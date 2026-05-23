México

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago para pensionados en junio 2026

Las personas que no reciban el depósito pueden presentar su queja en cualquiera de los dos Institutos

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Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
Pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán pago de pensión correspondiente a junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio trae consigo una de las fechas más esperadas para los jubilados del país: el depósito de pensión. Es importante recordar que el IMSS e ISSSTE no pagan el mismo día, y conocer cuándo llega cada uno puede marcar la diferencia a la hora de planear los gastos.

Estas dos fechas marcan la sexta dispersión del año para los beneficiarios de ambos institutos en México y coinciden con un calendario sin puentes ni días festivos que obliguen a ajustes de último momento.

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Cuándo llega el pago de junio para cada instituto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene su esquema habitual: el depósito se acreditará el primer día hábil de cada mes. Para junio, eso significa el lunes 1, sin modificaciones respecto al calendario publicado a inicios de 2026.

El ISSSTE, por su parte, aplica una lógica distinta: los pagos se realizan antes de que concluya el mes previo. Así, la pensión de junio estará disponible desde el viernes 29 de mayo, lo que da a los jubilados acceso a sus recursos días antes del arranque del nuevo mes.

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Ambos institutos recomiendan a sus beneficiarios verificar el saldo en sus cuentas bancarias y, de ser posible, evitar acudir a sucursales o cajeros automáticos el mismo día del depósito. La afluencia de usuarios en esas fechas suele elevar los tiempos de espera.

Las fechas de pago del resto del año

Para quienes prefieren planear con anticipación, estos son los próximos depósitos confirmados en los calendarios oficiales:

IMSS — segundo semestre 2026:

  • Julio: miércoles 1
  • Agosto: lunes 3
  • Septiembre: martes 1
  • Octubre: jueves 1
  • Noviembre: lunes 2
  • Diciembre: martes 1

ISSSTE — segundo semestre 2026:

  • Julio: lunes 29 de junio
  • Agosto: jueves 30 de julio
  • Septiembre: viernes 28 de agosto
  • Octubre: miércoles 30 de septiembre
  • Noviembre: jueves 29 de octubre
  • Aguinaldo: primera quincena de noviembre (primera parte) y viernes 27 de noviembre (segunda parte)
  • Diciembre: viernes 27 de noviembre
Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.
Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.

El complemento que pueden obtener jubilados del IMSS e ISSSTE

Más allá del monto base de la pensión, existe un mecanismo adicional al que pueden acceder ciertos jubilados: el Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado en 2024 y en operación desde julio de ese año. Su propósito es cubrir la diferencia entre lo que acumula la Afore de un trabajador y su último salario registrado, hasta un tope de 17,885 pesos mensuales fijado para 2026, cifra que se actualiza cada año conforme a la inflación.

El fondo no es una pensión nueva ni un programa asistencial independiente. Funciona como un complemento solidario que se suma al ahorro individual acumulado en la Afore. Si la pensión calculada ya iguala o supera el límite establecido, no hay ajuste adicional.

Especialistas y documentos oficiales precisan, no obstante, que ese sistema de ahorro individual continúa vigente y que el Fondo opera únicamente como un apoyo adicional con recursos públicos.

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El complemento aplica de forma automática durante el trámite de pensión por vejez: no requiere solicitud por separado. El sistema institucional evalúa la elegibilidad y determina el monto sin que el trabajador deba iniciar un proceso adicional.

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