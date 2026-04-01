Más de un tercio de la población mundial sufre mareo por movimiento: cómo minimizar los síntomas, según Harvard

Cada año, millones de viajeros experimentan el mareo por movimiento, un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y en distintos medios de transporte. Ya sea en auto, avión o barco, los síntomas —náuseas, sudoración y malestar— pueden arruinar cualquier trayecto y constituyen un desafío constante para la medicina. En este contexto, organismos sanitarios y especialistas analizan nuevas estrategias para mitigar los efectos de una afección que impacta a más de un tercio de la población mundial.
Más de un tercio de las personas en el mundo presenta síntomas de mareo por movimiento, una condición que afecta a viajeros en diferentes situaciones y representa un reto para la comunidad médica. Aunque no existe una cura definitiva, expertos de Harvard Health Publishing señalan que hay diversas alternativas y advertencias a considerar en su manejo.
En la actualidad, existen alternativas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Cada alternativa tiene ventajas y limitaciones en cuanto a eficacia, además de advertencias recientes por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de especialistas de Harvard Health Publishing.
Cómo actúa el mareo por movimiento y por qué es difícil prevenirlo
El mareo por movimiento se produce cuando el cerebro recibe señales contradictorias sobre el movimiento del cuerpo, principalmente desde la vista y el oído interno. Según el neurólogo Dr. Richard Lewis, de Harvard, esta condición también puede deberse a una discrepancia entre las predicciones cerebrales sobre el movimiento y lo que el cuerpo percibe realmente.
Esta complejidad explica por qué no existe una prevención universalmente efectiva y por qué el tratamiento suele requerir un enfoque personalizado. Frente a la dificultad de prevenir el mareo por movimiento, expertos de Harvard Health Publishing recomiendan adoptar medidas prácticas para minimizar los síntomas.
Mantener una buena ventilación, realizar pausas periódicas durante trayectos largos y evitar la lectura o el uso de pantallas pueden ayudar a reducir el malestar. Además, optar por actividades relajantes, como escuchar música suave o practicar técnicas de respiración controlada, puede favorecer la estabilidad sensorial.
El consumo de productos naturales como jengibre o menta ha mostrado cierto beneficio en algunos viajeros, aunque la eficacia varía de persona a persona. Estas estrategias no farmacológicas permiten adaptar la prevención y el alivio de síntomas a las características individuales de cada caso.
Los especialistas de Harvard Health Publishing subrayan que la elección del tratamiento para el mareo por movimiento debe ser individualizada y estar guiada por la historia clínica de cada persona. Es esencial que los pacientes, especialmente los menores, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, consulten a un médico antes de iniciar cualquier medicación para evitar posibles complicaciones o interacciones con otros tratamientos.
Cuándo consultar a un especialista
Se recomienda acudir a un especialista cuando el mareo por movimiento persiste a pesar de adoptar medidas preventivas básicas o cuando los síntomas son tan intensos que afectan la vida diaria, el rendimiento laboral o escolar, o impiden realizar actividades habituales. Es fundamental consultar a un médico si el mareo se acompaña de vómitos frecuentes, pérdida de conciencia, confusión, dificultad para caminar, alteraciones visuales o auditivas, o si aparecen síntomas nuevos o inusuales.
También es aconsejable buscar evaluación profesional si los episodios surgen por primera vez en la edad adulta, si se presentan de manera repentina o si existen antecedentes personales de enfermedades cardíacas, neurológicas, trastornos del equilibrio o del oído interno.
La consulta médica resulta clave para descartar causas subyacentes más graves, ajustar el tratamiento y recibir orientación sobre el uso seguro de medicamentos u opciones naturales, según el contexto y las características de cada paciente.
La intervención de un especialista permite un diagnóstico preciso, reduce riesgos y asegura que el abordaje del mareo por movimiento sea adecuado, eficaz y personalizado, priorizando siempre la seguridad y el bienestar integral de la persona.