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Internautas critican a Ángela Aguilar por video donde presume que baila flamenco desde niña

La cantante reveló en 2023 cómo surgió su colaboración con Carín León que describió como “norteño aflamencado”

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Ángela Aguilar
La cantante reveló en 2023 cómo surgió su colaboración con Carín León que describió como “norteño aflamencado”. (Facebook Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar vuelve a estar en medio de la controversia. Internautas revivieron fragmentos de una entrevista de 2023 en la que la cantante asegura haber estudiado flamenco desde pequeña, y las críticas en redes no tardaron en llegar.

El video recuperado corresponde a una conversación que Aguilar sostuvo con Los Angeles Times en Español en junio de 2023, en la que habló del origen de su colaboración con Carín León en el tema “Vete yendo”. En esa misma entrevista, la hija de Pepe Aguilar también narró cómo fue cantar con Christian Nodal en el Foro Sol y su encuentro con Cazzu, quien en ese momento estaba embarazada de Inti.

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“Mis manos son muy flamencas, estudié flamenco desde muy pequeña”

En una entrevista con Los Angeles Times en Español, Ángela Aguilar reveló cómo surgió su participación en "Vete yendo", el tema de Carín León que describió como "norteño aflamencado, algo que nunca nadie ha hecho antes". (TikTok)

La menor de Los Aguilar relató que la colaboración nació en una cena que se extendió de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana, donde ella, su familia, Carín León y su esposa Alejandra pasaron la noche entera cantando. Cuando el sonorense sacó sus canciones inéditas, ella no dudó en ofrecerse.

“‘A esa canción le hace falta algo’ y yo le dije ‘yo’ porque aparte de que es una canción muy difícil de cantar, es una canción norteña aflamencada, algo que nunca nadie ha hecho antes”, dijo Aguilar al medio Los Angeles Times en Español. “Es algo completamente diferente y ya sabes mis manos son muy flamencas, porque estudié flamenco desde muy pequeña”.

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La cantante añadió que la primera prueba fue superar el rango vocal de la pieza: “Fue como ‘a ver si le alcanzó a la nota’ y la alcancé”. Al día siguiente, la esposa de Carín León le habría enviado la canción para que la aprendiera y la grabaran a dueto.

Usuarios en TikTok e Instagram cuestionan las afirmaciones de Ángela Aguilar sobre su formación en flamenco tras la circulación de un video de 2023 en el que la cantante asegura que "mis manos son muy flamencas". (@rubylimon)

El fragmento desató una nueva ola de comentarios negativos. Los usuarios señalan que no es la primera vez que Ángela Aguilar presume su supuesto entrenamiento en flamenco, y cuestionaron la veracidad de sus declaraciones sobre ese bagaje artístico. Ya que otras artistas también bailan este género musical.

La polémica se suma a una larga lista de controversias que rodean a la intérprete desde que hizo pública su relación con Christian Nodal en junio de 2024, y que han mantenido su nombre en tendencia de manera constante en plataformas como TikTok e Instagram.

Así reaccionaron los internautas al comentario de Ángela Aguilar

  • “Ella estudió de todo, no aprendió nada”
  • “Imagínate que el flamenco quiera ser yo”
  • “¿Por qué no la ayudan con sus entrevistas?"
  • “Toma clases desde que estaba en los pensamientos de Flor Silvestre”
  • “No colabora”
  • “Eso lo hacía Rocío Durcal”
  • “Ni Rosalía se atrevió a tanto”

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