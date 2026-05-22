EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de mayo: Capturan a “El Deivid” de La Chokiza en el AICM

CJNG embosca a policías en Zamora, Michoacán: hay siete heridos Los hechos registrados en La Estancia de Amezcua donde fueron emboscados elementos de la guardia civil, cuatro se reportan graves

Seis poicías y un civil fueron emboscados por sicarios del CJNG en Zamora, Michoacán

La Fiscalía General del Estado inicia actos de investigación este 22 de mayo de 2026 por los hechos registrados en La Estancia de Amezcua, en el municipio de Zamora, donde se reporta un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y presuntos integrantes de un grupo delincuencial, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). Infobae México tuvo acceso a información que refiere que los sicarios que estarían detrás del ataque serían del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).