Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Los alcaldes denunciaron que la violencia no afecta solo a un municipio, sino que debe atenderse a los sitios aledaños para combatir al crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueve alcaldes de la región Centro y de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron que existe omisión e indiferencia por parte de autoridades federales y estatales en relación a la estrategia para mantener la seguridad tras los recientes ataques armados por Los Ardillos.

Ante los hechos, anunciaron que suspenderán su participación en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz al argumentar que el mecanismo ha dejado de cumplir su objetivo y que la situación de inseguridad continúa agravándose ante la falta de resultados.

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Señalaron que, ante la omisión, optaron por retirarse al considerar que se ha convertido en “reuniones estériles y ”comunicados vacíos", ya que solo representa un espacio donde se minimiza la situación de violencia.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

“Durante meses, los municipios que integramos esta región hemos acudido con responsabilidad institucional a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con sede en Chilapa de Álvarez, exponiendo de manera puntual los distintos hechos de violencia, amenazas, desplazamientos, ataques armados y problemáticas de inseguridad que afectan diariamente a nuestras poblaciones.

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Sin embargo, lejos de encontrar soluciones reales, coordinación efectiva o estrategias contundentes, únicamente hemos sido testigos de simulaciones burocráticas donde los reportes son simplemente turnados de una instancia a otra, sin acciones claras, sin resultados y sin responsables", acusaron en un comunicado.

Exigen a las autoridades federales y estatales actuar con responsabilidad

Las comunidades indígenas exigieron que se desmantele al grupo criminal de Los Ardillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las y los presidentes municipales exigieron al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal que actúen con seriedad y respeto ante la crisis de violencia que se vive en la región ante el asedio de grupos criminales que buscan desplazarlos de sus territorios.

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Además, señalaron que se requieren “autoridades a la altura” para combatir la situación. Esto luego de que el Consejo Nacional Indígena (CNI) denunció el desplazamiento de más de 2 mil personas, el asesinato de 81 y la desaparición de 25 más.

“Exigimos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal actuar con seriedad, responsabilidad y respeto institucional. Guerrero no necesita más simulaciones ni decisiones unilaterales; necesitamos resultados reales, estrategias efectivas y autoridades que estén a la altura de la crisis que enfrentan nuestros municipios”, solicitaron.

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Acusan exclusión por parte de instituciones

Los ediles también condenaron lo sucedido el pasado 22 de mayo en Chilapa de Álvarez, cuando autoridades estatales y federales les impidieron el acceso pese a haber sido invitados por la presidenta municipal, Mercedes Carballo Chino, al acto de toma de protesta de los comisarios municipales.

Foto: Redes sociales

Dicho acto lo calificaron como" inadmisible y ofensivo” debido a que se trata de representantes electos por el pueblo pese a que las instituciones deberían favorecer el diálogo y la coordinación.

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Los alcaldes que decidieron retirarse de la Mesa de Coordinación de Paz ante la omisión por las autoridades federales y estatales son:

Micaela Manzano Martínez , de José Joaquín de Herrera

David Astudillo Morales, de Quechultenango

Khalia Areli Ramos Decena, de Zitlala

Pedro Ojeda Reyes , de Ahuacoutzingo

Gerardo Mosso López, de Mochitlán

Ángel Aguilar Romero , de Acatepec

Jesús Vázquez García, de Mártir de Culiapan

Alberto Michi Campos, de Tixtla de Guerrero

Guillermo Matías Barrón, de Atlixtac

Cabe señalar que las comunidades indígenas denunciaron en días pasados ataques por parte de Los Ardillos en el municipio de Chilapa, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 800 familias.

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Pese a que las autoridades federales y estatales acudieron al municipio para apoyarlos en su retorno, los habitantes indígenas señalaron que no se atendieron las causas reales, por lo que exigieron que se desarticule a la organización criminal que intenta desplazarlos.