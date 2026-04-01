Más de un tercio de la población mundial sufre mareo por movimiento: cómo minimizar los síntomas, según Harvard

Más de un tercio de la población mundial experimenta mareo por movimiento durante viajes en auto, avión o barco, con síntomas como náuseas y sudoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, millones de viajeros experimentan el mareo por movimiento, un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y en distintos medios de transporte. Ya sea en auto, avión o barco, los síntomas —náuseas, sudoración y malestar— pueden arruinar cualquier trayecto y constituyen un desafío constante para la medicina. En este contexto, organismos sanitarios y especialistas analizan nuevas estrategias para mitigar los efectos de una afección que impacta a más de un tercio de la población mundial.

Más de un tercio de las personas en el mundo presenta síntomas de mareo por movimiento, una condición que afecta a viajeros en diferentes situaciones y representa un reto para la comunidad médica. Aunque no existe una cura definitiva, expertos de Harvard Health Publishing señalan que hay diversas alternativas y advertencias a considerar en su manejo.

En la actualidad, existen alternativas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Cada alternativa tiene ventajas y limitaciones en cuanto a eficacia, además de advertencias recientes por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de especialistas de Harvard Health Publishing.

Cómo actúa el mareo por movimiento y por qué es difícil prevenirlo

El mareo por movimiento surge por señales contradictorias entre la vista y el oído interno, dificultando una prevención universal efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mareo por movimiento se produce cuando el cerebro recibe señales contradictorias sobre el movimiento del cuerpo, principalmente desde la vista y el oído interno. Según el neurólogo Dr. Richard Lewis, de Harvard, esta condición también puede deberse a una discrepancia entre las predicciones cerebrales sobre el movimiento y lo que el cuerpo percibe realmente.

Esta complejidad explica por qué no existe una prevención universalmente efectiva y por qué el tratamiento suele requerir un enfoque personalizado. Frente a la dificultad de prevenir el mareo por movimiento, expertos de Harvard Health Publishing recomiendan adoptar medidas prácticas para minimizar los síntomas.

Mantener una buena ventilación, realizar pausas periódicas durante trayectos largos y evitar la lectura o el uso de pantallas pueden ayudar a reducir el malestar. Además, optar por actividades relajantes, como escuchar música suave o practicar técnicas de respiración controlada, puede favorecer la estabilidad sensorial.

Evitar la lectura o el uso de pantallas disminuye la posibilidad de sentir náuseas o mareos en trayectos largos

El consumo de productos naturales como jengibre o menta ha mostrado cierto beneficio en algunos viajeros, aunque la eficacia varía de persona a persona. Estas estrategias no farmacológicas permiten adaptar la prevención y el alivio de síntomas a las características individuales de cada caso.

Los especialistas de Harvard Health Publishing subrayan que la elección del tratamiento para el mareo por movimiento debe ser individualizada y estar guiada por la historia clínica de cada persona. Es esencial que los pacientes, especialmente los menores, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, consulten a un médico antes de iniciar cualquier medicación para evitar posibles complicaciones o interacciones con otros tratamientos.

Cuándo consultar a un especialista

Se recomienda acudir a un especialista cuando el mareo por movimiento persiste a pesar de adoptar medidas preventivas básicas o cuando los síntomas son tan intensos que afectan la vida diaria, el rendimiento laboral o escolar, o impiden realizar actividades habituales. Es fundamental consultar a un médico si el mareo se acompaña de vómitos frecuentes, pérdida de conciencia, confusión, dificultad para caminar, alteraciones visuales o auditivas, o si aparecen síntomas nuevos o inusuales.

Un tratamiento personalizado es clave para manejar el mareo por movimiento, incluyendo la orientación sobre medicamentos y terapias naturales según cada caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es aconsejable buscar evaluación profesional si los episodios surgen por primera vez en la edad adulta, si se presentan de manera repentina o si existen antecedentes personales de enfermedades cardíacas, neurológicas, trastornos del equilibrio o del oído interno.

La consulta médica resulta clave para descartar causas subyacentes más graves, ajustar el tratamiento y recibir orientación sobre el uso seguro de medicamentos u opciones naturales, según el contexto y las características de cada paciente.

La intervención de un especialista permite un diagnóstico preciso, reduce riesgos y asegura que el abordaje del mareo por movimiento sea adecuado, eficaz y personalizado, priorizando siempre la seguridad y el bienestar integral de la persona.