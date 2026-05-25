Qué pasa si no tramitas tu CURP biométrica a tiempo

El trámite es progresivo y depende de la programación estatal y la demanda en los módulos oficiales. El proceso da prioridad a quienes necesitan la CURP biométrica para altas nuevas, correcciones de datos o expedición por primera vez. Foto: Infobae México

En 2026, el trámite de la CURP biométrica no es obligatorio ni genera sanciones si no se realiza en los plazos sugeridos.

Las declaraciones públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, han precisado el carácter voluntario y progresivo del proceso.

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No existe una fecha límite única ni un requisito obligatorio para toda la población. El trámite es progresivo y depende de la programación estatal y la demanda en los módulos oficiales. El proceso da prioridad a quienes necesitan la CURP biométrica para altas nuevas, correcciones de datos o expedición por primera vez.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclara la obligatoriedad de la CURP biométrica.

¿Qué pasa si no tramitas la CURP biométrica?

Actualmente no se solicita la CURP biométrica en trámites específicos que requieran validación reforzada, como rectificación de datos o inscripciones nuevas en ciertos programas (Infobae)

La CURP tradicional sigue vigente y es aceptada en la mayoría de los trámites durante 2026. No hay multas ni pérdida de derechos para quienes no actualicen el documento en el periodo inicial.

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Actualmente no se solicita la CURP biométrica en trámites específicos que requieran validación reforzada, como rectificación de datos o inscripciones nuevas en ciertos programas; sin embargo, las instituciones están obligadas a aceptarla y su incorporación como documento de identificiación.

Para quien lo requiera puede iniciar el trámite y entregar la CURP biométrica más adelante, sin perder acceso a servicios ni apoyos.

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Declaraciones oficiales: voluntariedad y protección de datos

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró:

“En la Ley no es obligatoria, es opcional; la gente decide si da sus datos o no, como en cualquier caso, cada quien decide si da sus datos personales o no.”

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La mandataria también aseguró que ninguna institución podrá exigir la CURP biométrica como requisito para acceder a servicios o realizar trámites en México, ya que se trata de un proceso voluntario.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó: “La implementación será voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada.”

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Rodríguez también definió la CURP biométrica como una “herramienta de justicia social” que permitirá a cada persona contar con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos.

¿Dónde y cómo tramitar la CURP biométrica?

El trámite es gratuito y presencial. Se requiere acta de nacimiento original, identificación oficial y comprobante de domicilio. El servicio se ofrece en módulos del Registro Civil, RENAPO (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite es gratuito y presencial. Se requiere acta de nacimiento original, identificación oficial y comprobante de domicilio. El servicio se ofrece en módulos del Registro Civil, RENAPO y centros móviles según la ubicación y la demanda local. Los horarios y lugares se publican semanalmente en los portales oficiales. No se recomienda el uso de gestores externos ni pagar por el trámite.

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Seguridad y protección de datos personales

La CURP biométrica se consolidó como una herramienta fundamental para la localización de personas desaparecidas en México (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La información biométrica —huellas digitales, fotografía, escaneo de iris y firma electrónica— queda protegida bajo la ley de datos personales y solo se captura con el consentimiento del ciudadano. Los sistemas oficiales cuentan con medidas de ciberseguridad para evitar filtraciones.

No existe consecuencia inmediata ni sanción por no tramitar la CURP biométrica en las fechas sugeridas. La CURP tradicional sigue vigente hasta nuevo aviso y solo en trámites específicos se pedirá la nueva versión. El proceso es voluntario, paulatino y seguro, según lo han asegurado las autoridades federales.

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Para qué sirve y por qué es importante tramitar la CURP biométrica

La CURP biométrica se consolidó como una herramienta fundamental para la localización de personas desaparecidas en México. Al estar vinculada al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, permite que, si una persona reportada como desaparecida intenta realizar trámites como solicitar un crédito o una tarjeta, su CURP refleje automáticamente esa condición. Esto facilita la identificación y el acompañamiento a familias en la búsqueda de sus seres queridos.

El documento incluye datos biométricos como huellas dactilares y fotografía facial, lo que permite a las autoridades identificar rápidamente a personas localizadas en situación de extravío, desorientación o vulnerabilidad, aunque no porten documentos. Esta funcionalidad es especialmente relevante para adultos mayores, personas con discapacidad intelectual y menores de edad, quienes presentan mayor riesgo de extravío o desorientación.

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La CURP biométrica evita que se realicen trámites fraudulentos con la identidad de personas desaparecidas y garantiza que, si alguien señalado como desaparecido realiza algún trámite, deba demostrar su prueba de vida para continuar. El sistema también ayuda a restituir la identidad y agiliza el contacto con familiares, reduciendo riesgos y tiempos de espera en situaciones de emergencia.

El trámite es voluntario, gratuito y se realiza solo en módulos oficiales.