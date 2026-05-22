Exdirector de Seguridad de Tamazunchale es acusado de desaparición forzada junto con dos elementos más y civiles

El exdirector de seguridad fue detenido el pasado 8 de mayo. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó órdenes de aprehensión contra el ex director de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro González, dos elementos activos de la corporación y dos civiles, por el delito de desaparición forzada en contra de un hombre que fue ingresado a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio el 11 de enero de 2026 y cuyo paradero permanece sin establecer.

Las detenciones se realizaron en dos momentos distintos: en el caso del exdirector Cristian Alejandro se cumplimento en aprehensión, debido a que fue arrestado el 8 de mayo, mientras que las capturas de los cuatro imputados restantes fueron anunciadas el 21 de mayo, tras una investigación que la FGESLP desarrolló durante meses hasta obtener los mandamientos judiciales correspondientes.

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Según las indagatorias, tres de los probables responsables habrían ingresado al centro de detención y entregado a la víctima a un grupo de personas armadas. Desde ese momento, no se estableció el paradero del agraviado.

La Fiscalía potosina emprendió las investigaciones por lo sucedido, obtuvo líneas sólidas y logró los mandamientos judiciales en contra de los indiciados.

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Los cinco imputados quedaron recluidos en el centro penitenciario correspondiente, en espera de su audiencia ante un Juez de Control, donde la Fiscalía buscará su vinculación a proceso.

Cristian Alejandro González Fernández fue imputado estando ya en prisión preventiva

Cristian Alejandro González Fernández fue detenido el 8 de mayo de 2026 a las 9:20 de la mañana, cuando aún se encontraba en funciones como director de Seguridad Pública Municipal, en la colonia Zacatipan.

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La detención fue ejecutada por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, en el marco de una revisión de rutina coordinada entre la SSPC, la Guardia Civil Estatal (GCE) y autoridades federales y de investigación. Al momento de su arresto vestía uniforme de la Policía Municipal de Tamazunchale.

Ficha de registro de su detención. Crédito: RND.

Durante la detención se le encontró droga, por lo que fue vinculado a proceso por delitos contra la salud. Además, se le hallaron armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delito por el que deberá ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).

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Actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, en San Luis Potosí. La orden de aprehensión por desaparición forzada se cumplimentó mientras ya se encontraba en prisión preventiva.

El Ayuntamiento de Tamazunchale, encabezado por el presidente municipal Adelaido Cabañas Hernández, emitió un comunicado ese 8 de mayo en el que calificó la intervención como una revisión de rutina en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

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El edil señaló que González Fernández fue trasladado a Ciudad Valles para aclaraciones de carácter administrativo y subrayó que, de existir responsabilidades derivadas del proceso, deberían aplicarse las sanciones correspondientes conforme al marco legal vigente. El municipio reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y coordinación con las instituciones estatales y federales.

El 21 de mayo, la Policía de Investigación (PDI) aseguró a los cuatro imputados restantes: los elementos activos de la corporación Antonio “N” y Yadira “N”, así como los civiles Claudia “N” y Rodolfo “N”, todos señalados por su presunta participación en los mismos hechos del 11 de enero de 2026.

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Ricardo Amer Rodríguez asumió la dirección de Seguridad Pública tras la detención

Al día siguiente de la detención de González Fernández, el 9 de mayo, Cabañas Hernández designó a Eloy Rubio Antonio como Encargado del Despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sustento en los artículos 70, fracciones VI y XXXVII, así como en los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Al día siguiente de la detención fue nombrado un encargado interino. Crédito: Gobierno de Tamazunchale.

La medida buscó garantizar la continuidad de las estrategias de vigilancia y vialidad en el municipio mientras se definía un nombramiento formal.

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Posteriormente, el 15 de mayo, el presidente municipal tomó protesta a Ricardo Amer Rodríguez como nuevo Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Toma de protesta del nuevo director de Seguridad de Tamazunchale. Crédito: Gobierno de Tamazunchale

El funcionario cuenta con experiencia en corporaciones policiales de la entidad y formación en Intervención, Primer Respondiente y Cadena de Custodia, Perspectiva de Género, Contención de Masas y Fuerza Metropolitana. Durante el acto oficial, Cabañas Hernández reconoció la labor de Eloy Rubio Antonio durante su encomienda como encargado del despacho y destacó que el nombramiento de Amer Rodríguez forma parte de los esfuerzos de la administración municipal para reforzar el trabajo operativo, mejorar la coordinación policial y preservar el orden y la paz social en Tamazunchale.

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