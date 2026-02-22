Salud

Cuáles son los alimentos esenciales para una dieta antiinflamatoria

Las comidas naturales contribuye a reducir la inflamación crónica, asociada a enfermedades como diabetes tipo 2, Alzheimer y patologías cardíacas

El aguacate aporta grasas monoinsaturadas, magnesio y vitamina E, nutrientes que ayudan a reducir la inflamación y promover la salud cardiovascular (Cortesía: Aguacate Dominicano)

El consumo regular de alimentos antiinflamatorios puede marcar la diferencia en la prevención y el manejo de enfermedades crónicas. La inflamación, aunque es una respuesta natural del sistema inmunológico ante infecciones o lesiones, puede volverse perjudicial si se mantiene de forma constante y sin causa aparente, facilitando el desarrollo de afecciones como Alzheimer, artritis, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

Según estudios del The George Washington University, un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada influyen directamente en los niveles de inflamación del organismo. Factores como la falta de ejercicio, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés persistente y el sobrepeso pueden incrementar la inflamación crónica.

Asimismo, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas trans, e incorporar productos naturales y frescos, contribuye al bienestar integral.

Las bayas y el salmón, aliados en la dieta diaria

El informe revela que las bayas —fresas, arándanos, frambuesas y moras— aportan fibra, antioxidantes y antocianinas, compuestos que ayudan a reducir la inflamación celular. Estas frutas pueden incluirse en desayunos, ensaladas o como colación, favoreciendo la salud cardiovascular y cerebral.

Por otro lado, el salmón y otros pescados de agua fría como la caballa y las anchoas son fuente de ácidos grasos omega-3, esenciales para disminuir los procesos inflamatorios y controlar los niveles de colesterol.

Una selección de alimentos ricos en antioxidantes y beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli y otras verduras crucíferas como la coliflor, las coles de Bruselas y la rúcula contienen sulforafano, un antioxidante que contribuye a la reducción de la inflamación y promueve la salud digestiva gracias a su fibra soluble. Así, sumar estos vegetales a la dieta diaria ayuda a mantener el equilibrio inmunológico y a prevenir enfermedades degenerativas.

Grasas saludables y antioxidantes: palta, tomate y frutos secos

La palta destaca por su contenido de grasas monoinsaturadas, vitamina E, magnesio y carotenoides, nutrientes que limitan la inflamación y favorecen la salud del corazón.

Además, el tomate, rico en vitamina C, potasio y licopeno, actúa como un potente antioxidante que combate los radicales libres y reduce el daño tisular.

En tanto, las nueces y las almendras constituyen otra opción valiosa: su combinación de grasas saludables, vitamina E y magnesio ayuda a disminuir la inflamación y previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La inclusión de estos frutos secos en meriendas o ensaladas suma beneficios sin necesidad de grandes cantidades.

El té verde contiene catequinas, antioxidantes que no solo reducen la inflamación, sino que también disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Incorporar una taza diaria puede aportar beneficios duraderos.

Aceite de oliva, naranjas y cúrcuma: el cierre perfecto

El aceite de oliva extra virgen es un pilar de la dieta mediterránea gracias a su riqueza en polifenoles como el oleocantal, responsables de su efecto antiinflamatorio y protector celular. Usarlo en crudo sobre ensaladas o vegetales potencia su eficacia y sabor.

Las naranjas ofrecen vitamina C, fibra, folato y flavonoides, todos ellos compuestos que fortalecen el sistema inmunológico y reducen la inflamación sistémica.

Y la cúrcuma aporta curcumina, uno de los compuestos naturales más estudiados por su capacidad para modular la inflamación. Esta especia puede integrarse en guisos, sopas o infusiones, aportando color, sabor y un beneficio terapéutico comprobado.

Cómo la alimentación puede ayudar a prevenir el Alzheimer

Diversas investigaciones recientes han demostrado que una dieta rica en alimentos antiinflamatorios puede desempeñar un papel relevante en la prevención del Alzheimer.

Un estudio de cohorte con más de 84.000 adultos mayores, publicado por la red de revistas médicas JAMA, reveló que quienes seguían un patrón alimentario antiinflamatorio presentaron un 31% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con quienes mantenían una dieta proinflamatoria.

Además, este tipo de alimentación se asoció con mayor volumen de materia gris y menor deterioro estructural cerebral en resonancias magnéticas, especialmente en personas con enfermedades cardiometabólicas.

La evidencia sugiere que incorporar alimentos como frutas, verduras, pescado azul, aceite de oliva y frutos secos reduce la inflamación sistémica y puede retrasar el daño neuronal vinculado al Alzheimer, apoyando la salud cognitiva a largo plazo.

