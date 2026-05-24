Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Dos hombres, entre ellos quien se desempeñaba como subcomandante municipal de Santo Domingo Petapa, fueron sentenciados por el asesinato de Gerardo Robles Lara, entonces director de la policía municipal de Santo Domingo Petapa en el estado de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los dos hombres, identificados con las iniciales E.M.M. y J.M.G.G., fueron sentenciados a 70 años de prisión tras ser halladas responsables del homicidio calificado con ventaja en agravio del director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa, en el Istmo de Tehuantepec.

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El crimen, ocurrido la madrugada del 17 de marzo de 2024, fue resultado de un ataque ordenado por el entonces subcomandante de la corporación, quien actuó como autor intelectual, y llevado a cabo por el segundo sentenciado como autor material, informó la Fiscalía.

Las investigaciones de la Vicefiscalía Regional del Istmo permitieron esclarecer la mecánica y estructura detrás del homicidio. De acuerdo con el expediente, E. M. M. instruyó el ataque por inconformidades con la gestión del director policial. El plan se ejecutó en un camino de terracería que conduce a Guiaguda, donde la víctima fue emboscada y recibió múltiples disparos de arma de fuego que le causaron la muerte.

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El subcomandante y otro elemento activo fueron detenidos en marzo de 2024 por el asesinato del comisario de Santo Domingo Petapa. (Fiscalía de Oaxaca)

Dos días después del homicidio, la Fiscalía del Estado informó la detención de cuatro personas durante un operativo en el municipio de Santo Domingo Petapa.

De acuerdo con los reportes, durante la madrugada del 19 de marzo elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fue agredido cuando realizaba un cateo en un domicilio. Tras responder a los disparos, detuvieron a dos hombres de iniciales O.C.C. y J.M.G.G.

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En el sitio fueron aseguradas varias motocicletas que habrían utilizado para perpetrar el asesinato de Gerardo Robles, así como armas de fuego de diferentes calibres también usadas en el crimen.

En una segunda acción, la Fiscalía detuvo a dos elementos activos de la Policía Municipal de Petapa, identificados como E.M.M. (el subcomandante hoy sentenciado) y la agente O.M.M.

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Las autoridades detallaron que las cuatro detenciones estaban relacionadas con los homicidios del entonces director de la policía municipal, así como de la agente Fabiola “E”, ocurrido el mismo día pero en hechos distintos.

Detalles de la investigación y aseguramiento de pruebas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la realización del cateo en dicho municipio, así como del aseguramiento de varias armas de fuego y la recuperación del arma de cargo del mando policial asesinado, las autoridades pudieron presentar datos de prueba suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara la sentencia condenatoria e impusiera, además de la pena privativa de libertad, un pago superior a 542 mil pesos como concepto de reparación del daño.

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El ataque al director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa fue orquestado por el subcomandante de la misma corporación, quien, según la FGEO, dio la orden debido a desacuerdos en la forma de trabajo del entonces director de la corporación.

La ejecución fue cometida por al menos dos personas, incluidas las que ahora han sido sentenciadas.

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