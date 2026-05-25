MasterChef México 24/7: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa

La primera semana de MasterChef 24/7 terminó con una eliminación que nadie esperaba tan pronto. El domingo 24 de mayo, apenas siete días después del estreno oficial del reality culinario más popular de México, la cocina más famosa del país celebró su primera gala de eliminación con toda la tensión que el nuevo formato prometía.
Los participantes con Delantal Negro enfrentaron dos retos decisivos: una entrada caliente y un platillo fuerte. El panel de chefs —Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena— evaluó cada platillo sin concesiones, y al menos uno de los concursantes no logró sostener su lugar en la competencia.
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Fue Javier, conocido en redes como “La Chuleta Metalera”, quien recibió la sentencia. El participante originario de León, Guanajuato, donde opera un restaurante con concepto de asador, no convenció al panel con su sazón ni con su ejecución durante la semana, y se convirtió en el primer eliminado de esta edición.
Javier se despidió entre lágrimas y aplausos de la competencia
Al escuchar su nombre, Javier no pudo contener el llanto. Antes de abandonar la cocina, aseguró que la experiencia le cambió la vida por completo. Chefs, invitados y la conductora Claudia Lizaldi lo despidieron con aplausos. “¡A seguir cocinando!”, gritó Javier. “Me tocó salir, pero no hay ningún problema, La Chuleta Metalera está en el corazón y seguirá cocinando, haciendo lo que más me apasiona que son los asados, pero seguimos adelante. Dimos lo que se pudo en la cocina”, declaró.
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Fuera del programa, el ahora eliminado del programa mantiene una comunidad activa en redes sociales, donde comparte su pasión por la gastronomía y el mundo del asador que lo define dentro y fuera de la competencia.
Esta edición del reality arrancó el 17 de mayo con un esquema renovado: transmisión continua que permite a los seguidores seguir en tiempo real los retos, eliminaciones y momentos más tensos de la cocina. La primera semana estuvo marcada por aciertos y errores entre los concursantes, con el panel ejerciendo un escrutinio sin margen de error desde la primera jornada.
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La salida de La Chuleta Metalera dejó establecido el primer precedente de MasterChef 24/7: en este formato, una semana es suficiente para definir quién se queda y quién se va.
Participantes que continúan en MasterChef México 24/7
- Julio Vázquez
- Ricardo Cendejas Hernández
- María del Carmen Ramos Calderón
- Nahieli Jácome Vargas
- Anette Mihelle Núñez Malacara
- Luis Alfonso Ramos Castillo
- María del Carmen Fuentes León
- Flor Ramírez González
- Jhoana Jazmín Bernal Tapia
- Jazmin Frida Camila Romero Martínez
- Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”
- Daniela Parra
- Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”
- Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”
- Ixdit Aitxi Vega Melchor
- Lourdes Cruz Yañez Rincón
- Claudia Eloína Ruíz Méndez
- Diego D León Carrillo
- Julio Frank Vázquez Mellado López
- Bruno Alonso Bautista Quintero
- Pablo Villagrán
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