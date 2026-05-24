México

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Gerardo Robles Lara fue atacado a balazos en un camino de terracería por un grupo de sujetos en marzo de 2024

Guardar
Google icon
Asesinato de director de la policía en el Istmo
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Dos hombres, entre ellos quien se desempeñaba como subcomandante municipal de Santo Domingo Petapa, fueron sentenciados por el asesinato de Gerardo Robles Lara, entonces director de la policía municipal de Santo Domingo Petapa en el estado de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los dos hombres, identificados con las iniciales E.M.M. y J.M.G.G., fueron sentenciados a 70 años de prisión tras ser halladas responsables del homicidio calificado con ventaja en agravio del director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa, en el Istmo de Tehuantepec.

PUBLICIDAD

El crimen, ocurrido la madrugada del 17 de marzo de 2024, fue resultado de un ataque ordenado por el entonces subcomandante de la corporación, quien actuó como autor intelectual, y llevado a cabo por el segundo sentenciado como autor material, informó la Fiscalía.

Las investigaciones de la Vicefiscalía Regional del Istmo permitieron esclarecer la mecánica y estructura detrás del homicidio. De acuerdo con el expediente, E. M. M. instruyó el ataque por inconformidades con la gestión del director policial. El plan se ejecutó en un camino de terracería que conduce a Guiaguda, donde la víctima fue emboscada y recibió múltiples disparos de arma de fuego que le causaron la muerte.

PUBLICIDAD

El subcomandante y otro elemento activo fueron detenidos en marzo de 2024 por el asesinato del comisario de Santo Domingo Petapa. (Fiscalía de Oaxaca)
El subcomandante y otro elemento activo fueron detenidos en marzo de 2024 por el asesinato del comisario de Santo Domingo Petapa. (Fiscalía de Oaxaca)

Dos días después del homicidio, la Fiscalía del Estado informó la detención de cuatro personas durante un operativo en el municipio de Santo Domingo Petapa.

De acuerdo con los reportes, durante la madrugada del 19 de marzo elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fue agredido cuando realizaba un cateo en un domicilio. Tras responder a los disparos, detuvieron a dos hombres de iniciales O.C.C. y J.M.G.G.

En el sitio fueron aseguradas varias motocicletas que habrían utilizado para perpetrar el asesinato de Gerardo Robles, así como armas de fuego de diferentes calibres también usadas en el crimen.

En una segunda acción, la Fiscalía detuvo a dos elementos activos de la Policía Municipal de Petapa, identificados como E.M.M. (el subcomandante hoy sentenciado) y la agente O.M.M.

Las autoridades detallaron que las cuatro detenciones estaban relacionadas con los homicidios del entonces director de la policía municipal, así como de la agente Fabiola “E”, ocurrido el mismo día pero en hechos distintos.

Detalles de la investigación y aseguramiento de pruebas

Vivienda modesta de noche en Juchitán de Zaragoza acordonada con cinta amarilla 'prohibido el paso'. Patrulla policial y personal forense al fondo desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la realización del cateo en dicho municipio, así como del aseguramiento de varias armas de fuego y la recuperación del arma de cargo del mando policial asesinado, las autoridades pudieron presentar datos de prueba suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara la sentencia condenatoria e impusiera, además de la pena privativa de libertad, un pago superior a 542 mil pesos como concepto de reparación del daño.

El ataque al director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa fue orquestado por el subcomandante de la misma corporación, quien, según la FGEO, dio la orden debido a desacuerdos en la forma de trabajo del entonces director de la corporación.

La ejecución fue cometida por al menos dos personas, incluidas las que ahora han sido sentenciadas.

Temas Relacionados

asesinatodirector policíaIstmo de TehuantepecOaxacasentenciasubcomandante municipalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio en esta última hora del 24 de mayo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio en esta última hora del 24 de mayo

¿Las motos deberían entrar al Hoy No Circula? Expertos alertan por altos niveles de contaminación

Advierten sobre el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas en el Valle de México y su impacto en la calidad del aire

¿Las motos deberían entrar al Hoy No Circula? Expertos alertan por altos niveles de contaminación

¿Estados Unidos “vino a ordenarle” a México? PAN acusa “empate de cartones” en citatorios a Rocha Moya y Maru Campos

Diputada del PAN Paulina Rubio acusa que Morena usa citatorio a Maru Campos para distraer del proceso de extradición de Rocha Moya tras visita de Mullin

¿Estados Unidos “vino a ordenarle” a México? PAN acusa “empate de cartones” en citatorios a Rocha Moya y Maru Campos

Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario

El primer registro oficial de una final de vuelta entre ambos equipos se dio en la temporada 1980-1981

Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

La influencer reaccionó a los rumores sobre el choque que sufrió su amiga y defendió públicamente su versión frente a las especulaciones que circularon en redes sociales

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

Sentencian a cinco personas por el secuestro de más de 130 migrantes en San Luis Río Colorado, Sonora

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

Wendy Guevara rompe el silencio tras el accidente de Paola Suárez: “Iba por tacos”

Saúl Hernández rompe el silencio sobre la crisis de salud de Alejandro Marcovich

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

Avión donde viajaban Wendy Guevara y más influencers aterriza de emergencia en CDMX: “Me puse a rezar”

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

DEPORTES

Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario

West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

¿Lloverá en CU? Esto dice el pronóstico del clima para la final de Pumas vs Cruz Azul

Canelo Álvarez responde a David Benavidez tras ser retado nuevamente: “No, no me sorprende”

Panamá dará a conocer convocatoria del Mundial 2026 en evento especial