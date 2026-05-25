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María Inés reveló cómo impactó la muerte de Héctor Zamorano en los exalumnos de La Academia

El exacadémico murió a los 47 años en Veracruz este febrero

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María Inés
La exacadémica reveló que los integrantes de la primera generación se reunieron al enterarse del fallecimiento de su compañero y que el golpe los llevó a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de cuidar a quienes los rodean. (Facebook María Inés)

Recientemente María Inés, exalumna de la primera generación de La Academia, habló con medios de comunicación sobre cómo ella y sus compañeros vivieron la pérdida de su compañero Héctor Zamorano. La conductora escribió un encuentro que sirvió tanto para acompañarse como para reflexionar sobre la propia vida.

“Nos juntamos toda la primera generación cuando recibimos la noticia, fue algo muy triste, algo que nos hace recapacitar, sobre la bendición de estar vivos y de aprovechar la vida, de no preocuparnos por tonterías, de cuidar a los que tenemos cerca, de cuidar a nuestras familias, a cuidarnos”, dijo.

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En su momento, Estrella Veloz y Wendolee Ayala también reaccionaron públicamente a la pérdida y compartieron sus recuerdos del cantante en el programa Ventaneando, mientras TV Azteca confirmó la noticia en sus redes sociales. (Foto: tvazteca.com)

La exacadémica también reconoció el peso que carga la familia del cantante. “Es una tristeza, no me puedo ni imaginar el duelo que está llevando su familia”, expresó.

Los integrantes de la generación se mantienen en contacto para acompañar a los Zamorano y preservar la memoria de quien fue parte de la historia del programa. Héctor falleció a los 47 años el pasado mes de febrero a causa de un paro respiratorio, según informó su padre, Roberto Zamorano. La noticia sacudió a sus excompañeros del reality musical de TV Azteca y a sus seguidores.

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Un homenaje en voz de sus compañeras

María Inés anunció que participará en un concierto de Myriam Montemayor para rendirle tributo a Héctor. “Myriam Montemayor me invitó a cantar justo para hacerle un homenaje a Héctor, vamos a cantar Toño de la O en uno de los conciertos que tiene Myriam próximamente y vamos a cantarle ‘A todo pulmón’ a Héctor”, reveló.

Otros exalumnos también expresaron su dolor públicamente después de que se dio a conocer la noticia. Estrella Veloz y Wendolee Ayala en su momento compartieron sus recuerdos en el programa Ventaneando poco después de que la noticia se confirmara a través de las redes sociales de TV Azteca.

la academia primera generacion (Foto: Cuartoscuro)
María Inés confirmó su participación en un concierto de Miriam Montemayor donde interpretará "A todo pulmón" junto a Toño de la O como tributo póstumo al cantante veracruzano. (Foto: Cuartoscuro)

El velorio de Héctor Zamorano se realizó en Veracruz, ciudad donde residía al momento de su muerte. Años antes había vivido en Guadalajara.

Tras la pandemia de Covid-19, el cantante enfrentó una fuerte depresión, según mensajes que él mismo envió a programas de espectáculos. En sus últimos días se refugió con su familia. “Gracias a Dios estuvo con nosotros, con la familia completa mucho tiempo, y fue donde empezamos a apapacharlo, a tenerlo, y siempre estar unidos con él”, contó su hermano.

Su padre, Roberto Zamorano, confirmó la causa del deceso. “Murió de un paro respiratorio y nada más. No aguantó más su cuerpo", indicó.

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