México

Té de jengibre: qué le hace al cuerpo esta bebida que Harvard recomienda para la inflamación, el dolor y la digestión

Su consumo aporta beneficios para quienes padecen artritis, diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares

Guardar
Google icon
Ilustración de una taza de té de jengibre caliente con vapor ascendente, colocada en una mesa de madera con mantel blanco y jengibre fresco.
Una investigación publicada por la Escuela de Medicina de Harvard documentó los beneficios del té de jengibre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación analizada y publicada por la división editorial de la Escuela de Medicina de Harvard documentó los efectos del jengibre sobre varios sistemas del cuerpo humano, y los resultados apuntan a beneficios que van más allá de aliviar un malestar estomacal ocasional.

Su versión en infusión — de sabor intenso y especiado — concentra los mismos compuestos activos de la raíz y se ha convertido en una de las bebidas funcionales más estudiadas.

PUBLICIDAD

El compuesto responsable de esos efectos es el gingerol, un agente bioactivo con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que se activan al remojar la raíz en agua caliente. Entender cómo actúa es clave para saber qué puede — y qué no puede — hacer esta infusión por la salud.

Infusión herbal, bebida caliente, té saludable, mezcla natural, jengibre fresco, hierbabuena aromática, receta casera, propiedades curativas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El té de jengibre sin azúcar conserva el gingerol activo, el principal responsable de sus efectos antiinflamatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gingerol: el compuesto que explica sus beneficios

El gingerol es el compuesto bioactivo que distingue al jengibre de otras raíces. Funciona como antioxidante y como agente antiinflamatorio: neutraliza los radicales libres que dañan las células y frena los procesos inflamatorios que están en la base de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y artritis.

PUBLICIDAD

Ilustración científica de una raíz de jengibre fresca en el centro, rodeada por visualizaciones translúcidas iluminadas del corazón, sistema digestivo y cerebro humano.
El jengibre contiene vitamina C, hierro, potasio y vitaminas del complejo B. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del gingerol, el jengibre contiene trazas de vitaminas y minerales: vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, hierro y potasio.

Aunque las cantidades no son suficientes para cubrir los requerimientos diarios de estos nutrientes, su presencia refuerza el perfil nutricional de la infusión.

Qué le hace el té de jengibre al sistema digestivo

Uno de los usos más documentados del jengibre es como remedio para las náuseas, señala la división de Publicaciones de Salud de Harvard.

La revisión citada por la publicación identifica la función gastrointestinal como una de las áreas donde el jengibre muestra mayor evidencia de beneficio.

Primer plano de una taza de cristal con infusión de jengibre caliente, de la que sale vapor, junto a raíces de jengibre enteras y trozos cortados en una mesa de madera.
Harvard documenta que el jengibre mejora el vaciado gástrico y reduce la sensación de pesadez después de comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de jengibre puede ayudar a reducir las náuseas asociadas al embarazo, los viajes en transporte o los tratamientos de quimioterapia.

También se asocia con una mejora en el vaciado gástrico — el proceso por el que el estómago procesa y mueve los alimentos hacia el intestino delgado —, lo que se traduce en menor sensación de pesadez e hinchazón después de comer.

El efecto antiinflamatorio y su relación con el dolor

La inflamación crónica de bajo grado es un mecanismo común en enfermedades como la artritis, los síndromes metabólicos y ciertos trastornos cardiovasculares.

El gingerol actúa sobre las vías bioquímicas que activan esa inflamación y, al inhibirlas, contribuye a reducir el dolor asociado.

Mujer sostiene raíz de jengibre sobre una tetera de vidrio transparente con agua caliente y rodajas de jengibre, con vapor ascendente.
El jengibre lleva siglos en la medicina herbal; hoy es una de las plantas con mayor evidencia científica acumulada sobre sus efectos en la salud humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis recopilado por Harvard documenta que el jengibre muestra efectos favorables sobre el dolor y la inflamación en distintos contextos clínicos.

Esto posiciona al té de jengibre como un complemento — no un sustituto — de los tratamientos médicos convencionales para estas condiciones.

Cómo prepararlo para aprovechar sus propiedades

Para obtener los beneficios documentados, la división editorial de la Escuela de Medicina de Harvard recomienda evitar los productos comerciales etiquetados como “té de jengibre” que contienen azúcar añadida y aditivos, los especialistas indican que existen bebidas en el mercado que usan esa denominación sin contener jengibre real en cantidades significativas.

Ilustración de una taza de té de jengibre humeante, raíz de jengibre fresca, hojas de menta y gráficos con información sobre la preparación y errores comunes.
La Escuela de Medicina de Harvard aconseja preparar infusión de jengibre con raíz fresca y sin endulzantes para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación más directa consiste en remojar raíz de jengibre fresca o seca en agua caliente. Sin endulzantes añadidos, la infusión conserva el gingerol activo y evita el consumo de azúcares que anulan parte de sus efectos antiinflamatorios.

Quién debe tener precaución antes de tomarlo

De acuerdo con la investigación, el té de jengibre no es adecuado para todas las personas. La Escuela de Medicina de Harvard advierte que el jengibre puede retardar la coagulación sanguínea, lo que representa un riesgo para quienes toman medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios como la aspirina o el clopidogrel.

Los especialistas indican que el té de jengibre no debe usarse como sustituto de un tratamiento médico. También recomiendan las infusiones herbales con moderación y siempre con aprobación médica, especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes.

Primer plano de manos vertiendo té de jengibre caliente desde una cacerola a una taza de vidrio transparente a través de un colador. Se observa vapor.
La infusión de jengibre se prepara remojando la raíz fresca o seca en agua caliente, sin endulzantes añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

JengibreInflamacionDigestionInfusionesmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo? Suspenden servicio en estación de la L1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo? Suspenden servicio en estación de la L1

Recorridos gratis y descuentos en Nuevo León: cómo funciona la tarjeta Arráncate

Un programa local ofrece recorridos y descuentos para visitar distintos puntos de Nuevo León, conoce cómo obtener la tarjeta

Recorridos gratis y descuentos en Nuevo León: cómo funciona la tarjeta Arráncate

Metrobús hoy 25 de mayo: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús hoy 25 de mayo: estado del servicio en esta última hora

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 25 de mayo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 25 de mayo

Qué pasa si no tramitas tu CURP biométrica a tiempo

La CURP habitual seguirá aceptada para la mayoría de los servicios y apoyos gubernamentales

Qué pasa si no tramitas tu CURP biométrica a tiempo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

ENTRETENIMIENTO

¿Novio de Cazzu puede tener derechos sobre Inti? Esto dijo una abogada sobre el caso de Christian Nodal

¿Novio de Cazzu puede tener derechos sobre Inti? Esto dijo una abogada sobre el caso de Christian Nodal

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

María Inés reveló cómo impactó la muerte de Héctor Zamorano en los exalumnos de La Academia

Internautas critican a Ángela Aguilar por video donde presume que baila flamenco desde niña

MasterChef México 24/7: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa

DEPORTES

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas

Aficionados del Cruz Azul llenan el Ángel de la Independencia tras ganar la final de la Liga MX

Cruz Azul campeón: los mejores memes que dejó la derrota de los Pumas en la final de la Liga MX 2026

Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX: quiénes son los más ganadores en el futbol mexicano