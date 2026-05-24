México

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Con las sustancias podrían fabricarse metanfetamina y fentanilo

Guardar
Google icon
Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima
Parte de lo asegurado por las autoridades (FGR)

Las autoridades realizaron el aseguramiento de más de 50 mil litros de sustancias químicas usadas en la elaboración de drogas sintéticas en la Aduana de Manzanillo, Colima.

Lo anterior como resultado de investigaciones con las que pudo descubrirse el modus operandi de una estructura criminal “al identificar sus posibles rutas logísticas para el movimiento de sustancias ilícitas hacia el occidente de México para la posible fabricación de diversos tipos de narcóticos entre los que se encuentran sustancias con fentanilo y metanfetamina”, es parte del informe de la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

El cargamento asegurado es de más de 54 mil litros de precursores químicos, según desataca el reporte compartido el 24 de mayo. Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR los que incautaron el cargamento.

En el boulevard Miguel de la Madrid sin número de la colonia Tepeixtles los elementos de seguridad, junto con los de Aduana, hallaron 54 mil 960 litros de presunto alcohol bencílico que estaban en 240 tambos dentro de dos contenedores.

PUBLICIDAD

Este video documental registra un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la SSPC en el puerto de Manzanillo, Colima. Muestra el proceso de aseguramiento de un cargamento de precursores químicos. El contenido inicia con un contenedor de envío cerrado, el cual es abierto para revelar múltiples barriles azules. Posteriormente, los barriles son descargados y organizados en pilas sobre tarimas. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal supervisan el material incautado, que suma más de 54 mil litros. Este material está relacionado con la elaboración de drogas sintéticas.

De igual manera, fueron aplicados análisis con los que pudo determinarse que el ácido tartárico, la piperidona y otros químicos como los asegurados, pueden ser usados en la fase final de producción y fabricación de sustancia con fentanilo y metanfetamina.

Un video compartido por las autoridades muestra los diversos contendores asegurados.

Otras incautaciones en Colima

Por su parte, el pasado 17 de mayo, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo realizaron el aseguramiento de 198 paquetes que dieron un peso de más de 200 kilos de cocaína

Los registros indican que el cargamento fue etiquetado como aires acondicionados, además de que tenía como destino Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Decomiso cocaína en Manzanillo
Foto: Marina

Mientras que días antes, el 8 de mayo pasado cuando efectivos de UNAPROP incautaron cinco paquetes de presunta metanfetamina en un contenedor que fue declarado como compactadoras de cartón.

El cargamento estaba dentro de un contenedor naval, viajaba a bordo de un buque de bandera de Singapur y tenía como destino Nueva Zelanda.

Aseguramiento de cocaína y rescate de 11 personas

Asimismo, la Semar llevó a cabo tres operaciones en el Océano Pacífico en las que rescató a 11 personas en situación de naufragio y aseguró bultos con presunta cocaína. Los hechos fueron informados el 6 de mayo y fue resultado de tres acciones diferentes, una en Acapulco, Guerrero, otra en Manzanillo y la tercera también en Acapulco.

Fue en la primera de las acciones que fueron rescatadas 11 personas naufragas.

Temas Relacionados

ColimaManzanilloFentaniloFGRMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos, accidentes y manifestaciones CDMX y Edomex hoy domingo 24 de mayo en vivo: cierran Paseo de la Reforma a la altura del Ángel

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones CDMX y Edomex hoy domingo 24 de mayo en vivo: cierran Paseo de la Reforma a la altura del Ángel

PAN cierra filas a favor de Maru Campos, llama a la población a respaldar a la gobernadora

La dirigencia del partido remarca el supuesto uso de instituciones federales para hostigar opositores

PAN cierra filas a favor de Maru Campos, llama a la población a respaldar a la gobernadora

Claudia Sheinbaum dará un informe extraordinario por su victoria hace 2 años

El llamado se realizará el 31 de mayo en los 32 estados

Claudia Sheinbaum dará un informe extraordinario por su victoria hace 2 años

Línea 2 del Metro CDMX: cuándo reabre el servicio San Antonio Abad a Tasqueña tras obras

Personal del STC Metro mantiene trabajos continuos en la línea azul, por lo que cerraron más estaciones temporalmente para concluir con las intervenciones

Línea 2 del Metro CDMX: cuándo reabre el servicio San Antonio Abad a Tasqueña tras obras

Pemex supervisa Refinería Olmeca en Dos Bocas en medio de protestas por reubicación de escuelas

El director de la petrolera realizó una visita de supervisión en Paraíso, Tabasco, luego de diversos reportes de explosiones en el área

Pemex supervisa Refinería Olmeca en Dos Bocas en medio de protestas por reubicación de escuelas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

Sentencian a cinco personas por el secuestro de más de 130 migrantes en San Luis Río Colorado, Sonora

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

ENTRETENIMIENTO

“Cromática”: Pilar Fernández lleva el flamenco mexicano a una nueva dimensión artística

“Cromática”: Pilar Fernández lleva el flamenco mexicano a una nueva dimensión artística

Sentidos Opuestos llega a Auditorio Nacional: preventa para “Sin Límites” del dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán

Stray Kids en México: quiénes son RENEE y Andrés Obregón, parte del festival

Maribel Guardia teme por la herencia de su nieto tras nombramiento de Addis Tuñón como tutora: “Quién sabe cuánto le ira a quedar”

Violeta Isfel responde a la polémica por el museo de Antonella de Atrévete a Soñar: “Me tienen harta”

DEPORTES

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa

Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario

West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

¿Lloverá en CU? Esto dice el pronóstico del clima para la final de Pumas vs Cruz Azul

Canelo Álvarez responde a David Benavidez tras ser retado nuevamente: “No, no me sorprende”