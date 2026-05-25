Té de jengibre: qué le hace al cuerpo esta bebida que Harvard recomienda para la inflamación, el dolor y la digestión

Una investigación publicada por la Escuela de Medicina de Harvard documentó los beneficios del té de jengibre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación analizada y publicada por la división editorial de la Escuela de Medicina de Harvard documentó los efectos del jengibre sobre varios sistemas del cuerpo humano, y los resultados apuntan a beneficios que van más allá de aliviar un malestar estomacal ocasional.

Su versión en infusión — de sabor intenso y especiado — concentra los mismos compuestos activos de la raíz y se ha convertido en una de las bebidas funcionales más estudiadas.

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El compuesto responsable de esos efectos es el gingerol, un agente bioactivo con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que se activan al remojar la raíz en agua caliente. Entender cómo actúa es clave para saber qué puede — y qué no puede — hacer esta infusión por la salud.

El té de jengibre sin azúcar conserva el gingerol activo, el principal responsable de sus efectos antiinflamatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gingerol: el compuesto que explica sus beneficios

El gingerol es el compuesto bioactivo que distingue al jengibre de otras raíces. Funciona como antioxidante y como agente antiinflamatorio: neutraliza los radicales libres que dañan las células y frena los procesos inflamatorios que están en la base de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y artritis.

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El jengibre contiene vitamina C, hierro, potasio y vitaminas del complejo B. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del gingerol, el jengibre contiene trazas de vitaminas y minerales: vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, hierro y potasio.

Aunque las cantidades no son suficientes para cubrir los requerimientos diarios de estos nutrientes, su presencia refuerza el perfil nutricional de la infusión.

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Qué le hace el té de jengibre al sistema digestivo

Uno de los usos más documentados del jengibre es como remedio para las náuseas, señala la división de Publicaciones de Salud de Harvard.

La revisión citada por la publicación identifica la función gastrointestinal como una de las áreas donde el jengibre muestra mayor evidencia de beneficio.

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Harvard documenta que el jengibre mejora el vaciado gástrico y reduce la sensación de pesadez después de comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de jengibre puede ayudar a reducir las náuseas asociadas al embarazo, los viajes en transporte o los tratamientos de quimioterapia.

También se asocia con una mejora en el vaciado gástrico — el proceso por el que el estómago procesa y mueve los alimentos hacia el intestino delgado —, lo que se traduce en menor sensación de pesadez e hinchazón después de comer.

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El efecto antiinflamatorio y su relación con el dolor

La inflamación crónica de bajo grado es un mecanismo común en enfermedades como la artritis, los síndromes metabólicos y ciertos trastornos cardiovasculares.

El gingerol actúa sobre las vías bioquímicas que activan esa inflamación y, al inhibirlas, contribuye a reducir el dolor asociado.

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El jengibre lleva siglos en la medicina herbal; hoy es una de las plantas con mayor evidencia científica acumulada sobre sus efectos en la salud humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis recopilado por Harvard documenta que el jengibre muestra efectos favorables sobre el dolor y la inflamación en distintos contextos clínicos.

Esto posiciona al té de jengibre como un complemento — no un sustituto — de los tratamientos médicos convencionales para estas condiciones.

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Cómo prepararlo para aprovechar sus propiedades

Para obtener los beneficios documentados, la división editorial de la Escuela de Medicina de Harvard recomienda evitar los productos comerciales etiquetados como “té de jengibre” que contienen azúcar añadida y aditivos, los especialistas indican que existen bebidas en el mercado que usan esa denominación sin contener jengibre real en cantidades significativas.

La Escuela de Medicina de Harvard aconseja preparar infusión de jengibre con raíz fresca y sin endulzantes para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación más directa consiste en remojar raíz de jengibre fresca o seca en agua caliente. Sin endulzantes añadidos, la infusión conserva el gingerol activo y evita el consumo de azúcares que anulan parte de sus efectos antiinflamatorios.

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Quién debe tener precaución antes de tomarlo

De acuerdo con la investigación, el té de jengibre no es adecuado para todas las personas. La Escuela de Medicina de Harvard advierte que el jengibre puede retardar la coagulación sanguínea, lo que representa un riesgo para quienes toman medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios como la aspirina o el clopidogrel.

Los especialistas indican que el té de jengibre no debe usarse como sustituto de un tratamiento médico. También recomiendan las infusiones herbales con moderación y siempre con aprobación médica, especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes.

La infusión de jengibre se prepara remojando la raíz fresca o seca en agua caliente, sin endulzantes añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)