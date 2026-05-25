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Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

En el lugar fue hallada presunta metanfetamina

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Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa
Parte de lo hallado (SSP Sinaloa)

Elementos de seguridad realizaron una revisión en un inmueble ubicado en la colonia El Progreso, en la capital de Sinaloa, que era presuntamente usado como laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas.

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo la diligencia en el domicilio, el cual se encontraba previamente asegurado por elementos militares y policías estatales.

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La inspección arrojó el hallazgo de diversas sustancias químicas y objetos relacionados con la producción de estupefacientes. Entre los materiales localizados figuran ocho cilindros metálicos de color verde, un condensador metálico, un bidón con capacidad de 50 litros, dos garrafones de cinco litros con líquido color café, un bidón de 50 litros con líquido color azul y otro de igual capacidad con líquido transparente; todos los líquidos permanecen pendientes de determinación química.

Las autoridades también hallaron aproximadamente 0.5 gramos de sustancia sólida color beige en un recipiente plástico rojo, con características similares a la metanfetamina, así como alrededor de 1.3 kilogramos de una sustancia de idéntica apariencia en un recipiente plástico amarillo, localizada en el interior de un vehículo. Ambas muestras están pendientes de pesaje oficial y dictamen químico.

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Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa
Parte de lo asegurado (SSP Sinaloa)

También fue asegurado un remolque

El operativo derivó además en el aseguramiento de un remolque marca RAM, una camioneta tipo van marca Ford, línea Tritón V8, color blanco y sin placas de circulación, y tres cartuchos calibre 9 mm. Las autoridades señalaron que el aseguramiento de las sustancias y objetos localizados evita su posible distribución y la afectación a la salud de la población.

La totalidad de los indicios quedó a disposición del Ministerio Público Federal, responsable de conducir las investigaciones correspondientes.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ejecutó una Orden Técnica de Investigación (OTI) en un inmueble de la capital sinaloense.

Ocho detenidos en Sinaloa

Mientras que, un día antes, una denuncia anónima al número 089 derivó en la captura de ocho civiles armados en la colonia Chapultepec de Culiacán, entre quienes figuran dos menores de edad y una mujer.

El operativo dejó un importante decomiso de armas, municiones, equipo táctico y vehículos, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal
El operativo dejó un importante decomiso de armas, municiones, equipo táctico y vehículos, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

La alerta ciudadana advirtió a las autoridades sobre la presencia de personas armadas dentro de un domicilio del sector, lo que desencadenó un operativo de múltiples fuerzas de seguridad.

as fuerzas desplegadas localizaron el inmueble señalado y detectaron a varios individuos con armas en su interior.

Al verse descubiertos, los sujetos intentaron escapar por las bardas de las viviendas contiguas, aunque los elementos de seguridad los persiguieron y los detuvieron metros más adelante.

Tras el control del inmueble, las autoridades aseguraron un arsenal de distintos calibres y equipo táctico.

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