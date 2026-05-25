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Recorridos gratis y descuentos en Nuevo León: cómo funciona la tarjeta Arráncate

Un programa local ofrece recorridos y descuentos para visitar distintos puntos de Nuevo León, conoce cómo obtener la tarjeta

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Un joven mexicano sonríe mientras sostiene un helado y una tarjeta de descuentos. De fondo, una calle turística con personas y montañas al atardecer.
La tarjeta Arráncate por Nuevo León reúne recorridos sin costo y promociones en distintos servicios turísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo León cuenta con una tarjeta digital llamada Arráncate por Nuevo León que ofrece recorridos sin costo y descuentos en distintos servicios turísticos dentro del estado.

Los beneficios se concentran en rubros como entradas, boletos, consumo, hospedaje, visitas guiadas y actividades recreativas. En varios casos, el beneficio se define por tipo de servicio y no por un porcentaje o monto fijo.

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Mujer con cabello rizado sonríe mientras mira y toca la pantalla de una laptop abierta, mostrando un sitio web de paquetes turísticos; sostiene una tarjeta de crédito.
La tarjeta integra visitas guiadas y actividades recreativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ofrece la tarjeta y qué tipo de beneficios incluye

La información del portal oficial de Nuevo León indica que la tarjeta agrupa dos tipos de ventajas: recorridos gratuitos y promociones.

En el primer bloque, el sitio incluye recorridos asociados a espacios de naturaleza, entretenimiento y sitios de visita turística dentro de Nuevo León.

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En el segundo bloque, la tarjeta concentra promociones relacionadas con accesos a espacios turísticos, boletos para espectáculos o eventos, consumo de alimentos y bebidas, hospedaje y visitas guiadas para actividades recreativas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa concentra ofertas en hospedaje y servicios de estancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo mezcla precios preferenciales, promociones tipo 2x1, cortesías condicionadas a compra y descuentos con restricciones (por ejemplo, por día u horario).

Cómo se obtiene la tarjeta y qué implica el registro

Según la descripción del programa, la tarjeta puede descargarse sin costo y hay dos vías para obtenerla: escanear un código o solicitarla por WhatsApp, ambas a través del portal oficial del programa Arráncate por Nuevo León. A partir de ahí, el registro habilita el acceso a beneficios y a la consulta de documentos del programa.

La persona interesada debe ser residente del estado y tener identificación oficial. Se hace el registro, se obtiene la tarjeta en formato digital y después revisa qué promociones están disponibles y bajo qué reglas se aplican.

Infografía que muestra el proceso de obtención y registro de la tarjeta digital Arráncate por Nuevo León, con imágenes de celulares, tablets e íconos de beneficios.
Esta infografía ilustra cómo descargar y registrar la tarjeta digital Arráncate por Nuevo León, detallando los pasos de obtención, el registro obligatorio y las condiciones de uso de sus promociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro también funciona como llave de acceso a reglas de uso. El portal señala que desde ahí pueden revisarse términos, condiciones y el aviso de privacidad.

Esto importa porque no todas las promociones operan igual: algunas aplican en taquilla o acceso, otras se validan al momento de consumir un servicio y otras dependen de disponibilidad o temporalidad.

Nuevas reglas para los recorridos gratuitos: límites por persona y por mes

El documento de Términos y Condiciones fija un criterio principal: cada beneficiario solo podrá tomar un recorrido gratuito por mes.

El esquema también establece límites por tarjeta: el acceso se restringe a una persona adulta y dos menores de edad. Si se asiste con un menor, la persona adulta debe notificarlo desde el registro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El registro es individual por cada persona mayor de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas reglas colocan el programa más cerca de un sistema de acceso controlado que de un cupón general: el número de recorridos y el número de asistentes por tarjeta quedan definidos desde el registro y bajo condiciones específicas.

Validación el día del recorrido: tarjeta física o digital y escaneo

Para el día del recorrido, los términos establecen un requisito operativo: presentar la tarjeta Arráncate por Nuevo León en formato físico o digital.

La tarjeta física puede ser solicitada en el Palacio de Gobierno de Monterrey, de acuerdo con los datos de la institución.

El mismo documento precisa que el registro debe hacerse de manera individual por cada persona mayor de edad. Esto implica que, si varias personas adultas planean asistir, cada una debe contar con su propio registro, aun cuando el plan sea acudir juntas.}

El día del paseo se debe presentar la tarjeta en formato físico o digital para que sea escaneada y validada. (Imagen Ilustrativa Gobierno de Nuevo León)
El día del paseo se debe presentar la tarjeta en formato físico o digital para que sea escaneada y validada. (Imagen Ilustrativa Gobierno de Nuevo León)

Qué conviene revisar antes de usar un descuento

En el catálogo de promociones hay beneficios que no se expresan como porcentaje o monto fijo, sino como una condición del servicio. Por eso, antes de planear una visita, conviene revisar tres aspectos básicos:

1) Vigencia y temporalidad del beneficio (por día, por horario o por temporada).

2) Condiciones de aplicación (si requiere compra previa, si aplica solo a ciertos accesos o si tiene restricciones).

Hogar y tecnología, multitarea en casa, lectura de documentos, sala acogedora, revisión de información, conexión digital diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Antes de usar un beneficio conviene revisar vigencia, restricciones por horario o día y reglas de validación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3) Reglas de validación (si la promoción se activa al presentar tarjeta, al escanearla o al registrarse para un recorrido).

La tarjeta funciona, en ese sentido, como una guía de promociones y recorridos con reglas específicas: ofrece beneficios, pero no opera como una garantía automática de descuento.

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