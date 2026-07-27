EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de julio: hoy se realizará la marcha de aspirantes a la UNAM

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Agenda de movilizaciones para hoy 27 de julio

Este lunes 27 de julio de 2026, la Ciudad de México se prepara para un día con intensa actividad social y política, según lo previsto en la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En total, se anticipan al menos una marcha, seis concentraciones, ocho eventos de esparcimiento y once plantones que podrían impactar el tránsito y la dinámica cotidiana de la capital.

Principales movilizaciones:

Marcha de aspirantes a la UNAM: Aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México convocaron a una marcha a las 11:00 horas desde las estaciones “Universidad” (línea 3 del Metro) y “Ciudad Universitaria” (línea 1 del Metrobús), rumbo a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, Coyoacán. Demandarán transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026, tras la polémica por la publicación de puntajes considerados “inusuales”. También pedirán el regreso a exámenes 100% presenciales. Se prevé una asistencia de hasta 300 personas y posibles afectaciones viales en la zona.

Protesta de policías activos y pensionados: A las 10:00 horas, un centenar de policías activos y pensionados se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Alcaldía Cuauhtémoc) para exigir el “bono mundialista 2026”, anunciado por la Jefa de Gobierno. Existe la posibilidad de que se sumen otras organizaciones policiales.

Manifestación animalista y ambiental: El grupo “Todos Somos Franciscanos” se manifestará a las 11:00 horas frente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), en Medellín 202, Roma Norte. Acusan corrupción y falta de preparación académica entre funcionarios de la dependencia y denuncian malos tratos a animales en el Refugio Franciscano. Prevén la presencia de 50 personas, con posible respaldo de otras organizaciones defensoras de animales.

Concentraciones y actividades adicionales:

Durante la jornada, está prevista la instalación de mesas de recolección de firmas del Movimiento de Regeneración Sindical en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez) y de la Plataforma 4:20, que promoverá los derechos cannábicos y talleres en el Monumento a la Madre.

En el Metro El Rosario, el Frente de Liberación Ciudadana denunciará fallas en la movilidad y seguridad del STC Metro, exigiendo alternativas de transporte.

Familiares y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior solicitarán esclarecer el fallecimiento de un docente del plantel Carmen Serdán, en Miguel Hidalgo.

Plantones activos:

La ciudad mantiene hasta once plantones en diferentes puntos. Destacan los instalados por familiares de extrabajadores de Pemex en Plaza de la Mexicanidad (por una indemnización laboral), el Frente Internacional Obradorista (para exigir juicios contra expresidentes y el fin de la corrupción), y comunidades indígenas ante el INPI.

Además, continúan plantones de familias desalojadas en predios de la Roma y Centro Histórico, así como por grupos en apoyo a causas sociales y políticas, como la libertad de dirigentes o la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa.

Eventos culturales y deportivos: