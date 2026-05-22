EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de mayo: Capturan a “El Deivid” de La Chokiza en el AICM

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó órdenes de aprehensión contra el ex director de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro González, dos elementos activos de la corporación y dos civiles, por el delito de desaparición forzada en contra de un hombre que fue ingresado a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio el 11 de enero de 2026 y cuyo paradero permanece sin establecer.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 21 de mayo que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico tienen fichas rojas activas por parte de la Interpol.
La Fiscalía General del Estado inicia actos de investigación este 22 de mayo de 2026 por los hechos registrados en La Estancia de Amezcua, en el municipio de Zamora, donde se reporta un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y presuntos integrantes de un grupo delincuencial, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). Infobae México tuvo acceso a información que refiere que los sicarios que estarían detrás del ataque serían del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La FGR obtuvo la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de Los Linos detenidos tras un enfrentamiento armado con agentes federales en Yautepec, Morelos, una resolución que mantiene a los imputados en prisión preventiva oficiosa y abre un plazo de dos meses para profundizar la investigación sobre una célula señalada por autoridades federales por extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de droga hacia Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los Cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible, con un impacto económico superior a 15 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Una hielera con restos humanos es localizada la noche de este jueves 21 de mayo en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.
En los últimos 12 meses, la demanda de protección a vehículos en México registró un crecimiento estimado de hasta 20% anual en medio de un incremento de la percepción de inseguridad de los habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.
La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) detuvo este viernes a David “N”, conocido como “El Deivid” o “El Chino”, a quien las autoridades identifican como el principal generador de violencia del grupo criminal “La Chokiza”.