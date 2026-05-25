México

MasterChef México 24/7: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa

Uno de los participantes se despidió entre lágrimas tras no superar los retos decisivos de la primera gala de eliminación

Guardar
Google icon
MasterChef México
Uno de los participantes se despidió entre lágrimas tras no superar los retos decisivos de la primera gala de eliminación. (Captura de pantalla YouTube MasterChefMx)

La primera semana de MasterChef 24/7 terminó con una eliminación que nadie esperaba tan pronto. El domingo 24 de mayo, apenas siete días después del estreno oficial del reality culinario más popular de México, la cocina más famosa del país celebró su primera gala de eliminación con toda la tensión que el nuevo formato prometía.

Los participantes con Delantal Negro enfrentaron dos retos decisivos: una entrada caliente y un platillo fuerte. El panel de chefs —Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena— evaluó cada platillo sin concesiones, y al menos uno de los concursantes no logró sostener su lugar en la competencia.

PUBLICIDAD

Fue Javier, conocido en redes como “La Chuleta Metalera”, quien recibió la sentencia. El participante originario de León, Guanajuato, donde opera un restaurante con concepto de asador, no convenció al panel con su sazón ni con su ejecución durante la semana, y se convirtió en el primer eliminado de esta edición.

MasterChef México
El nuevo formato MasterChef 24/7 estrenó el 17 de mayo un esquema de transmisión continua que permite seguir la competencia en tiempo real. Solo una semana después de su arranque, el reality ya registra su primera eliminación. (Captura de pantalla YouTube)

Javier se despidió entre lágrimas y aplausos de la competencia

Al escuchar su nombre, Javier no pudo contener el llanto. Antes de abandonar la cocina, aseguró que la experiencia le cambió la vida por completo. Chefs, invitados y la conductora Claudia Lizaldi lo despidieron con aplausos. “¡A seguir cocinando!”, gritó Javier. “Me tocó salir, pero no hay ningún problema, La Chuleta Metalera está en el corazón y seguirá cocinando, haciendo lo que más me apasiona que son los asados, pero seguimos adelante. Dimos lo que se pudo en la cocina”, declaró.

PUBLICIDAD

Fuera del programa, el ahora eliminado del programa mantiene una comunidad activa en redes sociales, donde comparte su pasión por la gastronomía y el mundo del asador que lo define dentro y fuera de la competencia.

MasterChef México
El eliminado Javier "La Chuleta Metalera", originario de León, Guanajuato, no convenció al panel con su sazón ni su ejecución en los retos decisivos. (Captura de pantalla YouTube)

Esta edición del reality arrancó el 17 de mayo con un esquema renovado: transmisión continua que permite a los seguidores seguir en tiempo real los retos, eliminaciones y momentos más tensos de la cocina. La primera semana estuvo marcada por aciertos y errores entre los concursantes, con el panel ejerciendo un escrutinio sin margen de error desde la primera jornada.

La salida de La Chuleta Metalera dejó establecido el primer precedente de MasterChef 24/7: en este formato, una semana es suficiente para definir quién se queda y quién se va.

Participantes que continúan en MasterChef México 24/7

  • Julio Vázquez
  • Ricardo Cendejas Hernández
  • María del Carmen Ramos Calderón
  • Nahieli Jácome Vargas
  • Anette Mihelle Núñez Malacara
  • Luis Alfonso Ramos Castillo
  • María del Carmen Fuentes León
  • Flor Ramírez González
  • Jhoana Jazmín Bernal Tapia
  • Jazmin Frida Camila Romero Martínez
  • Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”
  • Daniela Parra
  • Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”
  • Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”
  • Ixdit Aitxi Vega Melchor
  • Lourdes Cruz Yañez Rincón
  • Claudia Eloína Ruíz Méndez
  • Diego D León Carrillo
  • Julio Frank Vázquez Mellado López
  • Bruno Alonso Bautista Quintero
  • Pablo Villagrán

Temas Relacionados

MasterChef 24/7MasterChef MéxicoTV Aztecamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del sorteo Chispazo del 24 de mayo

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo Chispazo del 24 de mayo

Una cita con un cliente y pagos de 40 mil pesos: qué se sabe de la desaparición del empresario Daniel Garay en Guadalajara

Cámaras de seguridad captaron los últimos movimientos del empresario junto a un desconocido el pasado 17 de mayo

Una cita con un cliente y pagos de 40 mil pesos: qué se sabe de la desaparición del empresario Daniel Garay en Guadalajara

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de mayo de 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo

Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas

La Máquina del Cruz Azul conquistó su décima estrella tras vencer a Pumas en la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

Fangoria llega al Auditorio Nacional: preventa para “La Verdad o La Imaginación”, del dueto de Alaska y Nacho Canut

Así puedes asistir al exclusivo after party de Metronomy en CDMX

Shawn Mendes causa revuelo en las calles de CDMX hablando en español con fans mexicanos

Mariachazo 2026: todo lo que debes saber sobre el encuentro de música regional

DEPORTES

Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas

Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas

Aficionados del Cruz Azul llenan el Ángel de la Independencia tras ganar la final de la Liga MX

Cruz Azul campeón: los mejores memes que dejó la derrota de los Pumas en la final de la Liga MX 2026

Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX: quiénes son los más ganadores en el futbol mexicano

Cruz Azul se corona campeón del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria: así fue la remontada de la Máquina