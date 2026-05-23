Cómo sellar tu casa contra alacranes sin gastar mucho: la guía paso a paso

Las nuevas estrategias para evitar el ingreso de alacranes priorizan barreras físicas y hábitos recomendados por autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias para sellar la vivienda contra alacranes han evolucionado, pasando de la simple aplicación de plaguicidas a una serie de barreras físicas y hábitos recomendados por autoridades sanitarias.

Las intervenciones propuestas no solo resultan más eficaces, sino que pueden implementarse con materiales económicos y técnicas accesibles, sin depender de productos comerciales costosos.

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El objetivo principal es interrumpir todas las rutas de acceso, considerando el comportamiento tigmotáctico del alacrán y su capacidad para atravesar hendiduras mínimas.

Los datos epidemiológicos oficiales subrayan la urgencia de esta prevención: en México, las picaduras superan los 300 mil casos anuales, con una carga mayor en niños pequeños y adultos mayores, según el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

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Sellado perimetral: primera línea de defensa

La protección inicia en el exterior. La NOM-033-SSA2-2011 recomienda sellar grietas, juntas y accesos de servicios públicos usando masillas elastoméricas o espuma de poliuretano para impedir el paso de alacranes.

Para orificios de drenaje en muros, la mejor alternativa es insertar mallas de acero inoxidable, ya que permiten la ventilación del muro sin facilitar la entrada de artrópodos.

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En construcciones con bloques huecos, la Secretaría de Salud enfatiza la importancia de sellar la parte superior de los muros con mortero o tapas prefabricadas para eliminar microhábitats internos favorables para los alacranes.

Refuerzo en puertas y ventanas

Los manuales oficiales de prevención recomiendan instalar guardapolvos rígidos en puertas exteriores, preferentemente de aluminio y vinil, asegurados con tornillos.

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El ajuste debe ser exacto para que el barrido toque el piso sin obstaculizar la puerta.

Para ventanas y salidas de aire, la norma establece la colocación de mosquiteros de malla fina, con aberturas menores a dos milímetros.

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En zonas endémicas, se aconseja incorporar mecanismos de cierre automático en puertas para evitar descuidos nocturnos.

Recomiendan instalar cerraduras automáticas en puertas para reducir el riesgo de ingreso de insectos transmisores en zonas endémicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intervenciones económicas en el interior

La colocación de zoclos lisos de entre 15 y 20 centímetros, utilizando materiales como loseta sobrante, cemento pulido o lámina galvanizada, impide que los alacranes trepen por las paredes.

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El acabado debe incluir un chaflán en el borde superior para evitar que los arácnidos aprovechen ángulos rectos como ruta de tránsito.

En viviendas de materiales porosos, la restauración de muros mediante una mezcla de cal, mucílago de nopal y sal de grano, aplicada con brocha, sella grietas y vuelve la superficie hostil para los alacranes.

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Esta técnica, reconocida por brigadas de salud, utiliza insumos locales y es muy rentable.

Protección específica en dormitorios

La mayoría de los accidentes graves ocurren durante la noche, cuando los habitantes duermen.

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Para techos que no sean de loza, se recomienda instalar un cielo raso tipo bolsa, con plástico liso y curvado, que atrapa a los alacranes que caen desde arriba, impidiéndoles llegar a la cama.

Otra medida eficaz es el uso de pabellones tratados con insecticidas de larga duración, siempre ajustando bien los bordes bajo el colchón.

Aislamiento de instalaciones y mobiliario

Para impedir el acceso desde el subsuelo o instalaciones ocultas, es necesario colocar tapones o mallas bajo las rejillas de desagües y coladeras.

Las placas de tomacorrientes y rejillas de ventilación se deben sellar con masilla o láminas aislantes.

El aislamiento de camas y cunas se logra separándolas de las paredes y colocando sus patas en frascos de vidrio liso, creando una barrera que los alacranes no pueden escalar.

El uso de pabellones impregnados con insecticida de larga duración resulta eficaz, siempre que los bordes queden bien ajustados bajo el colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saneamiento exterior y reducción de riesgos

El principio de “patio limpio” es central en la NOM-033-SSA2-2011 y los programas estatales de control de vectores.

Se indica mantener una franja árida de al menos 30 centímetros alrededor de la vivienda, podar ramas y eliminar enredaderas que toquen muros o techos.

Los materiales como leña y escombros deben almacenarse elevados y lejos de la casa.

Además, se recomienda controlar plagas como cucarachas y grillos, y reparar fugas de agua para disminuir las fuentes de alimento y humedad que favorecen la presencia de alacranes.

Durante temporadas cálidas, las inspecciones nocturnas para detectar y eliminar ejemplares también son promovidas por la Secretaría de Salud en campañas regionales.

Hábitos domésticos y autocuidado

El riesgo de picadura aumenta cuando los alacranes encuentran refugio en ropa, calzado o camas.

Por ello, es imprescindible revisar y sacudir prendas y zapatos antes de usarlos, guardar el calzado en bolsas cerradas y evitar caminar descalzo durante la noche.

En tareas de limpieza o jardinería, el uso de guantes gruesos y botas minimiza la posibilidad de contacto accidental.

Las recomendaciones oficiales permiten transformar la vivienda en un espacio seguro a través de barreras físicas y hábitos sencillos, sin depender de productos costosos y priorizando la protección de la salud familiar.