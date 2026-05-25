Cruz Azul campeón: los mejores memes que dejó la derrota de los Pumas en la final de la Liga MX 2026

Pumas vs Cruz Azul: los mejores memes de la final de la Liga MX. (AFP/Redes sociales)

Cruz Azul se proclamó campeón de la Liga MX tras vencer 2-1 a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 24 de mayo, con un gol agónico de Carlos Rotondi en el tiempo de descuento que aseguró la décima estrella para el conjunto celeste y desató una ola de reacciones en redes sociales.

El equipo dirigido por Joel Huiqui sumó su primer campeonato al mando tras un interinato de siete partidos, en los que logró cinco victorias y dos empates. Rotondi anotó el tanto decisivo al minuto 90+5, después de cargar con el peso de la derrota en la final del Clausura 2024, cuando una falta suya derivó en el título del América.

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Así fue el primer tiempo

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero

En el primer tiempo, los Pumas se adelantaron con gol del paraguayo Robert Morales al minuto 34, en una jugada donde el colombiano Kevin Mier no logró detener el disparo desde los linderos del área. Morales terminó el torneo como máximo anotador de su equipo, con nueve tantos, ocho de ellos en la fase regular y uno en la final. La respuesta del Cruz Azul llegó al 55’, con un autogol del defensa español Rubén Duarte, que desvió al arco una pelota rechazada por su compañero Álvaro Angulo.

El partido ofreció un arranque intenso, con disparos de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino que obligaron a Keylor Navas a intervenir al minuto 6 y 9.

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Navas, portero costarricense de Pumas, evitó una derrota más amplia con cuatro atajadas clave, en especial al detener otro tiro de Rotondi al 39’ y al desviar un remate de Morales al 45+3 que habría significado el segundo tanto universitario antes del descanso.

Final con drama: lesiones, expulsiones y fortuna cruzazulina

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Uriel Antuna is shown a yellow card by referee Daniel Quintero REUTERS/Henry Romero

El segundo tiempo marcó la diferencia en el desarrollo físico y anímico de ambos equipos. La fortuna le dio la espalda a los universitarios con un autogol y múltiples incidencias. El empate 1-1 se produjo de manera fortuita, lo que añadió presión a los locales.

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Pumas perdió por lesión a su mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla al minuto 59. Carrasquilla abandonó el campo entre lágrimas, lo que afectó el ritmo de su equipo. Más tarde, el propio Rubén Duarte también salió lesionado al 72’.

La plantilla universitaria terminó diezmada, con dos cambios obligados y la expulsión de Uriel Antuna al 90+3, dejando a los felinos con diez hombres en la recta final. En el siguiente ataque, Cruz Azul se plantó en el área y Rotondi fusiló a Navas para el 2-1 al 90+5.

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La desesperación aumentó cuando Ángel Rico recibió la tarjeta roja al minuto 90+8 y dejó a los Pumas con nueve jugadores sobre el campo. El equipo dirigido por Efraín Juárez completó 15 años sin coronarse campeón y la afición universitaria reaccionó en redes con resignación y memes que reflejaron la larga sequía de títulos.

Los mejores memes de la final

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Joel Huiqui: del interinato a la décima estrella

El ciclo de Joel Huiqui como técnico interino inició tras la salida de Nicolás Larcamón, quien dejó al club clasificado a la fase final. Huiqui tomó al equipo en una racha de nueve partidos sin ganar y revirtió la tendencia hasta alcanzar el campeonato.

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La final sirvió como revancha para jugadores como Carlos Rodríguez, Kevin Mier, Willer Ditta y Gonzalo Piovi, quienes vivieron la derrota del 2024 ante las Águilas.