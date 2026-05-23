Dai Dai de Shakira: Cuándo y a qué hora se estrena en México el video de la canción del Mundial

Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. EFE/Shakira /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Shakira estrena este sábado 23 de mayo el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción de la FIFA para la Copa Mundial 2026, un lanzamiento que amplía la presencia de la cantante colombiana en el torneo y suma a Burna Boy y a los Ghetto Kids de Uganda en la producción.

El tema fue presentado el pasado 14 de mayo y desde entonces supera cinco millones de reproducciones en plataformas digitales. El video estará disponible a las 10:00 am hora del centro de México.

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La canción oficial del Mundial 2026 reúne a Shakira con el artista nigeriano Burna Boy. El videoclip también incorpora a los virales Ghetto Kids de Uganda, luego de varios adelantos publicados en redes sociales.

“Dai Dai” mezcla afrobeats, dancepop, worldbeats y reguetón

La infografía destaca la canción "Dai Dai" de Shakira, fusionando mensajes de superación, un estribillo multilingüe y referencias futbolísticas que inspiran unidad y esfuerzo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una duración cercana a los cuatro minutos, “Dai Dai” combina afrobeats, dancepop, worldbeats y reguetón. El sencillo plantea un mensaje de fuerza, perseverancia y superación personal desde sus primeras líneas.

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“Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta Shakira en una de las primeras partes del tema.

La letra también recorre nombres históricos del futbol mundial. En la canción aparecen Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.

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El sencillo además menciona selecciones históricas y países que formarán parte del Mundial, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos.

Shakira suma otra participación en canciones oficiales de los mundiales de la FIFA

ARCHIVO - Shakira canta durante el Festival Global Citizen, el 27 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

Con este lanzamiento, Shakira refuerza la relación que ha construido con los mundiales. La barranquillera se convirtió en la única cantante en protagonizar dos canciones oficiales de mundiales masculinos de la FIFA.

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El fenómeno alrededor de “Dai Dai” también se trasladó a redes sociales. La cantante abrió una convocatoria internacional para que personas de distintos países, además de academias de baile, grupos artísticos y comunidades culturales, compartan videos con la coreografía oficial del tema.

Esa invitación ya suma miles de publicaciones de personas que practican los pasos de la canción en distintas partes del mundo.

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En ese movimiento destacó Triplets Ghetto Kids, una organización de Uganda que se volvió viral por sus coreografías llenas de energía y que hoy cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, de acuerdo con el medio.

La conexión con Uganda comenzó después de que los menores publicaron un video bailando “Dai Dai”. El medio detalló que esa interacción derivó en una colaboración mayor y que los niños aparecen en uno de los nuevos adelantos del videoclip, rodeando a la cantante en un paisaje inspirado en la sabana africana.

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