Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX: quiénes son los más ganadores en el futbol mexicano

Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX (REUTERS/Henry Romero)

Cruz Azul campeón de la Liga MX y dueño de diez títulos en su historia: ese es el nuevo escenario del futbol mexicano tras el reciente triunfo de La Máquina en el Estadio Olímpico Universitario. Con este resultado, el club celeste consolida su lugar entre los equipos más grandes y modifica la tabla de campeones nacionales.

La tabla de campeones de la Liga MX, actualizada tras la victoria de Cruz Azul sobre Pumas en Ciudad Universitaria con marcador de 2-1, ubica al América en la cima con 16 campeonatos, seguido por Guadalajara y Toluca, ambos con 12 títulos. Cruz Azul suma ahora 10 títulos, desplazando a Tigres y León, quienes cuentan con ocho cada uno.

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Así quedó la tabla de campeones de la Liga MX tras el título de Cruz Azul

La consagración de Cruz Azul en la Liga MX eleva su palmarés a 10 títulos, lo que coloca al equipo en la lista selecta de conjuntos con doble dígito de campeonatos. Este nuevo logro posiciona al club celeste únicamente por detrás de América, Guadalajara y Toluca en la histórica tabla de campeones nacionales.

REUTERS/Henry Romero

La última final se disputó en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul venció a Pumas. Así, el cuadro cementero amplía la distancia con equipos como Tigres y León, ambos con ocho campeonatos, y deja a Pumas con siete títulos tras la derrota.

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El listado actualizado de campeones de la Liga MX es el siguiente:

América — 16 títulos

Guadalajara — 12 títulos

Toluca — 12 títulos

Cruz Azul — 10 títulos

León — 8 títulos

Tigres — 8 títulos

Pumas — 7 títulos

Pachuca — 7 títulos

Santos Laguna — 6 títulos

Monterrey — 5 títulos

Atlante — 3 títulos

Necaxa — 3 títulos

Atlas — 3 títulos

Puebla — 2 títulos

Zacatepec — 2 títulos

Veracruz — 2 títulos

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Clubes con más títulos en el futbol mexicano

El liderazgo de América en el futbol mexicano se mantiene con 16 trofeos. Detrás, Guadalajara y Toluca suman 12 campeonatos cada uno. Más abajo, Cruz Azul se consolida con su décima estrella, incrementando la rivalidad histórica entre los clubes con mayor tradición y afición en el país.

En el bloque intermedio del palmarés están León y Tigres, con ocho ligas cada uno; Pumas y Pachuca siguen con siete campeonatos. Santos Laguna cuenta con seis y Monterrey con cinco. El resto de los equipos históricos posee entre dos y tres títulos de liga.

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(EFE/Sashenka Gutiérrez)

Los equipos más ganadores en la Liga MX y su número de campeonatos:

América (16 títulos)

Guadalajara (12 títulos)

Toluca (12 títulos)

Cruz Azul (10 títulos)

León (8 títulos)

Tigres (8 títulos)

Pumas UNAM (7 títulos)

Pachuca (7 títulos)

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La historia de Cruz Azul en el palmarés de la Liga MX

Desde su incorporación a la Liga MX, Cruz Azul se ha caracterizado por su protagonismo y por levantar numerosas veces el trofeo nacional, aunque también ha enfrentado periodos prolongados sin campeonato. El club celeste rompió una racha de cinco años sin título tras superar a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, escenario que también albergó otro logro internacional reciente del club.

La final ante Pumas concluyó con un marcador de 2-1 para los cementeros, con goles de Carlos Rotondi y un autogol de Rubén Duarte. Por parte del conjunto universitario, Robert Morales fue quien descontó. Bajo la dirección de Joel Huiqui, el equipo supo remontar y resistir hasta el silbatazo final.

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Con este campeonato, Cruz Azul reafirma su estatus como uno de los equipos más exitosos del futbol mexicano y se mantiene en la pelea con Toluca y Guadalajara, consolidando su presencia entre los clubes con más títulos en la historia reciente de la Liga MX.