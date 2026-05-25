Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

La excandidata presidencial llegó al Paseo de la Reforma con playera celeste y corona con luces azules para festejar junto a la afición.(@XochitlGalvez)

La expanista Xóchitl Gálvez se sumó antes de la medianoche a la celebración de miles de aficionados celestes que tomaron el Ángel de la Independencia para festejar el décimo campeonato de liga del Cruz Azul, conquistado con un gol del argentino Rodolfo Rotondi ante los Pumas UNAM en el estadio Universitario.

La excandidata presidencial llegó al Paseo de la Reforma con una playera del equipo y una corona con luces azules. Se mezcló entre la afición, posó para fotos y gritó a todo pulmón: “Ganamos, ah**v*”, cada vez que alguien se le acercaba a saludarla.

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“Somos campeones, llegó la décima”

Gálvez se mezcló entre los aficionados que tomaron el Ángel de la Independencia, gritó consignas, posó para fotos y agradeció en redes al jugador Joel Adrián Huiqui Andrade por el campeonato. (@XochitlGalvez)

Desde sus redes sociales, Gálvez acompañó el festejo con una serie de mensajes. “Somos campeones, llegó la décima”, escribió. También agradeció al equipo: “Gracias equipo y gracias Huiqui por este décimo campeonato”. Publicó fotografías junto a su hijo y al propio Joel Adrián Huiqui Andrade, y celebró a la hinchada: “Qué gran afición tiene Cruz Azul”.

Cabe señalar que esta no fue la primera aparición pública de Gálvez en torno a esta liguilla. El 21 de mayo asistió al estadio Ciudad de los Deportes para el partido de ida de la serie definitiva entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. Días antes recorrió el Paseo de la Reforma con un cártel que pedía a los conductores sonar el claxon si creían que Cruz Azul iba a ser campeón.

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(Captura de pantalla)

El partido de vuelta tuvo un inicio adverso para los celestes. El paraguayo Robert Morales abrió el marcador al minuto 31 tras aprovechar un despeje fallido del argentino Gonzalo Piovi para anotar desde fuera del área. El portero costarricense Keylor Navas fue uno de los protagonistas de la primera mitad al contener varias llegadas de Cruz Azul.

Sin embargo, en la segunda parte, los azules salieron y sostuvieron la presión hasta que Rotondi anotó en el tiempo de compensación para consumar la remontada y sellar el título.

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No fue la primera vez que Gálvez mostró sus colores: ya había asistido al partido de ida y recorrido el Paseo de la Reforma con un cártel en apoyo a La Máquina antes de la final. (Xóchitl Gálvez Ruiz)

La celebración abarrotó calles aledañas y el monumento. Familias, jóvenes y niños llegaron al Ángel con banderas, playeras azules, espuma y confeti. La Torre BBVA se iluminó de azul con el logotipo de La Máquina Celeste. En distintos puntos de la Ciudad de México, los fanáticos salieron en sus vehículos a pitar como señal de victoria.

Ante la movilización, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en los alrededores del punto de reunión para garantizar el orden. Con el título, Cruz Azul acumuló 22 victorias y 8 empates en sus últimos 30 partidos en el estadio Universitario.

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