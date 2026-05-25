¿Novio de Cazzu puede tener derechos sobre Inti? Esto dijo una abogada sobre el caso de Christian Nodal

Cazzu tendría actualmente una relación con su bailarín Ignacio Colombara. (Instagram: colombaraignacio )

El conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu por la custodia de su hija Inti podría tener un nuevo frente, luego de que surgiera la versión sobre si el nuevo novio de la cantante argentina, Ignacio Colombara, pudiera tener derechos sobre la menor.

La abogada Marcela Torres advirtió en el programa de Javier Ceriani que la pareja actual de la cantante argentina podría adquirir derechos legales sobre la niña, respaldada por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México que reconoce que las relaciones de crianza crean una familia de hecho, independientemente del vínculo biológico.

PUBLICIDAD

Torres fue contundente al explicar el alcance de este criterio jurisprudencial: “Si tú has sido partícipe de la crianza de ese menor de edad, aunque no tengas una afiliación biológica, te voy a dar derechos legales en relación”, citó la abogada al referirse al criterio del máximo tribunal del país.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

La especialista contextualizó el fallo directamente en el caso de Cazzu y Nodal, señalando que la convivencia diaria entre Ignacio Colombara y la cantante e Inti podría configurar precisamente el tipo de relación de crianza que la Suprema Corte reconoce como generadora de derechos.

PUBLICIDAD

¿Qué dice la Suprema Corte?

El criterio de la Suprema Corte establece que cualquier persona que haya participado activamente en la crianza de un menor puede adquirir derechos legales sobre ese niño, sin importar que no exista un vínculo de sangre. Torres subrayó que esto aplica exclusivamente bajo la legislación mexicana y que el criterio responde a la diversidad de estructuras familiares que existen en el país.

“Cuántas veces no tienes tú una relación mucho más cercana que los propios padres y no te daba derecho a la ley. Entonces, ahora la Suprema Corte dijo: si tú has sido partícipe de la crianza de ese menor de edad, aunque no tengas una afiliación biológica, te voy a dar derechos legales”, explicó Torres en el programa de Javier Ceriani.

PUBLICIDAD

Actualmente hay una demanda en curso de Christian Nodal contra Cazzu. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La abogada señaló que la convivencia de la pareja de Cazzu con Inti va mucho más allá de lo ocasional. Durante la gira “Latinaje”, la dinámica cotidiana entre ambos incluye día, noche, comidas, juegos y viajes, a diferencia de su padre, al que solo ha visto dos ocasiones desde que se separó de Cazzu.

La aplicación de este criterio jurisprudencial al caso de Inti añadiría una nueva dimensión al conflicto legal entre Nodal y Cazzu, lo que complicaría aún más el proceso judicial que ya se tramita en el Juzgado Decimocuarto en materia familiar de Jalisco.

PUBLICIDAD

Torres precisó que este escenario no es automático ni inmediato, y ni siquiera se sabe si Cazzu lo estaría pensando, sin embargo, es una posibilidad real dentro del marco legal vigente en México, donde el proceso de custodia entre Nodal y Cazzu permanece en etapa inicial, a la espera de que la cantante sea notificada formalmente mediante una carta rogatoria enviada por la Cancillería mexicana a las autoridades argentinas.

La abogada no descartó que este elemento pueda ser considerado por las partes en la negociación, dado que el proceso judicial contempla múltiples frentes: la custodia, el régimen de visitas, la pensión alimenticia y ahora la posible participación de terceros con vínculos de crianza sobre la menor.

PUBLICIDAD