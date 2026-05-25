México

¿Novio de Cazzu puede tener derechos sobre Inti? Esto dijo una abogada sobre el caso de Christian Nodal

La convivencia diaria entre la pareja de Cazzu e Inti podría ser un nuevo factor que le dé un giro al caso

Guardar
Google icon
Cazzu tendría actualmente una relación con su bailarín Ignacio Colombara. (Instagram: colombaraignacio )
Cazzu tendría actualmente una relación con su bailarín Ignacio Colombara. (Instagram: colombaraignacio )

El conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu por la custodia de su hija Inti podría tener un nuevo frente, luego de que surgiera la versión sobre si el nuevo novio de la cantante argentina, Ignacio Colombara, pudiera tener derechos sobre la menor.

La abogada Marcela Torres advirtió en el programa de Javier Ceriani que la pareja actual de la cantante argentina podría adquirir derechos legales sobre la niña, respaldada por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México que reconoce que las relaciones de crianza crean una familia de hecho, independientemente del vínculo biológico.

PUBLICIDAD

Torres fue contundente al explicar el alcance de este criterio jurisprudencial: “Si tú has sido partícipe de la crianza de ese menor de edad, aunque no tengas una afiliación biológica, te voy a dar derechos legales en relación”, citó la abogada al referirse al criterio del máximo tribunal del país.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)
Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

La especialista contextualizó el fallo directamente en el caso de Cazzu y Nodal, señalando que la convivencia diaria entre Ignacio Colombara y la cantante e Inti podría configurar precisamente el tipo de relación de crianza que la Suprema Corte reconoce como generadora de derechos.

PUBLICIDAD

¿Qué dice la Suprema Corte?

El criterio de la Suprema Corte establece que cualquier persona que haya participado activamente en la crianza de un menor puede adquirir derechos legales sobre ese niño, sin importar que no exista un vínculo de sangre. Torres subrayó que esto aplica exclusivamente bajo la legislación mexicana y que el criterio responde a la diversidad de estructuras familiares que existen en el país.

“Cuántas veces no tienes tú una relación mucho más cercana que los propios padres y no te daba derecho a la ley. Entonces, ahora la Suprema Corte dijo: si tú has sido partícipe de la crianza de ese menor de edad, aunque no tengas una afiliación biológica, te voy a dar derechos legales”, explicó Torres en el programa de Javier Ceriani.

Actualmente hay una demanda en curso de Christian Nodal contra Cazzu. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Actualmente hay una demanda en curso de Christian Nodal contra Cazzu. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La abogada señaló que la convivencia de la pareja de Cazzu con Inti va mucho más allá de lo ocasional. Durante la gira “Latinaje”, la dinámica cotidiana entre ambos incluye día, noche, comidas, juegos y viajes, a diferencia de su padre, al que solo ha visto dos ocasiones desde que se separó de Cazzu.

La aplicación de este criterio jurisprudencial al caso de Inti añadiría una nueva dimensión al conflicto legal entre Nodal y Cazzu, lo que complicaría aún más el proceso judicial que ya se tramita en el Juzgado Decimocuarto en materia familiar de Jalisco.

Torres precisó que este escenario no es automático ni inmediato, y ni siquiera se sabe si Cazzu lo estaría pensando, sin embargo, es una posibilidad real dentro del marco legal vigente en México, donde el proceso de custodia entre Nodal y Cazzu permanece en etapa inicial, a la espera de que la cantante sea notificada formalmente mediante una carta rogatoria enviada por la Cancillería mexicana a las autoridades argentinas.

La abogada no descartó que este elemento pueda ser considerado por las partes en la negociación, dado que el proceso judicial contempla múltiples frentes: la custodia, el régimen de visitas, la pensión alimenticia y ahora la posible participación de terceros con vínculos de crianza sobre la menor.

Temas Relacionados

CazzuIgnacio ColombaraIntiChristian Nodalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo?

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la CDMX y Edomex

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Agua de limón con miel: cómo refuerza el sistema inmunológico y mejora la digestión

Esta bebida natural estimula la producción de glóbulos blancos, equilibra la microbiota intestinal y neutraliza los radicales libres

Agua de limón con miel: cómo refuerza el sistema inmunológico y mejora la digestión

Temblor hoy 25 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 25 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 25 de mayo

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 25 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

María Inés reveló cómo impactó la muerte de Héctor Zamorano en los exalumnos de La Academia

Internautas critican a Ángela Aguilar por video donde presume que baila flamenco desde niña

MasterChef México 24/7: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

DEPORTES

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas

Aficionados del Cruz Azul llenan el Ángel de la Independencia tras ganar la final de la Liga MX

Cruz Azul campeón: los mejores memes que dejó la derrota de los Pumas en la final de la Liga MX 2026

Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX: quiénes son los más ganadores en el futbol mexicano