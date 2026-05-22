México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de mayo: Capturan a “El Deivid” de La Chokiza en el AICM

Infobae México te trae las noticias más importantes del día sobre los acontecimientos violentos en el país

Guardar
Google icon
21:16 hsHoy

Exdirector de Seguridad de Tamazunchale es acusado de desaparición forzada junto con dos elementos más y civiles

La Fiscalía de San Luis Potosí ejecutó órdenes de aprehensión contra Cristian Alejandro González y otras cuatro personas por la desaparición de un hombre que fue entregado a un grupo armado desde las propias celdas municipales el 11 de enero de 2026

El exdirector de seguridad fue detenido el pasado 8 de mayo. Crédito: Redes Sociales
El exdirector de seguridad fue detenido el pasado 8 de mayo. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó órdenes de aprehensión contra el ex director de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro González, dos elementos activos de la corporación y dos civiles, por el delito de desaparición forzada en contra de un hombre que fue ingresado a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio el 11 de enero de 2026 y cuyo paradero permanece sin establecer.

Leer la nota completa
20:32 hsHoy

Rocha Moya, Inzunza y seis más: acusados por EEUU y ahora con ficha roja de INTERPOL

La presidenta aclaró que el gobierno mexicano no tiene obligación legal de vigilarlos y que solo podrían ser detenidos si abandonan el país

Imagen DRAVMIAH65E6PLO5DGPFLCA7TE

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 21 de mayo que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico tienen fichas rojas activas por parte de la Interpol.

Leer la nota completa
20:32 hsHoy

CJNG embosca a policías en Zamora, Michoacán: hay siete heridos

Los hechos registrados en La Estancia de Amezcua donde fueron emboscados elementos de la guardia civil, cuatro se reportan graves

Seis poicías y un civil fueron emboscados por sicarios del CJNG en Zamora, Michoacán
Seis poicías y un civil fueron emboscados por sicarios del CJNG en Zamora, Michoacán

La Fiscalía General del Estado inicia actos de investigación este 22 de mayo de 2026 por los hechos registrados en La Estancia de Amezcua, en el municipio de Zamora, donde se reporta un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y presuntos integrantes de un grupo delincuencial, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). Infobae México tuvo acceso a información que refiere que los sicarios que estarían detrás del ataque serían del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Leer la nota completa
20:31 hsHoy

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

Al verse descubiertos en un campamento improvisado los agresores dispararon, lo que dejó a dos agentes federales heridos y un civil fallecido

El líder de "Los Linos", "Don Rodo", fue capturado junto a siete presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las autoridades en un operativo donde dos agentes resultaron heridos y un agresor muerto Foto: FGR
El líder de "Los Linos", "Don Rodo", fue capturado junto a siete presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las autoridades en un operativo donde dos agentes resultaron heridos y un agresor muerto Foto: FGR

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de Los Linos detenidos tras un enfrentamiento armado con agentes federales en Yautepec, Morelos, una resolución que mantiene a los imputados en prisión preventiva oficiosa y abre un plazo de dos meses para profundizar la investigación sobre una célula señalada por autoridades federales por extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Leer la nota completa
20:31 hsHoy

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incliyendo a ambas organizaciones criminales mexicanas

Ilustración plana que muestra una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico, bajo la lupa del Departamento de Justicia de EE.UU. y la DEA, conectando bolsas de dinero, maletines, drogas, armas y símbolos de cárteles en un esquema complejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ilustración plana que muestra una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico, bajo la lupa del Departamento de Justicia de EE.UU. y la DEA, conectando bolsas de dinero, maletines, drogas, armas y símbolos de cárteles en un esquema complejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los Cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Leer la nota completa
20:31 hsHoy

Operativo en Chiapas le arrebata 15 millones de pesos a Los Mayos: les quitan bidones de gasolina para traficar droga por el mar

En la acción participaron la Secretaría de Marina, la Policía Estatal, la Fiscalía General de Chiapas y la SSPC

Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar
Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible, con un impacto económico superior a 15 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Leer la nota completa
20:31 hsHoy

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Con este hecho, suman al menos cinco personas privadas de la vida durante ese jueves en la capital de ese estado

Restos humanos fueron encontrados en una hielera cubierta por cartones en Culiacán, Sinaloa la noche de ese jueves Foto: Facebook Colonia Industrial El Palmito
Restos humanos fueron encontrados en una hielera cubierta por cartones en Culiacán, Sinaloa la noche de ese jueves Foto: Facebook Colonia Industrial El Palmito

Una hielera con restos humanos es localizada la noche de este jueves 21 de mayo en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

Leer la nota completa
20:30 hsHoy

Aumentan hasta 20% las solicitudes de blindaje vehicular en México en medio de un incremento de la percepción de inseguridad

El Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) detalló que el país se encuentra en el segundo lugar a nivel global en solicitudes de blindaje

Foto: Especial
Foto: Especial

En los últimos 12 meses, la demanda de protección a vehículos en México registró un crecimiento estimado de hasta 20% anual en medio de un incremento de la percepción de inseguridad de los habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.

Leer la nota completa
20:27 hsHoy

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia

El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia. Crédito: FGJEM
El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia. Crédito: FGJEM

La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) detuvo este viernes a David “N”, conocido como “El Deivid” o “El Chino”, a quien las autoridades identifican como el principal generador de violencia del grupo criminal “La Chokiza”.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

SeguridadNarcotráficoAtaque armadoCrimen OrganizadoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 22 de mayo: activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 22 de mayo: activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes

Empresarios arropan al gobierno de Tijuana para atraer inversión

El Ayuntamiento de Tijuana y la CONCANACO SERVYTUR firmaron el Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica

Empresarios arropan al gobierno de Tijuana para atraer inversión

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 22 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 22 de mayo

Adultos mayores anuncian Megamarcha este 25 de mayo: Protestarán contra los recortes a las pensiones de los jubilados

La movilización comenzará en la explanada del Senado y avanzará hasta el Zócalo, donde los asistentes exigirán soluciones a los recortes recientes

Adultos mayores anuncian Megamarcha este 25 de mayo: Protestarán contra los recortes a las pensiones de los jubilados

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 22 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 22 de mayo de 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral de la nueva ley no entrará en vigencia a partir de junio

El Gobierno confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral de la nueva ley no entrará en vigencia a partir de junio

El Gobierno extendió la baja de retenciones al maíz, el girasol y el sorgo: cuándo empezará a regir el esquema

El Gobierno anunció el envío de un nuevo paquete de reformas al Congreso: qué temas incluyó

Siguen los problemas de endeudamiento de las familias: la mora se triplicó en los últimos doce meses

Sergey Brin, cofundador de Google, financia una campaña para eliminar el impuesto a los CEO con sueldos excesivos

INFOBAE AMÉRICA

“Yo representé los 60, tú los 70: deberíamos cantar”, la frase de McCartney a Travolta que nunca olvidó

“Yo representé los 60, tú los 70: deberíamos cantar”, la frase de McCartney a Travolta que nunca olvidó

Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Es un día que nunca olvidaré”

Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd

Rita Wilson cantará en 7 ciudades de Estados Unidos y Tom Hanks la acompañará desde la primera fila

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías

DEPORTES

Tras los problemas en la práctica, Franco Colapinto avanzó a la SQ2 de la qualy Sprint del Gran Premio de Canadá

Tras los problemas en la práctica, Franco Colapinto avanzó a la SQ2 de la qualy Sprint del Gran Premio de Canadá

En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

Qué son los Enhanced Games, la competencia financiada por Peter Thiel que legalizó el dopaje y promete romper récords mundiales

La guerra “mundialista” que se desató en la barra de Belgrano y pone en vilo a la seguridad de cara a la final ante River Plate

“Cada uno hace su lista”: un ayudante de Scaloni reveló el particular método para elegir a los jugadores de Argentina que irán al Mundial