Chile mexicano: el poder antioxidante que protege contra cáncer, diabetes y obesidad

La intensidad del picor en el chile depende tanto de la variedad como de su grado de maduración y condiciones de cultivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile, originario de México y parte esencial de la gastronomía nacional, destaca no solo por su sabor y versatilidad, sino por su riqueza en compuestos químicos naturales que benefician la salud y provienen únicamente de frutos de plantas de picantes.

Más allá del picor característico, el chile mexicano es fuente de sustancias que actúan como potentes antioxidantes, antiinflamatorios y aliados en la prevención de enfermedades crónicas, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

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El chile mexicano: picor y compuestos naturales con efectos antioxidantes

Entre los elementos más estudiados del chile sobresale el compuesto que le da su picor, presente en mayor concentración en los frutos maduros de las variedades mexicanas.

Además, el chile contiene más de veinte tipos de compuestos químicos naturales exclusivos de los frutos de plantas de picantes y una notable presencia de pigmentos vegetales que aumentan conforme el fruto madura, de acuerdo con la institución.

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El contenido de vitamina C en los chiles rojos puede ser el doble que en los verdes y hasta seis veces mayor al de algunas frutas cítricas.

En la cocina mexicana, el chile no solo aporta sabor sino color, gracias a los pigmentos naturales que también protegen la salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto las semillas como la piel del chile han mostrado una alta capacidad para eliminar radicales libres (causantes del estrés oxidativo en el cuerpo), reforzando su perfil antioxidante.

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La acción protectora del chile contra el daño oxidativo se relaciona con la combinación de vitamina C, vitamina E, polifenoles y compuestos químicos naturales provenientes de los picantes, que protegen los tejidos.

Los pigmentos que dan color rojo intenso al chile contribuyen también a sus propiedades antioxidantes, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina.

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Potencial biomédico: anticancerígeno, antidiabético y antiobesidad

Diversos estudios en animales y células humanas han demostrado que el chile puede destruir células dañinas sin afectar a las sanas.

Los compuestos químicos naturales presentes en los frutos de plantas de picantes han mostrado capacidad para reducir el crecimiento de tumores, inducir la muerte de células malignas y frenar la progresión de algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, colon, estómago, mama y piel.

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Consumir chile con moderación puede formar parte de una dieta equilibrada enfocada en la prevención de enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la diabetes, el chile contiene sustancias que pueden disminuir la absorción de azúcar y ayudar a regular la función del páncreas.

El consumo de chile favorece el control de la glucosa en sangre y mejora la secreción de insulina.

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Respecto a la obesidad, el consumo de chile se asocia con menor acumulación de grasa interna y mayor quema de energía a nivel celular.

Algunas especies de chile originarias de México han sido domesticadas durante siglos y se cultivan hoy en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chile mexicano: acciones antiinflamatorias y anticoagulantes

Los compuestos químicos naturales del chile mexicano exhiben efectos antiinflamatorios y analgésicos.

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El picante de los frutos bloquea sustancias que provocan inflamación. Su aplicación sobre la piel alivia migrañas, neuralgias, psoriasis y dolores de los nervios, extendiendo su uso más allá de la cocina.

Como anticoagulante, el chile puede inhibir factores de la coagulación y modificar procesos relacionados con trombos pulmonares, siendo más eficaz que algunos medicamentos tradicionales en pruebas experimentales.

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Además, ayuda a estabilizar las membranas de las células sanguíneas y reduce la formación de coágulos, lo que aporta beneficios cardiovasculares.

La diversidad genética del chile en México permite una gran variedad de sabores, aromas y beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos y perspectivas en la investigación biomédica del chile

Aunque los beneficios del chile mexicano como antioxidante y fuente de compuestos bioactivos son prometedores, la evidencia clínica definitiva en humanos aún requiere mayor investigación.

La absorción y tolerancia de estos compuestos marcan límites en su uso médico, aunque se exploran nuevas formas de administración y aplicaciones en otras enfermedades, incluidas las infecciosas.

El chile mexicano no solo es un ingrediente emblemático de la mesa nacional, sino un depósito de antioxidantes y moléculas naturales con potencial biomédico.

Su papel en la salud va más allá del sabor, pues, de acuerdo con los datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, revela cualidades antioxidantes que lo distinguen dentro de la alimentación.

El chile mexicano ha sido tema de estudio en laboratorios del mundo por su potencial para innovar en la medicina y la nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)