decidirá en 48 horas si toma nuevas medidas por las declaraciones de Milei sobre Lula da Silva

Brasil decidirá en 48 horas si toma nuevas medidas por las declaraciones de Milei sobre Lula da Silva

Avances contra un cáncer en niños de América Latina: científicos muestran que se puede evitar la radioterapia

La policía de Seattle busca a dos hombres que saltaron en paracaídas desde la icónica torre Space Needle

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda en una de las apuestas argentinas del año

Cuando no cumplir la palabra es la forma más grave de corrupción

DEPORTES

El comunicado de Barracas Central luego de la acusación por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales

El comunicado de Barracas Central luego de la acusación por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales

Revuelo en Italia: el motivo por el que Andrea Pirlo no será el entrenador de la selección

La sincera reflexión de Alexander Díaz, jugador de Riestra, tras marcarle un golazo espectacular a Boca Juniors

El Flaco López habló tras su debut en el Mundial con la selección argentina: “Vamos a luchar por ganar la cuarta”

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine