Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Los cárteles se han aliado en búsqueda de dominar el mercado del huachicol. (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y “Los Chapitos” han consolidado una alianza para disputar el control del robo de combustible en Guanajuato, mientras el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) suma fuerzas con el Cártel del Golfo en la misma región.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirma que esta reconfiguración de alianzas criminales responde a la pelea estratégica por los ductos de Pemex y profundiza la violencia en el estado, uno de los más letales del país en los últimos años, según reveló el delegado Juan Francisco Vera Ayala en una entrevista al medio La Jornada.

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La zona Laja-Bajío y el “Triángulo de las Bermudas”: epicentro de la disputa

De enero a abril de 2026, el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) informó el aseguramiento de un millón 303 mil 781 litros de combustible robado. Las cifras dan cuenta de la magnitud del mercado ilegal y la presión de las autoridades para contenerlo.

Los Chapitos y el CJNG también mantuvieron una alianza en Guanajuato. (Jovani Pérez | Infobae México)

La pelea se centra en la zona Laja-Bajío y en el área conocida como el “Triángulo de las Bermudas”, integrada por los municipios de Salamanca, Villagrán, Juventino Rosas, Celaya y Apaseo el Alto.

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En estos municipios confluyen ductos estratégicos de Pemex y la infraestructura clave que explica el interés de los cárteles. El Cártel de Santa Rosa de Lima, fundado en 2014 por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Villagrán, creció controlando tomas clandestinas y venta de gasolina robada. Su presencia territorial se consolidó gracias a redes locales y al dominio de las rutas de extracción.

La guerra explotó cuando el CJNG intentó tomar el control del mercado de huachicol en la región. Desde 2018, la disputa por el robo de combustible provocó ejecuciones masivas, bloqueos carreteros, desapariciones, ataques a policías y una escalada de homicidios.

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El delegado Vera Ayala explicó a La Jornada que “los grupos delictivos, derivado del pleito intestino, se están movilizando en las zonas de predominio de uno y otro grupo”, con la mayoría de los homicidios vinculados a ajustes de cuentas.

El 25 de enero de 2026, integrantes del CSRL mataron a 11 personas y lesionaron a 12 más en Salamanca, hecho por el que fue detenido un líder local y dos de sus operadores.

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En informes oficiales, Estados Unidos ha llegado a señalar que la guerra entre el CSRL y el CJNG convirtió a Guanajuato en uno de los estados más mortales de México.

Evolución del huachicol

El negocio del huachicol evolucionó más allá de la venta local de gasolina robada. Las organizaciones criminales hoy participan en contrabando internacional, lavado de dinero, uso de empresas fachada y exportación ilegal de crudo hacia Estados Unidos disfrazado como lubricantes o residuos industriales.

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El auge del huachicol en Guanajuato no se explica solo por la presencia de cárteles. Las investigaciones han identificado redes de corrupción institucional que involucran a funcionarios, policías y trabajadores de Pemex, quienes facilitan información interna sobre ductos, movimientos de combustible y operativos de vigilancia.

Operativos recientes y aseguramientos de hidrocarburo

La captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del CSRL, en 2020 fue presentada como uno de los golpes más importantes de la estrategia federal. Sin embargo, tras su detención, el mercado del huachicol no desapareció; se transformó y diversificó.

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La presión de las autoridades se traduce en operativos conjuntos de fuerzas estatales y federales. El 23 de abril de 2026, fueron asegurados 25 mil litros de hidrocarburo y una toma clandestina en Cortazar. El 29 de abril, operativos en Salamanca e Irapuato permitieron recuperar más de 400 mil litros de hidrocarburo y detener a nueve personas.

En el sitio había un fuerte olor a combustible (SSP Guanajuato)

En marzo, se incautaron 120 mil litros de gasolina en Celaya, luego de la detención de tres sujetos armados.

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Según comunicados de la XII Región Militar y la Guardia Nacional, en la colonia La Cruz de Salamanca se aseguraron dos tanques cisterna con 27,300 litros, tractocamiones, cartuchos y bombas de trasvase, además de inmuebles y motocicletas. Sobre la carretera Celaya-Salamanca, seis tractocamiones y cinco tanques cisterna contenían cerca de 140 mil litros, mientras que en San Antonio el Chico, Irapuato, fueron ubicados 24 autotanques con 239,360 litros.

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Desde el inicio de la administración federal, se han asegurado más de 5.74 millones de litros de hidrocarburo en el estado.

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La FGR señala que han sido aseguradas cuatro gasolineras en Guanajuato por venta de huachicol y existen investigaciones abiertas contra empresas transportistas y compradoras.