La reforma de Claudia Sheinbaum que cambió las reglas del ISSSTE: cuántos años necesitas para jubilarte en 2026

El cambio más relevante es la reducción escalonada de la edad mínima para acceder a la pensión bajo el régimen Décimo Transitorio, con un beneficio directo para quienes permanecieron en ese esquema previo a la reforma de 2007. (Mañanera del Pueblo/Captura de pantalla)

La reforma del ISSSTE impulsada por Claudia Sheinbaum en 2026 estableció nuevas reglas para la jubilación anticipada de los trabajadores al servicio del Estado en México.

El cambio más relevante es la reducción escalonada de la edad mínima para acceder a la pensión bajo el régimen Décimo Transitorio, con un beneficio directo para quienes permanecieron en ese esquema previo a la reforma de 2007.

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El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, confirmó que las trabajadoras podrán jubilarse a partir de los 56 años en 2026, mientras que los hombres deberán tener al menos 58 años.

El mecanismo prevé un descenso gradual de la edad de retiro, que llegará a 53 años para mujeres y 55 para hombres en 2034, siempre que se cumplan los años de servicio requeridos.

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La mandataria recalcó que la jubilación anticipada requiere 30 años de cotización para hombres y 28 años para mujeres. El nuevo esquema detiene el incremento de la edad de retiro que regía por la legislación anterior y establece un calendario de reducción escalonada de la edad mínima jubilatoria.

Alcance y vigencia de la reforma del ISSSTE

No se consideran dentro de esta reforma quienes cotizan bajo el régimen de Cuentas Individuales (AFORE ISSSTE) ni los que optaron por mecanismos distintos tras la reforma de 2007 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma aplica únicamente a los trabajadores del sector público que cotizan bajo el régimen de Décimo Transitorio del ISSSTE, es decir, quienes ingresaron antes del 1 de abril de 2007 y no migraron al sistema de cuentas individuales.

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No se consideran dentro de esta reforma quienes cotizan bajo el régimen de Cuentas Individuales (AFORE ISSSTE) ni los que optaron por mecanismos distintos tras la reforma de 2007. El beneficio es nacional y vigente a partir de enero de 2026.

Requisitos para jubilarse en 2026: esquema para hombres y mujeres

Infografía muestra las nuevas edades y requisitos para la jubilación anticipada de mujeres del sector público afiliadas al ISSSTE, según el decreto impulsado por Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2026, los requisitos bajo el régimen Décimo Transitorio son:

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Mujeres:

Edad mínima: 56 años - Años de servicio: 28 años

Hombres:

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Edad mínima: 58 años - Años de servicio: 30 años

El acceso a la pensión depende de acreditar estos requisitos de edad y servicio. Las autoridades del ISSSTE verifican el historial laboral y la permanencia en el régimen Décimo Transitorio antes de autorizar la jubilación.

Calendario progresivo de reducción de edad de retiro

En todos los casos, se exige cumplir con los años de servicio correspondientes: 28 años para mujeres y 30 para hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto fija un calendario oficial para la reducción de la edad mínima de retiro, diferenciando entre mujeres y hombres:

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Mujeres:

2025-2027: 56 años

2028-2030: 55 años

2031-2033: 54 años

2034 y posteriores: 53 años

Hombres:

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2025-2027: 58 años

2028-2030: 57 años

2031-2033: 56 años

2034 y posteriores: 55 años

En todos los casos, se exige cumplir con los años de servicio correspondientes: 28 años para mujeres y 30 para hombres.

Diferencias entre tipos de pensión y exclusiones

No afecta la pensión por edad y tiempo de servicio, ni la pensión por cesantía, invalidez o viudez, ni a quienes hayan optado por el sistema de Cuentas Individuales. (Infobae México)

La reforma impacta solo a quienes buscan la jubilación por años de servicio bajo el Décimo Transitorio. No afecta la pensión por edad y tiempo de servicio, ni la pensión por cesantía, invalidez o viudez, ni a quienes hayan optado por el sistema de Cuentas Individuales.

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Las trabajadoras y trabajadores que no cumplan con los requisitos de edad y antigüedad, o que hayan cambiado de régimen, no podrán beneficiarse de la reducción en la edad de retiro.

Procedimiento y condiciones para tramitar la jubilación anticipada

Quienes cumplen los requisitos pueden iniciar su trámite ante el área de Recursos Humanos de su dependencia tres meses antes de alcanzar la edad mínima. Deben presentar identificación oficial, historial de cotización, constancia de baja y acta de nacimiento.

El ISSSTE revisa la documentación y determina la procedencia de la pensión bajo el régimen Décimo Transitorio. El proceso está regulado por los lineamientos operativos más recientes, publicados en el portal oficial del Instituto.