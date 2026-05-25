Aficionados del Cruz Azul llenan el Ángel de la Independencia tras ganar la final de la Liga MX

Familias, jóvenes y adultos con banderas y playeras azules inundaron el Ángel de la Independencia tras la décima corona de Cruz Azul, lograda con un gol agónico de Rotondi que tumbó a los Pumas UNAM en el Clausura 2026. (CUARTOSCURO)

Cientos de aficionados del Cruz Azul llegaron la noche de este domingo al Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, para festejar el título del Clausura 2026, el décimo campeonato de liga en la historia del club celeste, conquistado con un gol del argentino Rodolfo Rotondi al minuto 95 ante los Pumas UNAM.

Así mismo, la emblemática Torre BBVA se iluminó de azul y con el logotipo de “La Máquina Celeste” para sumarse a la celebración del nuevo campeón del fútbol mexicano. Familias, niños, jóvenes y adultos se congregaron en el monumento con banderas, playeras azules, espuma y confeti.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital desplegó un operativo en los alrededores del punto de reunión para garantizar el orden durante la celebración. Además de que en distintos puntos de la Ciudad de México, los fanáticos salieron a las calles en sus vehículos gritando y pitando los claxons como señal de victoria.

Familias, jóvenes y adultos con banderas y playeras azules inundaron el Ángel de la Independencia tras la décima corona de Cruz Azul, lograda con un gol agónico de Rotondi que tumbó a los Pumas UNAM en el Clausura 2026.

El partido, disputado en el estadio Universitario, tuvo un desenlace dramático. Los Pumas tomaron ventaja en el minuto 31 con un gol del paraguayo Robert Morales, quien aprovechó un despeje fallido del argentino Gonzalo Piovi para anotar desde fuera del área con el pie derecho.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Joel Huiquí empató en el 54 con un autogol del español Rubén Duarte y cerró la remontada dos minutos después del 90, cuando Rotondi recibió un balón dentro del área, dio media vuelta y anotó de zurda para el 1-2 definitivo.

La noche estuvo marcada también por las bajas y las expulsiones. El centrocampista argentino José Paradela abandonó el campo en el 36 tras recibir un golpe del panameño Adalberto Carrasquilla, quien también salió lesionado en el 58. En los minutos finales, el árbitro expulsó a Uriel Antuna en el 93 por una entrada con fuerza excesiva, y a Ángel Rico poco después por una falta ruda, lo que dejó a los universitarios con nueve hombres.

PUBLICIDAD

Cruz Azul conquistó el título del Clausura 2026 con un gol de Rotondi en el tiempo de compensación y sus aficionados se desbordaron sobre el Paseo de la Reforma; la SSC desplegó un operativo de seguridad en los alrededores del Ángel de la Independencia. (@OmarKuri8)

El portero costarricense Keylor Navas fue uno de los protagonistas de la primera mitad al detener varias llegadas de los azules. En la segunda parte, Cruz Azul salió con mayor intensidad y sostuvo la presión hasta consumar la remontada.

Con el título, los celestes acumularon 22 victorias y ocho empates en sus últimos 30 partidos en el estadio Universitario, una racha que acompañó el festejo de miles de aficionados que tomaron el Ángel de la Independencia como escenario de la celebración.

PUBLICIDAD