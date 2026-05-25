Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

La situación legal entre Cazzu y Christian Nodal podría entrar en una nueva fase. (Anayeli Tapia/Infobae)

El conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu por la custodia de su hija Inti podría sumar un nuevo elemento explosivo: la periodista Mandy Fridmann aseguró que existen supuestos videos comprometedores del cantante que habrían sido retirados de circulación en el pasado y que ahora podrían salir a la luz en medio de las negociaciones legales entre ambos artistas.

Según reveló Fridmann durante una emisión de LUBOX TV, el material no involucraría a Ángela Aguilar, sino que correspondería a otros episodios ocurridos mientras Christian Nodal mantenía una relación con Cazzu.

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¿Qué se sabe de los videos?

¿En qué va la demanda de Christian Nodal contra Cazzu? (Instagram)

La periodista afirmó que las grabaciones habrían sido compradas tiempo atrás para evitar su difusión, aunque ahora la persona que las posee estaría dispuesta a entregarlas como parte de la llamada “causa Cazzu”, en un momento clave del proceso por la custodia de Inti.

La comunicadora argentina apuntó que la persona que tiene los videos habría decidido ponerlos a disposición de la “causa Cazzu”, y su aparición podría cambiar el rumbo de la negociación judicial que ambos artistas mantienen en torno a la guarda y custodia de su hija.

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“Unos videos que en su momento se habrían sacado de circulación, se habrían comprado. Esa persona ha decidido regalarlos a la causa Cazzu. Entonces, podría ser una importante prueba de negociación”, dijo.

El panel del programa subrayó que la circulación de este material podría acelerar la resolución del proceso legal, dado que se consideraría una carta de peso en la mesa de negociación. Fridmann insistió en que “no es extorsión, es información”, y remarcó que en temas de custodia y bienestar infantil, cualquier elemento probatorio puede ser decisivo para las partes.

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La periodista anticipó que el caso podría avanzar hacia una solución en breve, precisamente por la presión que añade la posible aparición de estos videos.

Fridmann señaló que la imposibilidad de mostrar imágenes de Inti en espacios públicos o redes sociales continuará hasta que las partes logren un acuerdo definitivo.

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Inti, entre dos mundos

¿Cazzu en riesgo? Las posibles consecuencias legales por publicar fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Más allá de los videos, el panel de LUBOX TV abordó la dinámica familiar que rodea a Inti en el día a día. Fridmann reveló que la pareja actual de Cazzu, Ignacio Colombara, con quien convive en el marco de la gira “Latinaje”, ha construido un vínculo muy estrecho con la niña, hasta el punto de asumir en la práctica un rol de figura paterna cotidiana.

“Inti lo ama profundamente. Es lo más cercano que tiene a una figura paterna, porque es el que convive con ella todos los días”, señaló la periodista.

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La convivencia dentro de la gira, según el panel, va mucho más allá de lo habitual: día, noche, comidas, juegos, baños y viajes comparten los mismos espacios de manera continua. Durante el festival Tecate Emblema en Ciudad de México, la pareja de Cazzu se encargó personalmente del cochecito de Inti, un gesto que no pasó desapercibido para quienes los acompañaban.

Uno de los puntos más llamativos del segmento fue la revelación sobre las próximas vacaciones de Cazzu e Inti en Disney. Fridmann explicó que, si bien el viaje estaba confirmado, las restricciones legales derivadas del proceso judicial impiden que la niña aparezca en fotografías o videos, ni siquiera de espaldas.

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