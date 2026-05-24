Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Parte de lo asegurado por las autoridades (FGR)

Las autoridades realizaron el aseguramiento de más de 50 mil litros de sustancias químicas usadas en la elaboración de drogas sintéticas en la Aduana de Manzanillo, Colima.

Lo anterior como resultado de investigaciones con las que pudo descubrirse el modus operandi de una estructura criminal “al identificar sus posibles rutas logísticas para el movimiento de sustancias ilícitas hacia el occidente de México para la posible fabricación de diversos tipos de narcóticos entre los que se encuentran sustancias con fentanilo y metanfetamina”, es parte del informe de la Fiscalía General de la República (FGR).

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El cargamento asegurado es de más de 54 mil litros de precursores químicos, según desataca el reporte compartido el 24 de mayo. Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR los que incautaron el cargamento.

En el boulevard Miguel de la Madrid sin número de la colonia Tepeixtles los elementos de seguridad, junto con los de Aduana, hallaron 54 mil 960 litros de presunto alcohol bencílico que estaban en 240 tambos dentro de dos contenedores.

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Este video documental registra un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la SSPC en el puerto de Manzanillo, Colima. Muestra el proceso de aseguramiento de un cargamento de precursores químicos. El contenido inicia con un contenedor de envío cerrado, el cual es abierto para revelar múltiples barriles azules. Posteriormente, los barriles son descargados y organizados en pilas sobre tarimas. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal supervisan el material incautado, que suma más de 54 mil litros. Este material está relacionado con la elaboración de drogas sintéticas.

De igual manera, fueron aplicados análisis con los que pudo determinarse que el ácido tartárico, la piperidona y otros químicos como los asegurados, pueden ser usados en la fase final de producción y fabricación de sustancia con fentanilo y metanfetamina.

Un video compartido por las autoridades muestra los diversos contendores asegurados.

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Otras incautaciones en Colima

Por su parte, el pasado 17 de mayo, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo realizaron el aseguramiento de 198 paquetes que dieron un peso de más de 200 kilos de cocaína

Los registros indican que el cargamento fue etiquetado como aires acondicionados, además de que tenía como destino Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Foto: Marina

Mientras que días antes, el 8 de mayo pasado cuando efectivos de UNAPROP incautaron cinco paquetes de presunta metanfetamina en un contenedor que fue declarado como compactadoras de cartón.

El cargamento estaba dentro de un contenedor naval, viajaba a bordo de un buque de bandera de Singapur y tenía como destino Nueva Zelanda.

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Aseguramiento de cocaína y rescate de 11 personas

Asimismo, la Semar llevó a cabo tres operaciones en el Océano Pacífico en las que rescató a 11 personas en situación de naufragio y aseguró bultos con presunta cocaína. Los hechos fueron informados el 6 de mayo y fue resultado de tres acciones diferentes, una en Acapulco, Guerrero, otra en Manzanillo y la tercera también en Acapulco.

Fue en la primera de las acciones que fueron rescatadas 11 personas naufragas.

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