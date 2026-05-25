Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas

Clara Brugada felicitó al Cruz Azul por su décimo campeonato. (CUARTOSCURO/AFP)

Cruz Azul se proclamó campeón de la Liga MX tras imponerse 2-1 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario este domingo. El décimo título celeste llegó con un gol en tiempo de descuento de Carlos Rotondi, lo que provocó una ola de celebraciones y mensajes de felicitación por parte de figuras políticas, entre ellas Clara Brugada.

¿Quién ganó la final Pumas vs Cruz Azul?

Durante el primer tiempo, Pumas se adelantó con gol del paraguayo Robert Morales al minuto 34, aprovechando un disparo desde fuera del área que el portero colombiano Kevin Mier no logró detener. Morales terminó el torneo como máximo anotador universitario, con nueve goles, ocho en la fase regular y uno en la final.

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El encuentro tuvo un inicio intenso, con disparos de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino que exigieron intervenciones de Keylor Navas al minuto 6 y 9. El portero costarricense realizó cuatro atajadas clave, entre ellas un tiro de Rotondi al 39’ y un remate de Morales al 45+3 que habría significado el segundo gol de Pumas antes del descanso.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En la segunda mitad, el desarrollo físico y anímico marcó diferencias.

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Cruz Azul empató al 55’ con un autogol del español Rubén Duarte, quien desvió hacia su propia portería un balón rechazado por su compañero Álvaro Angulo.

Pumas sufrió la baja de su mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla al minuto 59, quien salió entre lágrimas. Minutos después, el propio Duarte abandonó el campo lesionado al 72’. La plantilla universitaria quedó diezmada, con dos cambios obligados y la expulsión de Uriel Antuna al 90+3, dejando a los felinos con diez hombres. En la siguiente jugada, Cruz Azul se plantó en el área y Rotondi venció a Navas para el 2-1 al 90+5.

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La desesperación aumentó cuando Ángel Rico vio la tarjeta roja al 90+8, dejando a Pumas con nueve jugadores. El equipo dirigido por Efraín Juárez completó 15 años sin título de liga.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Joel Huiqui asumió la dirección técnica de Cruz Azul tras una racha de nueve partidos sin ganar. Bajo su interinato de siete encuentros, el equipo sumó cinco victorias y dos empates, lo que culminó con la obtención del campeonato.

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Clara Brugada y otros políticos felicitan a Cruz Azul y Pumas

La consagración de Cruz Azul como campeón de la Liga MX no pasó desapercibida en el ámbito político de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, utilizó sus redes sociales para sumarse a la celebración celeste y destacar el papel de ambos equipos capitalinos.

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En su mensaje, Brugada felicitó a los jugadores, cuerpo técnico y afición de Cruz Azul por alcanzar su décima estrella en la capital, y reconoció también el esfuerzo de Pumas durante el torneo.

Subrayó la importancia del futbol como elemento de unión familiar.

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(Captura de pantalla)

“Felicidades Cruz Azul, campeones del futbol mexicano. A los jugadores, el cuerpo técnico y, por supuesto, a toda su afición que hoy celebra su 10º título en nuestra Ciudad de México. Felicidades también a los Pumas por su gran torneo y esfuerzo. Es una alegría ver cómo el deporte une a las familias. ¡Que sigan los éxitos y que viva el futbol en la #CapitalDeLaTransformación!”.

El eco de la final también se reflejó en otros actores políticos. Xóchitl Gálvez Ruiz publicó un mensaje breve pero entusiasta en el que festejó la llegada de la décima estrella para Cruz Azul, equipo al que le va desde hace años.

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Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, enfatizó la perseverancia de los cementeros, resaltando la capacidad del equipo para sobreponerse a los momentos difíciles y convertir el esfuerzo en historia para una afición que nunca dejó de creer. Moreno también dedicó palabras de reconocimiento a Pumas, destacando su carácter competitivo y el impulso de sus seguidores.

“Felicidades al Cruz Azul por este campeonato del Clausura 2026, un título que trabajaron y pelearon hasta el final. Se levantaron en los momentos complicados y hoy lo convierten en historia para su afición, que nunca dejó de creer. Mi reconocimiento también para Pumas, que compitió con carácter y dejó todo en la cancha. Así se construye el nivel del fútbol mexicano, con equipos que salen a ganar y aficiones que empujan siempre. ¡Hoy se celebra a un campeón, pero también el esfuerzo de todos!”.

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Desde la trinchera universitaria, el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez asumió el resultado con deportividad. En su mensaje, repasó el dramatismo de la final, mencionando el autogol, las lesiones y la expulsión que cambiaron el rumbo del partido en los minutos finales.

(Captura de pantalla)

“Pasamos de cantar el 2-0 al autogol, las lesiones, la roja y que se nos fuera el partido en los últimos minutos. Keylor y una campaña inolvidable. Efraín nos ilusionó hasta el último momento pese a un plantel limitado. Nos vamos agradecidos de ser de Pumas. Volveremos”.

Hasta el cierre de la jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum no había emitido comentarios públicos sobre el campeonato de Cruz Azul. Cabe apuntar que la mandataria ha mostrado su apoyo a los Pumas de la UNAM.