MasterChef México 24/7: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa

Uno de los participantes se despidió entre lágrimas tras no superar los retos decisivos de la primera gala de eliminación. (Captura de pantalla YouTube MasterChefMx)

La primera semana de MasterChef 24/7 terminó con una eliminación que nadie esperaba tan pronto. El domingo 24 de mayo, apenas siete días después del estreno oficial del reality culinario más popular de México, la cocina más famosa del país celebró su primera gala de eliminación con toda la tensión que el nuevo formato prometía.

Los participantes con Delantal Negro enfrentaron dos retos decisivos: una entrada caliente y un platillo fuerte. El panel de chefs —Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena— evaluó cada platillo sin concesiones, y al menos uno de los concursantes no logró sostener su lugar en la competencia.

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Fue Javier, conocido en redes como “La Chuleta Metalera”, quien recibió la sentencia. El participante originario de León, Guanajuato, donde opera un restaurante con concepto de asador, no convenció al panel con su sazón ni con su ejecución durante la semana, y se convirtió en el primer eliminado de esta edición.

El nuevo formato MasterChef 24/7 estrenó el 17 de mayo un esquema de transmisión continua que permite seguir la competencia en tiempo real. Solo una semana después de su arranque, el reality ya registra su primera eliminación. (Captura de pantalla YouTube)

Javier se despidió entre lágrimas y aplausos de la competencia

Al escuchar su nombre, Javier no pudo contener el llanto. Antes de abandonar la cocina, aseguró que la experiencia le cambió la vida por completo. Chefs, invitados y la conductora Claudia Lizaldi lo despidieron con aplausos. “¡A seguir cocinando!”, gritó Javier. “Me tocó salir, pero no hay ningún problema, La Chuleta Metalera está en el corazón y seguirá cocinando, haciendo lo que más me apasiona que son los asados, pero seguimos adelante. Dimos lo que se pudo en la cocina”, declaró.

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Fuera del programa, el ahora eliminado del programa mantiene una comunidad activa en redes sociales, donde comparte su pasión por la gastronomía y el mundo del asador que lo define dentro y fuera de la competencia.

El eliminado Javier "La Chuleta Metalera", originario de León, Guanajuato, no convenció al panel con su sazón ni su ejecución en los retos decisivos. (Captura de pantalla YouTube)

Esta edición del reality arrancó el 17 de mayo con un esquema renovado: transmisión continua que permite a los seguidores seguir en tiempo real los retos, eliminaciones y momentos más tensos de la cocina. La primera semana estuvo marcada por aciertos y errores entre los concursantes, con el panel ejerciendo un escrutinio sin margen de error desde la primera jornada.

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La salida de La Chuleta Metalera dejó establecido el primer precedente de MasterChef 24/7: en este formato, una semana es suficiente para definir quién se queda y quién se va.

Participantes que continúan en MasterChef México 24/7

Julio Vázquez

Ricardo Cendejas Hernández

María del Carmen Ramos Calderón

Nahieli Jácome Vargas

Anette Mihelle Núñez Malacara

Luis Alfonso Ramos Castillo

María del Carmen Fuentes León

Flor Ramírez González

Jhoana Jazmín Bernal Tapia

Jazmin Frida Camila Romero Martínez

Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

Daniela Parra

Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”

Ixdit Aitxi Vega Melchor

Lourdes Cruz Yañez Rincón

Claudia Eloína Ruíz Méndez

Diego D León Carrillo

Julio Frank Vázquez Mellado López

Bruno Alonso Bautista Quintero

Pablo Villagrán